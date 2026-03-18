Pop-Up Gallery представит двухчастную выставку Юстины Комиссаровой «Чужестранцы»

19 марта в пространстве Hovard Club стартует первая часть выставки Юстины Комиссаровой «Чужестранцы». Мультидисциплинарный проект под кураторством Анны Заведий исследует состояние человека в мире, где ощущение устойчивости и принадлежности постоянно подвергают испытанию. В экспозицию войдут инсталляции, живопись, графика, объекты и видеоарт художницы, а дополнит их музыка композитора Константина Чистякова.

У выставки, которую организует путешествующая галерея Кати Поповой Pop-Up Gallery, будет и продолжение: в апреле представят экспозицию в пространстве Chertogi. Если первая часть построена вокруг наблюдения и дистанции, то вторая развивает тему сближения и взаимодействия между людьми.

Петербургская художница Юстина Комиссарова работает с живописью, графикой и инсталляцией. В своем творчестве она исследует гендер, психоанализ и коллективные травмы. Название выставки отсылает к фигуре чужестранца как к состоянию современного человека в целом. Персонажи в работах Комиссаровой находятся в постоянном движении, словно в поиске опоры и возможности взаимного узнавания.

В начале этого года прошла выставка Юстины Комиссаровой в «Пространстве А». Тогда художница представляла проект «Юстине», посвященный ее матери Нине Спасской.

Первая часть нового проекта «Чужестранцы» пробудет с 19 марта по 19 апреля на Мастерской, 9. Даты открытия второй части объявят позже.

