В «Росфото» празднуют День космонавтики: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Фидель Кастро и Анджела Дэвис в кадре

Космические мечты

Один из самыз ранних экспонатов, представленных на выставке, — фотография Константина Циолковского, иллюстрирующая его автобиографию «Моя жизнь и работа. Цели звездоплавания». Константин Циолковский — почти мифологический отец русской космонавтики. Он скорее визионер, чем изобретатель-практик; его работы — переходный мост между фантастикой и реальностью. Кроме того, он автор космической философии, во многом близкой «философии общего дела» Николая Федорова. На выставленном в «Росфото» снимке Циолковский изображен на фоне модели оболочки цельнометаллического дирижабля — это один из главных проектов его жизни, реализацию которого он не успел застать. Фотография была сделана в 1925 году, но на выставке показывают отпечаток 1939-го.

Кураторы подчеркивают, что ученые и популяризаторы науки (среди которых, кроме Циолковского, были, например, Яков Перельман и Николай Рынин) еще задолго до практической реализации пилотируемых программ и запуска спутников использовали для визуализации своих идей рисунки. Благодаря тому, что они опубликованы в книгах 1930-х годов, мы сегодня можем проследить развитие мысли в области космонавтики. Эту же идею иллюстрирует соседствующее с фотографией Циолковского более позднее изображение, сделанное неизвестным автором в 1960-е, — «Траектория полета ракеты с Земли на Марс».