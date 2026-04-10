Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

В «Росфото» празднуют День космонавтики: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Фидель Кастро и Анджела Дэвис в кадре

К юбилейной дате (с момента первого полета Юрия Гагарина прошло уже 65 лет!) в «Росфото» подготовили выставку «Наш космос». Кураторы решили показать космонавтику не скучно-торжественной, как в учебниках и официальных репортажах, а живой — в лицах, жестах, моментах. Собака.ru рассказывает, как это получилось.

РОСФОТО

Наум Гра­нов­ский. Ми­тинг в честь по­ле­та кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля «Вос­ход-1». 1961

Подзаголовком выставки могла бы стать фраза, связанная с высадкой на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экспозиция не потрясает «космическими» масштабами. Она получилась камерной и местами почти интимной по содержанию.

РОСФОТО

Константин Циолковский. Иллюстрация из книги "Моя жизнь и работа". 1939

Космические мечты

Один из самыз ранних экспонатов, представленных на выставке, — фотография Константина Циолковского, иллюстрирующая его автобиографию «Моя жизнь и работа. Цели звездоплавания». Константин Циолковский — почти мифологический отец русской космонавтики. Он скорее визионер, чем изобретатель-практик; его работы — переходный мост между фантастикой и реальностью. Кроме того, он автор космической философии, во многом близкой «философии общего дела» Николая Федорова. На выставленном в «Росфото» снимке Циолковский изображен на фоне модели оболочки цельнометаллического дирижабля — это один из главных проектов его жизни, реализацию которого он не успел застать. Фотография была сделана в 1925 году, но на выставке показывают отпечаток 1939-го.

Кураторы подчеркивают, что ученые и популяризаторы науки (среди которых, кроме Циолковского, были, например, Яков Перельман и Николай Рынин) еще задолго до практической реализации пилотируемых программ и запуска спутников использовали для визуализации своих идей рисунки. Благодаря тому, что они опубликованы в книгах 1930-х годов, мы сегодня можем проследить развитие мысли в области космонавтики. Эту же идею иллюстрирует соседствующее с фотографией Циолковского более позднее изображение, сделанное неизвестным автором в 1960-е, — «Траектория полета ракеты с Земли на Марс».

РОСФОТО

Ва­лен­тин Ма­стю­ков. Юрий Га­га­рин и ав­то­мо­биль Matra Djet V. 1965

Гагарин, я вас любила!

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1», доставивший в космос первого человека — Юрия Гагарина. Конечно, ему посвящена большая часть снимков на выставке. Восторженные дети показывают на фотографию Гагарина пальцами, девушки и подростки дарят ему цветы; мы видим его в окружении ученых и журналистов, с Никитой Хрущевым и товарищами-космонавтами, на охоте и тренировках, за просмотром журнала Life и возле спорткара, подаренного французским правительством.

Отдельную витрину занимают газеты, сообщающие о первом человеке в космосе, и поздравительные телеграммы.

РОСФОТО

Леонид Попов. На борту станции "Салют". Космическая работа. 1981

А кто кроме Юры?

В шестерку первых советских космонавтов кроме Гагарина входили Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский. Всех их и Валентину Терешкову тоже можно увидеть на экспонируемых снимках. Их тоже чествуют девушки, они тоже тусуются с Хрущевым. А еще дегустируют космическую еду, тренируются с парашютами и радиооборудованием, проходят испытания на центрифуге.

На ранних этапах космической программы взлет ракеты не демонстрировали из соображений секретности — например, полет Гагарина в номере «Комсомольской правды» 13 апреля проиллюстрировали символическим рисунком. Но уже тогда можно было получить изображение самого космонавта с помощью телерадиометрической системы. Дальше эта практика стала широко распространенной, и лица пилотов транслировали в режиме реального времени прямо по обычному телевидению. Позже космонавты начали использовать камеры гражданского типа и делать снимки на орбите. В экспозиции показывают такие кадры, снятые Леонидом Поповым.

Еще на выставке демонстрируют официальные портреты космонавтов с указанием количества полетов и их общей длительностью. Среди представленных больше всего полетов у Валерия Кубасова — три, а дольше всех на орбите пробыл Валерий Поляков: 678 суток, 16 часов и 33 минуты.

РОСФОТО

Валентин Кузьмин. Космический экипаж: Жан-Лу Кретьен, Владимир Джанибеков и Александр Иванченков. Байконур, 1982

Космос без границ

Хотя в названии выставки и обозначено, что космос «наш», нашлось в ней место и свидетельствам международного сотрудничества. На фотографии, сделанной Дмитрием Черновым в Москве в 1972 году, мы видим первую женщину-космонавта Валентину Терешкову вместе с американской правозащитницей Анджелой Дэвис. В том же году посетившего СССР Фиделя Кастро сфотографировали внутри космического тренажера «Союз». А спустя десять лет был сделан снимок экипажа советского корабля «Союз Т-6», в состав которого вошел первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен (конечно, шлет воздушный поцелуй!).

РОСФОТО

Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988

Спэйс-арт

К 1980-м космическая фотография выходит за рамки репортажной и любительской. Кадры с запуском кораблей и видами космодромов эстетизируются, в них появляется художественная ценность. Эту тенденцию можно увидеть на примере работ Альберта Пушкарева, Владислава Галенко, Бориса Лохмачева.

Кульминации космическая съемка как искусство достигает в представленных на выставке снимках космонавта № 90 Юрия Батурина. Сделанные им из иллюминатора кадры — не просто фиксируют виды для отчета или на память, а становятся самостоятельными осмысленными произведениями.

Выставка «Наш космос» пробудет в «Росфото» до 20 мая (0+)

Подробнее здесь
 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: