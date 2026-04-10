В «Росфото» празднуют День космонавтики: Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Фидель Кастро и Анджела Дэвис в кадре

К юбилейной дате (с момента первого полета Юрия Гагарина прошло уже 65 лет!) в «Росфото» подготовили выставку «Наш космос». Кураторы решили показать космонавтику не скучно-торжественной, как в учебниках и официальных репортажах, а живой — в лицах, жестах, моментах. Собака.ru рассказывает, как это получилось.
Наум Грановский. Митинг в честь полета космического корабля «Восход-1». 1961
Подзаголовком выставки могла бы стать фраза, связанная с высадкой на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экспозиция не потрясает «космическими» масштабами. Она получилась камерной и местами почти интимной по содержанию.
Константин Циолковский. Иллюстрация из книги "Моя жизнь и работа". 1939
Космические мечты
Один из самыз ранних экспонатов, представленных на выставке, — фотография Константина Циолковского, иллюстрирующая его автобиографию «Моя жизнь и работа. Цели звездоплавания». Константин Циолковский — почти мифологический отец русской космонавтики. Он скорее визионер, чем изобретатель-практик; его работы — переходный мост между фантастикой и реальностью. Кроме того, он автор космической философии, во многом близкой «философии общего дела» Николая Федорова. На выставленном в «Росфото» снимке Циолковский изображен на фоне модели оболочки цельнометаллического дирижабля — это один из главных проектов его жизни, реализацию которого он не успел застать. Фотография была сделана в 1925 году, но на выставке показывают отпечаток 1939-го.
Кураторы подчеркивают, что ученые и популяризаторы науки (среди которых, кроме Циолковского, были, например, Яков Перельман и Николай Рынин) еще задолго до практической реализации пилотируемых программ и запуска спутников использовали для визуализации своих идей рисунки. Благодаря тому, что они опубликованы в книгах 1930-х годов, мы сегодня можем проследить развитие мысли в области космонавтики. Эту же идею иллюстрирует соседствующее с фотографией Циолковского более позднее изображение, сделанное неизвестным автором в 1960-е, — «Траектория полета ракеты с Земли на Марс».
Валентин Мастюков. Юрий Гагарин и автомобиль Matra Djet V. 1965
Гагарин, я вас любила!
12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1», доставивший в космос первого человека — Юрия Гагарина. Конечно, ему посвящена большая часть снимков на выставке. Восторженные дети показывают на фотографию Гагарина пальцами, девушки и подростки дарят ему цветы; мы видим его в окружении ученых и журналистов, с Никитой Хрущевым и товарищами-космонавтами, на охоте и тренировках, за просмотром журнала Life и возле спорткара, подаренного французским правительством.
Отдельную витрину занимают газеты, сообщающие о первом человеке в космосе, и поздравительные телеграммы.
Леонид Попов. На борту станции "Салют". Космическая работа. 1981
А кто кроме Юры?
В шестерку первых советских космонавтов кроме Гагарина входили Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский. Всех их и Валентину Терешкову тоже можно увидеть на экспонируемых снимках. Их тоже чествуют девушки, они тоже тусуются с Хрущевым. А еще дегустируют космическую еду, тренируются с парашютами и радиооборудованием, проходят испытания на центрифуге.
На ранних этапах космической программы взлет ракеты не демонстрировали из соображений секретности — например, полет Гагарина в номере «Комсомольской правды» 13 апреля проиллюстрировали символическим рисунком. Но уже тогда можно было получить изображение самого космонавта с помощью телерадиометрической системы. Дальше эта практика стала широко распространенной, и лица пилотов транслировали в режиме реального времени прямо по обычному телевидению. Позже космонавты начали использовать камеры гражданского типа и делать снимки на орбите. В экспозиции показывают такие кадры, снятые Леонидом Поповым.
Еще на выставке демонстрируют официальные портреты космонавтов с указанием количества полетов и их общей длительностью. Среди представленных больше всего полетов у Валерия Кубасова — три, а дольше всех на орбите пробыл Валерий Поляков: 678 суток, 16 часов и 33 минуты.
Валентин Кузьмин. Космический экипаж: Жан-Лу Кретьен, Владимир Джанибеков и Александр Иванченков. Байконур, 1982
Космос без границ
Хотя в названии выставки и обозначено, что космос «наш», нашлось в ней место и свидетельствам международного сотрудничества. На фотографии, сделанной Дмитрием Черновым в Москве в 1972 году, мы видим первую женщину-космонавта Валентину Терешкову вместе с американской правозащитницей Анджелой Дэвис. В том же году посетившего СССР Фиделя Кастро сфотографировали внутри космического тренажера «Союз». А спустя десять лет был сделан снимок экипажа советского корабля «Союз Т-6», в состав которого вошел первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен (конечно, шлет воздушный поцелуй!).
Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988
Спэйс-арт
К 1980-м космическая фотография выходит за рамки репортажной и любительской. Кадры с запуском кораблей и видами космодромов эстетизируются, в них появляется художественная ценность. Эту тенденцию можно увидеть на примере работ Альберта Пушкарева, Владислава Галенко, Бориса Лохмачева.
Кульминации космическая съемка как искусство достигает в представленных на выставке снимках космонавта № 90 Юрия Батурина. Сделанные им из иллюминатора кадры — не просто фиксируют виды для отчета или на память, а становятся самостоятельными осмысленными произведениями.
Выставка «Наш космос» пробудет в «Росфото» до 20 мая (0+)
