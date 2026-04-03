Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Редкие фотографии Гагарина, хронику полетов и снимки со спутников покажут на новой выставке в «Росфото»

«Наш космос» открывается 10 апреля.

Леонид Попов. Летчики-космонавты Владимир Ковалёнок, Виктор Савиных и Думитру Принариу (Румыния) в одном из отсеков космической станции «Салют-6
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Леонид Попов. Летчики-космонавты Владимир Ковалёнок, Виктор Савиных и Думитру Принариу (Румыния) в одном из отсеков космической станции «Салют-6». 1981

10 апреля в парадном корпусе «Росфото» стартует выставка «Наш космос». В экспозицию вошли кадры, связанные с первыми полетами в космос и строительством Байконура, снимки со спутников серии «Метеор», а также современные фотографии с орбиты. Всего покажут более 60 фотографий, в числе которых редкие портреты Юрия Гагарина.

Проект приурочен к 65-летию легендарного первого полета в космос на корабле «Восток-1». Экспозиция составляет хронику триумфов советско-российской космонавтики, в которой соседствуют Фидель Кастро в кабине корабля «Союз», врачи Центра подготовки и космонавты на тренажерах, аудиенция Гагарина с зарубежными журналистами и портреты покорителей орбиты с автографами.

Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988

Валентин Кузьмин. Космический экипаж: Жан-Лу Кретьен, Владимир Джанибеков и Александр Иванченков. Байконур, 1982
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Валентин Кузьмин. Космический экипаж: Жан-Лу Кретьен, Владимир Джанибеков и Александр Иванченков. Байконур, 1982

Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988

Валентин Мастюков. Юрий Гагарин и автомобиль Matra Djet V. 1965
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Валентин Мастюков. Юрий Гагарин и автомобиль Matra Djet V. 1965

В «Наш космос» вошли материалы из архивов «Росфото», семьи советского конструктора Александра Дунаева и холдинга GS Group. Штаб-квартира GS Group находится в петербургском историческом здании бывшего завода «Вулкан», где в 1955 году проходил практику Гагарин.

Портретные и репортажные кадры дополняют снимки 382-го космонавта мира и 90-го космонавта России Юрия Батурина, сделанные на орбитальной станции. Батурин принимал участие в двух полетах: Союз ТМ-28 (1998) и Союз ТМ-32 (2001). В общей сложности он провел в космосе около 20 суток.

Выставка открыта с 10 апреля по 20 мая на Большой Морской, 35. Вход по билетам музея.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: