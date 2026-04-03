Редкие фотографии Гагарина, хронику полетов и снимки со спутников покажут на новой выставке в «Росфото»

10 апреля в парадном корпусе «Росфото» стартует выставка «Наш космос». В экспозицию вошли кадры, связанные с первыми полетами в космос и строительством Байконура, снимки со спутников серии «Метеор», а также современные фотографии с орбиты. Всего покажут более 60 фотографий, в числе которых редкие портреты Юрия Гагарина.

Проект приурочен к 65-летию легендарного первого полета в космос на корабле «Восток-1». Экспозиция составляет хронику триумфов советско-российской космонавтики, в которой соседствуют Фидель Кастро в кабине корабля «Союз», врачи Центра подготовки и космонавты на тренажерах, аудиенция Гагарина с зарубежными журналистами и портреты покорителей орбиты с автографами.