Редкие фотографии Гагарина, хронику полетов и снимки со спутников покажут на новой выставке в «Росфото»

«Наш космос» открывается 10 апреля.
Леонид Попов. Летчики-космонавты Владимир Ковалёнок, Виктор Савиных и Думитру Принариу (Румыния) в одном из отсеков космической станции «Салют-6». 1981
10 апреля в парадном корпусе «Росфото» стартует выставка «Наш космос». В экспозицию вошли кадры, связанные с первыми полетами в космос и строительством Байконура, снимки со спутников серии «Метеор», а также современные фотографии с орбиты. Всего покажут более 60 фотографий, в числе которых редкие портреты Юрия Гагарина.
Проект приурочен к 65-летию легендарного первого полета в космос на корабле «Восток-1». Экспозиция составляет хронику триумфов советско-российской космонавтики, в которой соседствуют Фидель Кастро в кабине корабля «Союз», врачи Центра подготовки и космонавты на тренажерах, аудиенция Гагарина с зарубежными журналистами и портреты покорителей орбиты с автографами.
Юрий Батурин. Из экспедиции на орбитальную станцию «МИР». 1988
Валентин Кузьмин. Космический экипаж: Жан-Лу Кретьен, Владимир Джанибеков и Александр Иванченков. Байконур, 1982
Валентин Мастюков. Юрий Гагарин и автомобиль Matra Djet V. 1965
В «Наш космос» вошли материалы из архивов «Росфото», семьи советского конструктора Александра Дунаева и холдинга GS Group. Штаб-квартира GS Group находится в петербургском историческом здании бывшего завода «Вулкан», где в 1955 году проходил практику Гагарин.
Портретные и репортажные кадры дополняют снимки 382-го космонавта мира и 90-го космонавта России Юрия Батурина, сделанные на орбитальной станции. Батурин принимал участие в двух полетах: Союз ТМ-28 (1998) и Союз ТМ-32 (2001). В общей сложности он провел в космосе около 20 суток.
Выставка открыта с 10 апреля по 20 мая на Большой Морской, 35. Вход по билетам музея.
0+
Комментарии (0)