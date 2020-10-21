Тест: Какой вы сегодня Никита Михалков?

Никита Михалков играл наивного метростроевца в культовом оттепельном «Я шагаю по Москве», пел Ларисе Гузеевой про «Мохнатого шмеля» в «Жестоком романсе», снимал Людмилу Гурченко в киноадаптации пронзительной пьесы Володина «Пять вечеров» и эмигрировавшую в США Елену Соловей в гимне кино «Раба любви». К 75-летию актера и режиссера «Собака.ru» составила тест по его фильмографии: какой вы Михалков — бесогон из нашего времени или триумфатор «Оскара» за «Утомленных солнцем».