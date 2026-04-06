«Литфонд» выставит на торги архив авангардиста Льва Юдина. Дневники ученика Малевича за 1926–1928 годы считали утраченными

Из архивов Льва Юдина. 1926–1948
16 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги, архив ученика Казимира Малевича, живописца и графика Льва Юдина. В комплексное собрание вошла часть дневниковых записей художника за 1926–1928 годы, которую считали утраченной. На аукцион попадут тетради и отдельные листы с заметками и рисунками, письма и графика периода с 1926 по 1948 год. Стартовая ставка за коллекцию — один миллион рублей.
Лев Юдин — уновисовец, силуэтист, выпускник ВХУТЕМАСа. Занимается оформлением теории Малевича о прибавочном элементе в искусстве по разделу кубизма. Юдин активно сотрудничал с детскими журналами («Чиж», «Еж») и создавал иллюстрации в технике силуэтной аппликации.
Дневники мастера, охватившие время с июля 1921 года по январь 1938-го, считают одним из ключевых источников по художественной жизни 1920–1930-х. Тексты насыщены именами современников (особенно — ленинградцев) из круга авангардистов и их приятелей: художник упоминает Веру Ермолаеву, Павла Филонова, Владимира Лебедева, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Константина Рождественского, Владимира Стерлигова, Николая Суетина, Бориса Эндера.
Основной массив автографов и копий, выполненных супругой художника Марией Гороховой, сейчас хранят в отделе рукописей Русского музея. Исследовательница Ирина Карасик впервые опубликовала его полностью в 2017 году с научным комментарием. В публикации оказались записи за 1923–1927 годы, которые сохранились фрагментарно, но 1925 год отсутствовал полностью. Утрату связали с событиями Великой Отечественной войны: после мобилизации Юдина в июле 1941 года и его гибели 9-10 ноября того же года архив оказался под угрозой уничтожения. 1926 год представлен в публикации четырьмя короткими фрагментами (9 и 10 апреля, 12 мая, 22 октября).
На апрельские торги выставят тетрадь с записями за июнь, август, сентябрь и ноябрь 1926-го, а также за 1927–1928 годы. Помимо дневников, в лот входят акварельный рисунок «Кукла» (1927), черновик письма Борису Эндеру, записка от Владимира Стерлигова (1928), письмо Марии Гороховой 1948 года, список работ Юдина, а также обложка школьной тетради с пометой «Курдов».
Документы ранее не экспонировали в музеях. Карандашные эскизы авангардиста, которые сопровождают текст, создают синтетическое пространство мысли и изображения, характерное для практик русского авангарда.
В 2025 году музей «Полторы комнаты» и «Литфонд» показали макеты и эскизы иллюстраций Льва Юдина к детским книгам, авторские рисунки и офорты, силуэтную аппликацию и эксперименты с бумажной скульптурой. Все работы, представленные на экспозиции, позже ушли с молотка в частные коллекции.
Новые торги за наследие художника состоятся 16 апреля.
