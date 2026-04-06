«Литфонд» выставит на торги архив авангардиста Льва Юдина. Дневники ученика Малевича за 1926–1928 годы считали утраченными

16 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги, архив ученика Казимира Малевича, живописца и графика Льва Юдина. В комплексное собрание вошла часть дневниковых записей художника за 1926–1928 годы, которую считали утраченной. На аукцион попадут тетради и отдельные листы с заметками и рисунками, письма и графика периода с 1926 по 1948 год. Стартовая ставка за коллекцию — один миллион рублей.

Лев Юдин — уновисовец, силуэтист, выпускник ВХУТЕМАСа. Занимается оформлением теории Малевича о прибавочном элементе в искусстве по разделу кубизма. Юдин активно сотрудничал с детскими журналами («Чиж», «Еж») и создавал иллюстрации в технике силуэтной аппликации.