«Литфонд» выставит на торги архив авангардиста Льва Юдина. Дневники ученика Малевича за 1926–1928 годы считали утраченными

Среди героев его записей — Филонов, Хармс, Заболоцкий, Суетин, Эндер.

Из архивов Льва Юдина. 1926–1948
Из архивов Льва Юдина. 1926–1948

16 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на торги, архив ученика Казимира Малевича, живописца и графика Льва Юдина. В комплексное собрание вошла часть дневниковых записей художника за 1926–1928 годы, которую считали утраченной. На аукцион попадут тетради и отдельные листы с заметками и рисунками, письма и графика периода с 1926 по 1948 год. Стартовая ставка за коллекцию — один миллион рублей.

Лев Юдин — уновисовец, силуэтист, выпускник ВХУТЕМАСа. Занимается оформлением теории Малевича о прибавочном элементе в искусстве по разделу кубизма. Юдин активно сотрудничал с детскими журналами («Чиж», «Еж») и создавал иллюстрации в технике силуэтной аппликации.

Из архивов Льва Юдина. 1926–1948

Из архивов Льва Юдина. 1926–1948

Дневники мастера, охватившие время с июля 1921 года по январь 1938-го, считают одним из ключевых источников по художественной жизни 1920–1930-х. Тексты насыщены именами современников (особенно — ленинградцев) из круга авангардистов и их приятелей: художник упоминает Веру Ермолаеву, Павла Филонова, Владимира Лебедева, Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Константина Рождественского, Владимира Стерлигова, Николая Суетина, Бориса Эндера.

Основной массив автографов и копий, выполненных супругой художника Марией Гороховой, сейчас хранят в отделе рукописей Русского музея. Исследовательница Ирина Карасик впервые опубликовала его полностью в 2017 году с научным комментарием. В публикации оказались записи за 1923–1927 годы, которые сохранились фрагментарно, но 1925 год отсутствовал полностью. Утрату связали с событиями Великой Отечественной войны: после мобилизации Юдина в июле 1941 года и его гибели 9-10 ноября того же года архив оказался под угрозой уничтожения. 1926 год представлен в публикации четырьмя короткими фрагментами (9 и 10 апреля, 12 мая, 22 октября).

Читайте также: Гид по Петербургу обэриутов (с неканоничными геотегами!) от литературоведа Валерия Шубинского. Красный платок, щучьи котлеты и молитвенные барабаны!

На апрельские торги выставят тетрадь с записями за июнь, август, сентябрь и ноябрь 1926-го, а также за 1927–1928 годы. Помимо дневников, в лот входят акварельный рисунок «Кукла» (1927), черновик письма Борису Эндеру, записка от Владимира Стерлигова (1928), письмо Марии Гороховой 1948 года, список работ Юдина, а также обложка школьной тетради с пометой «Курдов».

Документы ранее не экспонировали в музеях. Карандашные эскизы авангардиста, которые сопровождают текст, создают синтетическое пространство мысли и изображения, характерное для практик русского авангарда.

В 2025 году музей «Полторы комнаты» и «Литфонд» показали макеты и эскизы иллюстраций Льва Юдина к детским книгам, авторские рисунки и офорты, силуэтную аппликацию и эксперименты с бумажной скульптурой. Все работы, представленные на экспозиции, позже ушли с молотка в частные коллекции.

Новые торги за наследие художника состоятся 16 апреля. Детали аукциона опубликуют на сайте «Литфонда».

