18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

«Полторы комнаты» совместно с «Литфондом» покажут лучшую графику авангардиста Льва Юдина

Экспозиция — редчайшая (и, возможно, последняя!) возможность увидеть работы авангардиста, которые после аукциона осядут в частных коллекциях.

«Сюрреализм» Льва Юдина. Авторский отпечаток фотографии «Лошадка», 1937 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

«Сюрреализм» Льва Юдина. Авторский отпечаток фотографии «Лошадка», 1937 год

Лев Юдин, "Покатаемся. Игрушки из бумаги без клея". 1937 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Лев Юдин, "Покатаемся. Игрушки из бумаги без клея". 1937 год

"Семнадцать игрушек для елки". Приложение к журналу «Чиж» № 12 за 1936 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

"Семнадцать игрушек для елки". Приложение к журналу «Чиж» № 12 за 1936 год

Сторителлинг экспозиции «Лев Юдин» развернется вокруг его книжной и журнальной графики 1930-1940-х годов. В том числе покажут макеты и эскизы иллюстраций к детским книгам, рисунки и офорты, силуэтную аппликацию и эксперименты с бумажной скульптурой. Все представленные работы будут выставлены на аукционе «Литфонда», который состоится 22 марта.

Среди хайлайтов выставки — книга «Покатаемся. Игрушки из бумаги без клея» 1937 года, приложение оригинальных аппликаций и пробных оттисков «Семнадцать игрушек для елки» к журналу «Чиж» № 12 за 1936 год, а также «чрезвычайная редкость» — одно из последних прижизненных изданий Даниила Хармса «Лиса и заяц» 1940 года с иллюстрациями (и эскизами обложки, пробными оттисками рисунков) Льва Юдина. В рамках выставки покажут и последнее прижизненное издание Хармса «Петух и лиса» 1941 года с рисунками Юдина и уникальный авторский каталог, подготовленный к выставке станковой скульптуры 1935 года.

Даниил Хармс, "Лиса и заяц" с иллюстрациями Льва Юдина, 1940 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Даниил Хармс, "Лиса и заяц" с иллюстрациями Льва Юдина, 1940 год

Даниил Хармс, "Лиса и заяц" с иллюстрациями Льва Юдина, 1940 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Даниил Хармс, "Лиса и заяц" с иллюстрациями Льва Юдина, 1940 год

Даниил Хармс, «Петух и лиса» 1941 года с рисунками Юдина
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой "Литфонда"

Даниил Хармс, «Петух и лиса» 1941 года с рисунками Юдина

Лев Юдин — художник, живописец, график и силуэтист, один из представителей авангардного движения. Он учился в Витебском художественно-практическом институте, где познакомился с Казимиром Малевичем и стал участником объединения УНОВИС. После переезда в Петроград он учился во ВХУТЕМАСе, а затем работал в ГИНХУКе, где занимался теоретизацией кубизма и супрематизма, а также руководил лабораторией формы. Юдин активно сотрудничал с детскими журналами («Чиж», «Еж») и создавал иллюстрации в технике силуэтной аппликации.

Выставка «Лев Юдин» открыта с 8 по 23 марта в музее «Полторы комнаты» на улице Короленко, 14.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: