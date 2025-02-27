«Полторы комнаты» совместно с «Литфондом» покажут лучшую графику авангардиста Льва Юдина

Сторителлинг экспозиции «Лев Юдин» развернется вокруг его книжной и журнальной графики 1930-1940-х годов. В том числе покажут макеты и эскизы иллюстраций к детским книгам, рисунки и офорты, силуэтную аппликацию и эксперименты с бумажной скульптурой. Все представленные работы будут выставлены на аукционе «Литфонда», который состоится 22 марта.

Среди хайлайтов выставки — книга «Покатаемся. Игрушки из бумаги без клея» 1937 года, приложение оригинальных аппликаций и пробных оттисков «Семнадцать игрушек для елки» к журналу «Чиж» № 12 за 1936 год, а также «чрезвычайная редкость» — одно из последних прижизненных изданий Даниила Хармса «Лиса и заяц» 1940 года с иллюстрациями (и эскизами обложки, пробными оттисками рисунков) Льва Юдина. В рамках выставки покажут и последнее прижизненное издание Хармса «Петух и лиса» 1941 года с рисунками Юдина и уникальный авторский каталог, подготовленный к выставке станковой скульптуры 1935 года.