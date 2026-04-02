Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

СССХ проведет ярмарку независимого искусства и книгоиздания «Куча-2» в Петербурге

В программе — свыше 20 арт-объединений, 15 книжных издательств и магазинов, показ фильма о Марке Фишере, разговоры о типографике Ильи Зданевича и киберфеминизме.

Инсталляция арт-группы «Никаких Оправданий»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой СССХ / «Фабрики Лимонной Кислоты»

Инсталляция арт-группы «Никаких Оправданий»

С 24 по 26 апреля в выставочном пространстве «Фабрика лимонной кислоты» состоится ярмарка независимого искусства и книгоиздания «Куча-2. Фабрика языков». Совместный проект Сообщества Современных Сибирских Художников (СССХ) и несуществующей образовательной институции «Музей музеев, Венеция» объединит художников, издателей, книготорговцев и исследователей из Петербурга, Москвы, Северодвинска, Омска, Воронежа, Самары, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Ступина, Ростова-на-Дону и Парижа.

Название «Куча» отсылает к одноименной акции концептуалиста Андрея Монастырского. Для организаторов куча стала формой открытости и гостеприимства за рамками институциональных правил и иерархий, принятых в сфере искусства. Проект наследует подпольным активностям прошлого, но при этом осмысляет, как жить и заниматься арт-практикой сегодня.

Логику эксперимента и низовых объединений продолжает тема ярмарки — «Фабрика языков». Многоголосие на пересечении естественного и искусственного собирается из разных форм: видео, перформансов, игр, зинов, разговоров, музеев, выставок, кодинга, педагогических программ, фотографии, ТВ-шоу, полетов в космос во сне и наяву.

В параллельную программу войдут поэтические чтения авторок из Сибири, Урала и Дальнего Востока, показ фильма о Марке Фишере, беседы о типографике Ильи Зданевича, киберфеминизме и фотографии как медиуме.

Пространство Река, Римма Савина. Надо варить лень
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой СССХ / «Фабрики Лимонной Кислоты»

Пространство Река, Римма Савина. Надо варить лень

Полина Уварова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой СССХ / «Фабрики Лимонной Кислоты»

Полина Уварова

УЧАСТНИКИ «КУЧИ-2»

Искусство:

  • СССХ (Сообщество Современных Сибирских Художников) (Петербург)
  • Музей музеев, Венеция (Венеция)
  • Никаких Оправданий + Теплоузел (Омск, Петербург)
  • Ugolok Appointment + ОКОЁМ (Москва)
  • ARSAR (Artist-run Stream and Relax) (Петербург)
  • Марго и Сережа (Москва)
  • осси «ми» (Самара)
  • Null Gallery (Воронеж)
  • Объединение «Художники 24» (Петербург)
  • Пространство Река (Москва)
  • Аллигаторы (Москва)
  • ХО КОРПУС (Москва, Петербург, Нижний Тагил, Среднеуральск)
  • Куча-мала (Москва, Петербург)
  • Эффект Наруто (Москва, Париж)
  • KRUS (Ростов-на-Дону, Ступино)
  • ССИР — Северодвинск (Северодвинск)
  • Сообщество 22 (Москва)
  • ЛЮДА (Санкт-Петербург)
  • Проекты Олега Суслова (Петербург)
  • Parazit (Петербург)
  • Крыса + пенек (Петербург)
  • НеНеМу (Петербург)
  • Поляна  (Петербург)

Литература:

  • носорог (Москва)
  • SPUTNIKAT (Москва)
  • MST Publishing (Москва)
  • Чёрный квадрат (Москва)
  • Напильник (Москва)
  • Гилея (Москва)
  • Почин (Москва)
  • Jaromir Hladik (Петербург)
  • KGallery (Петербург)
  • Низина + Фотодепартамент (Петербург)
  • Художественный журнал (Москва)
  • Издательство Инвалид (Петербург)
  • Издательство Ивана Лимбаха (Петербург)
  • Князев и Мисюк (Петербург)
  • ОхтаЛаб (Петербург)

Читайте также: Как за месяц превратить заброшку в галерею современного искусства? Рассказывает основательница «Фабрики лимонной кислоты» Полина Слепенкова

В декабре фестиваль «Куча 1/2» прошел в Москве. На мероприятии выступил экс-комиссар российского павильона на Венецианской биеннале, куратор и критик Виктор Мизиано.

«Куча-2» пробудет 24, 25 и 26 апреля с 12:00 до 21:00 на Лиговском проспекте, 52Б (ворота 40). Билеты в продаже.

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: