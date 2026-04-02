СССХ проведет ярмарку независимого искусства и книгоиздания «Куча-2» в Петербурге

С 24 по 26 апреля в выставочном пространстве «Фабрика лимонной кислоты» состоится ярмарка независимого искусства и книгоиздания «Куча-2. Фабрика языков». Совместный проект Сообщества Современных Сибирских Художников (СССХ) и несуществующей образовательной институции «Музей музеев, Венеция» объединит художников, издателей, книготорговцев и исследователей из Петербурга, Москвы, Северодвинска, Омска, Воронежа, Самары, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Ступина, Ростова-на-Дону и Парижа.

Название «Куча» отсылает к одноименной акции концептуалиста Андрея Монастырского. Для организаторов куча стала формой открытости и гостеприимства за рамками институциональных правил и иерархий, принятых в сфере искусства. Проект наследует подпольным активностям прошлого, но при этом осмысляет, как жить и заниматься арт-практикой сегодня.

Логику эксперимента и низовых объединений продолжает тема ярмарки — «Фабрика языков». Многоголосие на пересечении естественного и искусственного собирается из разных форм: видео, перформансов, игр, зинов, разговоров, музеев, выставок, кодинга, педагогических программ, фотографии, ТВ-шоу, полетов в космос во сне и наяву.

В параллельную программу войдут поэтические чтения авторок из Сибири, Урала и Дальнего Востока, показ фильма о Марке Фишере, беседы о типографике Ильи Зданевича, киберфеминизме и фотографии как медиуме.