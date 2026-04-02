СССХ проведет ярмарку независимого искусства и книгоиздания «Куча-2» в Петербурге

В программе — свыше 20 арт-объединений, 15 книжных издательств и магазинов, показ фильма о Марке Фишере, разговоры о типографике Ильи Зданевича и киберфеминизме.
Инсталляция арт-группы «Никаких Оправданий»
С 24 по 26 апреля в выставочном пространстве «Фабрика лимонной кислоты» состоится ярмарка независимого искусства и книгоиздания «Куча-2. Фабрика языков». Совместный проект Сообщества Современных Сибирских Художников (СССХ) и несуществующей образовательной институции «Музей музеев, Венеция» объединит художников, издателей, книготорговцев и исследователей из Петербурга, Москвы, Северодвинска, Омска, Воронежа, Самары, Нижнего Тагила, Среднеуральска, Ступина, Ростова-на-Дону и Парижа.
Название «Куча» отсылает к одноименной акции концептуалиста Андрея Монастырского. Для организаторов куча стала формой открытости и гостеприимства за рамками институциональных правил и иерархий, принятых в сфере искусства. Проект наследует подпольным активностям прошлого, но при этом осмысляет, как жить и заниматься арт-практикой сегодня.
Логику эксперимента и низовых объединений продолжает тема ярмарки — «Фабрика языков». Многоголосие на пересечении естественного и искусственного собирается из разных форм: видео, перформансов, игр, зинов, разговоров, музеев, выставок, кодинга, педагогических программ, фотографии, ТВ-шоу, полетов в космос во сне и наяву.
В параллельную программу войдут поэтические чтения авторок из Сибири, Урала и Дальнего Востока, показ фильма о Марке Фишере, беседы о типографике Ильи Зданевича, киберфеминизме и фотографии как медиуме.
УЧАСТНИКИ «КУЧИ-2»
Искусство:
- СССХ (Сообщество Современных Сибирских Художников) (Петербург)
- Музей музеев, Венеция (Венеция)
- Никаких Оправданий + Теплоузел (Омск, Петербург)
- Ugolok Appointment + ОКОЁМ (Москва)
- ARSAR (Artist-run Stream and Relax) (Петербург)
- Марго и Сережа (Москва)
- осси «ми» (Самара)
- Null Gallery (Воронеж)
- Объединение «Художники 24» (Петербург)
- Пространство Река (Москва)
- Аллигаторы (Москва)
- ХО КОРПУС (Москва, Петербург, Нижний Тагил, Среднеуральск)
- Куча-мала (Москва, Петербург)
- Эффект Наруто (Москва, Париж)
- KRUS (Ростов-на-Дону, Ступино)
- ССИР — Северодвинск (Северодвинск)
- Сообщество 22 (Москва)
- ЛЮДА (Санкт-Петербург)
- Проекты Олега Суслова (Петербург)
- Parazit (Петербург)
- Крыса + пенек (Петербург)
- НеНеМу (Петербург)
- Поляна (Петербург)
Литература:
- носорог (Москва)
- SPUTNIKAT (Москва)
- MST Publishing (Москва)
- Чёрный квадрат (Москва)
- Напильник (Москва)
- Гилея (Москва)
- Почин (Москва)
- Jaromir Hladik (Петербург)
- KGallery (Петербург)
- Низина + Фотодепартамент (Петербург)
- Художественный журнал (Москва)
- Издательство Инвалид (Петербург)
- Издательство Ивана Лимбаха (Петербург)
- Князев и Мисюк (Петербург)
- ОхтаЛаб (Петербург)
В декабре фестиваль «Куча 1/2» прошел в Москве. На мероприятии выступил экс-комиссар российского павильона на Венецианской биеннале, куратор и критик Виктор Мизиано.
«Куча-2» пробудет 24, 25 и 26 апреля с 12:00 до 21:00 на Лиговском проспекте, 52Б (ворота 40). Билеты в продаже.
18+
Комментарии (0)