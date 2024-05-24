Выставка «Сотворение книги. Редкая книга из Санкт-Петербурга», открывшаяся 21 мая в Зимнем дворце Эрмитажа, покажет 17 уникальных изданий, опубликованных в доме «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Среди авторов графических работы, выполненных в технике офорта, ксилографии, литографии, гелиогравюры, рисунка и в смешанных техниках: Михаил Шемякин, Даши Намдаков, Борис Забирохин, Михаил Гавричков, Сергей Швембергер, Юрий Купер, Юрий Боровицкий, Сергей Кондрашкин, Александра Флоренского и многих других. Куратором выставки выступила Ирина Гогулина — заведующая сектором фондов Научной библиотеки Государственного Эрмитажа.

Издательский дом «Редкая книга из Санкт-Петербурга» появился в 1991 году с легкой руки петербургского энтузиаста-библиофила и художника Петра Суспицына с целью возрождения той самой «библиофильской книги». В рамках торжественного открытия издатель передал в дар музею 12 библиофильских изданий: от классических библейских до текстов современных авторов, от шекспировского «Гамлета» до нотных партитур балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

«Это – продолжение традиций Эрмитажа, заложенных Екатериной II, в личном собрании которой хранились не только экзотические вещи, но и редкие книги. Это и новый этап развития отношений с издательством Петра Суспицына “Редкая книга из Санкт-Петербурга”, которое стало символом сегодняшней петербургской культуры и является признаком элегантных традиций Петербурга», — заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский на открытии выставки.