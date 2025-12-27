Каких художников (и за сколько!) покупали на Cosmoscow и других ярмарках совриска? Подводим арт-итоги 2025 года с петербургскими галереями

Ежегодные ярмарки современного искусства в разных городах России в этом году выглядели чуть-чуть иначе. Например, вместо классической 1703 прошел зимний маркет. Но они по-прежнему привлекают как коллекционеров, так и арт-фланеров. Редакция Собака.ru попросила галереи Петербурга рассказать об участии в главных мероприятиях 2025-го: какие художники и работы оказались самыми популярными и на какой ценник ориентироваться тем, кто хочет начать собственную коллекцию искусства.
Стенд Marina Gisich Gallery на Cosmoscow
Marina Gisich Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Cosmoscow (Москва): «Этот год для галереи особенный — нам исполнилось 25 лет, и на Cosmoscow мы решили отметить это масштабно: представили практически всех наших художников. Мы собрали девять сетов искусства, которые менялись каждые два часа»;
- |catalog| (Москва), художники: Сергей Деникин, Ася Маракулина, Таня Ахметгалиева, Алексей Ган, Борис Казаков, дуэт CrocodilePower;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: Александр Шишкин-Хокусай, Виктория Бегальская, Александр Вилкин, Ася Маракулина.
«Самыми дорогими работами на ярмарках стала живопись Евгения Юфита, Керима Рагимимова и Виталия Пушницкого. При этом очень активный интерес у коллекционеров вызвали работы Кирилла Челушкина, Семена Мотолянца, Григория Майофиса, Сергея Деникина и Алексея Гана — это был тот самый живой отклик, по которому особенно хорошо чувствуется пульс рынка».
Хаим Сокол. Хроники птицелюдья. 2020
Anna Nova Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Хаим Сокол, Евгений Гранильщиков;
- Cosmoscow (Москва), художники: Денис Патракеев, Илья Федотов-Федоров, Дима Филиппов;
- |catalog| (Москва), художники: Анна Андржиевская, Петр Дьяков, Саша Кокачева;
- «Обертон» (Москва), художники: Александра Гарт, Федор Хиросигэ;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: Денис Патракеев.
Самой дорогой стала работа «Поток» Анны Андржиевской (1 миллион рублей). «Хроники Птицелюдья» Хаима Сокола на втором месте. Скульптуру Дениса Патракеева продали в коллекцию Галины Линник за 450 000, акварель Димы Филиппова — за 310 000, графику Федора Хиросигэ — за 250 000, а фотоотпечаток Евгения Гранильщикова — за 200 000.
Стенд MYTH Gallery на Cosmoscow
Myth Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Art Busan (Пусан, Южная Корея), художники: Людмила Баронина, Петр Кирюша, Егор Федоричев. Стенд был реализован при поддержке коллекционеров Зои Галеевой и Андрея Бабича;
- Cosmoscow (Москва), художники: арт-группа «ПРОВМЫЗА», Вадим Михайлов, Егор Федоричев;
- |catalog| (Москва), художники: Алина Глазун, Ирина Корина, Ульяна Подкорытова, Милена Стрелкова, Егор Федоричев;
- «Обертон» (Москва), художники: Петр Кирюша, Никита Селезнев, Егор Федоричев;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: Катя Исаева, Петр Кирюша, Ульяна Подкорытова, Милена Стрелкова.
Самыми популярными были текстильные полотна Людмилы Барониной из серии «Когда тигры курили..», живопись и графика из серии «Йеркиш» Петра Кирюши, фотографический триптих «Семена» арт-группы «ПРОВМЫЗА», инверсивные витражи Милены Стрелковой, работы Егора Федоричева из серии «Прощай, Садовое кольцо».
Работы Ивана Смирнова на стенде KGallery на ярмарке Catalog
KGallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Иван Сотников, Феликс Волосенков, Анатолий Зверев, Евгений Михнов-Войтнеко, Виктор и Юлия Вальцефер, Алексей Яковлев;
- Cosmoscow (Москва), художники: Александр Носов, Валентина Пивоварова, Владимир Жуков, Павел Кондратьев;
- |catalog| (Москва), художники: Арсен Батербиев, Кира Костина, Павел Кузнецов, Марфа Малютина, Олег Николаенко, Александр Носов, Сергей Попов, Серафима Сажина, Иван Смирнов, Владимир Суков.
«На "Контуре" были, конечно, наши постоянные клиенты, которые купили Михнова-Войтенко, а среди молодого поколения особой популярностью пользовались литографии с "новыми" домами Виктора Вальцефера. На Cosmoscow многие интересовались двумя полотнами — абстрактной композицией 1977 года Павла Кондратьева и большим крестом Валентины Поваровой, его ближайшей соратницы.
Для |catalog| куратор выставочных проектов Ксения Бендина и арт-журналист Александра Генералова сделали концептуальный стенд, посвященный цветам. Особой популярностью пользовались крупномасштабные полотна Вани Смирнова из серии "Сад за оградой" (были проданы все за исключением одной) и "Лотосы" Марфы Малютиной. Как всегда, много покупали абстрактные пастели Александра Носова».
Стенд галереи Luda на Cosmoscow
Luda
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Cosmoscow (Москва), художники: Алексей Семичов и Андрей Кузьмин, Света Исаева, Катерина Веселовская, Михаил А Крест, Антон Гудков, Татьяна Подмаркова, Игорь Яновский;
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Татьяна Подмаркова, Мстислав Павлов, Василий Хорст, Катя Жилина, Анастасия Москалева.
Самыми дорогими работами стали «Храм Огня» Алексея Семичева и Андрея Кузьмина (5 000 000 рублей), а также «И долго перед вечером бродить» (800 000 рублей) и «Мудро жить» (1 000 000 рублей) Игоря Янковского, «Пузыри» (450 000 рублей) и «Старик всосал щеки и во рту у него странно щелкнуло, или звук двух столкнувшихся на земле людей» (500 000 рублей) Кати Веселовской. Работы Михаила А. Креста уходили по 1 000 000 рублей, а Татьяны Подмарковой — по 400 000.
Родион Китаев. Сердцевина пуделя. 2023
NameGallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Cosmoscow (Москва), художники: Родион Китаев, Стас Фальков, Дима Королев / самуилл маршак;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: Елена Фигурина, Андрей Кузьмин, Алексей Семичев.
«Самая дорогая работа — "Voyager" ("Странник") Стаса Фалькова. А самыми популярными стали произведения Родиона Китаева с уникальной судьбой — "Der Pudelkern" ("Сердцевина пуделя") и "Nachtlabyrinth" ("Ночной лабиринт"), которые были созданы для театральной сцены. В 2023 году Родион написал их специально для ретрофутуристического спектакля-концерта "НУР эскадрилья" — поп-романс-мюзикла по поэтической пьесе Андрея Родионова и Екатерины Троепольской».
Стенд Nikolay Evdokimov Gallery на Cosmoscow
Nikolay Evdokimov Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Маркет графики, фотографии и авторских книг на Левашовском хлебозаводе (Петербург), художники: Андрей Семенов, Дмитрий Сироткин, Света Исаева, Coфия Грин, Федор Хиросигэ;
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Дмитрий Сироткин, Денис Ичитовкин, Андрей Семенов, Света Исаева, Руслан Ермолаев, София Грин, Евгений Кузьмичев;
- Cosmoscow (Москва), художники: Дмитрий Сироткин, Андрей Семенов, Алексей Боголепов;
- «Обертон» (Москва), художники: Алена Романова, Андрей Помулев, Давид Березин, Денис Ичитовкин, Дмитрий Сироткин.
На маркете на Левашовском самой дорогой продажей стала работа Дмитрия Сироткина из эрмитажного проекта «Winterreise» (130 000 рублей). На «Контуре» — его же графика из серии «Конец истории» (220 000 рублей) и графика Андрея Семенова (110 000 рублей). На Cosmoscow за 450 000 рублей купили «Олимп» Сироткина, за 550 000 холст «Мальчик, кормящий уточек» Андрея Семенова и за 235 000 — матовую пластификацию Алексея Боголепова «ХОРС».
Стенд DiDi Gallery на Cosmoscow
DiDi Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- «Контур» (Нижний Новгород), художники: Леонид Борисов, Виктор Ремишевский, Виктория Кравцова;
- Cosmoscow (Москва), художники: Леонид Борисов;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: Вика Бодрова, Полина Захарина, Алена Ковалли, Виктория Кравцова, Артем Максимов, Влад Муханов, Константин Решетников, Катерина Алимова, Саша Браулов.
На «Контуре» в музейную коллекцию продали «Вавилон» Виктора Ремишевского (350 000 рублей). На Cosmoscow по 1 500 000 ушли «Ремейк на "Черный квадрат" К. Малевича» и «Пространство» Леонида Борисова. Его «Структуру» купили за 1 350 000.
«На Зимнем маркете 1703 продали по несколько работ каждого автора. В общей сложности — более 30 работ. Самая дорогая продажа — живопись Алены Ковалли "Piece of me" за 300 000 рублей. Коллекционеры и зрители очень тепло приняли наших самых молодых художниц, выпускниц Академии Штиглица Полину Захарину с латунными объектами и Викторию Кравцову с работами из стекла».
Цветы Джонджоли. Из серии «Стены». 2025
Sobo Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Cosmoscow (Москва), художники: «Цветы джонджоли» и Юлия Мортиис;
- «Обертон» (Москва), художники: «Цветы джонджоли», Юлия Мортиис, Андрей Семенов, Алина Бровина, Никита Раевский.
Самыми дорогими были работы группы «Цветы джонджоли» из серии «Стены» (850 000 рублей), а самыми популярными — Юлии Мортиис.
«В этом году мы впервые участвовали в ярмарках как коммерческая галерея. Это был очень интересный опыт, и мы довольны результатами».
Художники Амгалан Ринчинэ, Йэн Сур, Александр Мортаев и куратор Полина Слепенкова на фоне стенда СССХ на Cosmoscow
СССХ
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Port Art Fair (Петербург), художники: Анастасия Безвершук, Александр Мортаев, Паша Пошукай, Амгалан Ринчинэ, Анна Рейнхардт, Александр Романов, Йэн Сур, Валерия Тыняная, Алексей Шидловский, Danil Danot;
- Scan Fair (Красноярск), художники: Анастасия Безвершук, Александр Мортаев, Паша Пошукай, Амгалан Ринчинэ, Анна Рейнхардт, Александр Романов, Йэн Сур, Валерия Тыняная, Алексей Шидловский, Danil Danot, Гриша Шаров, Шум Розовый;
- Blazar (Москва), художники: Александр Блосяк, Анна Рейнхардт, Гриша Шаров, Аюна Гарматорова, Элина Гусарова, Саня Закиров, Нина Полякова, Шум Розовый, Алексей Шидловский, Ульяна Агбан;
- Cosmoscow (Москва), художники: Йэн Сур, Амгалан Ринчинэ, Александр Мортаев;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: Александр Блосяк, Янина Болдырева, Аюна Гарматарова, Паша Пошукай, Амгалан Ринчинэ, Анна Рейнхардт, Александр Романов, Йэн Сур, Валерия Тыняная, Гриша Шаров, Алексей Шидловский, Danil Danot, Василина Учайкина, Саня Закиров, Нина Полякова, Шум Розовый.
«Полностью распродана серия "Боги древнего мира" Амгалана Ринчинэ, представленная на стенде Cosmoscow: все 15 керамических объектов нашли своих коллекционеров. В числе самых дорогих и популярных художников "СССХ" — Александр Блосяк: его двухметровый графический лист на ярмарке Blazar ушел за 350 000 рублей. По количеству проданных работ в лидерах новая участница "Сообщества" Элина Гусарова, часть тиражей фотографий из серии "Край причудливых скал" уже распроданы».
Стенд PARAZIT Gallery на Cosmoscow
PARAZIT Gallery
В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?
- Cosmoscow (Москва), художники: Владимир Козин, Коля Садовник, Нариман Калашников, Семен Мотолянец, Вова Лило, Эмилия Санги;
- Зимний маркет 1703 (Петербург), художники: 20 представителей объединения PARAZIT.
«Продано много работ из проекта «Зеленая ветка» — это о поиске коллективного счастья для всех. Самая дорогая работа из проекта — 1 100 000 рублей».
Пользовались интересом работы Владимира Козина и «планкетки» Коли Садовника. Работа Вовы Лило ушла за 500 000 рублей.
