Каких художников (и за сколько!) покупали на Cosmoscow и других ярмарках совриска? Подводим арт-итоги 2025 года с петербургскими галереями

KGallery

В каких ярмарках принимали участие и чьи работы показывали?

(Нижний Новгород), художники: Иван Сотников, Феликс Волосенков, Анатолий Зверев, Евгений Михнов-Войтнеко, Виктор и Юлия Вальцефер, Алексей Яковлев; Cosmoscow (Москва), художники: Александр Носов, Валентина Пивоварова, Владимир Жуков, Павел Кондратьев;

(Москва), художники: Александр Носов, Валентина Пивоварова, Владимир Жуков, Павел Кондратьев; |catalog| (Москва), художники: Арсен Батербиев, Кира Костина, Павел Кузнецов, Марфа Малютина, Олег Николаенко, Александр Носов, Сергей Попов, Серафима Сажина, Иван Смирнов, Владимир Суков.

«На "Контуре" были, конечно, наши постоянные клиенты, которые купили Михнова-Войтенко, а среди молодого поколения особой популярностью пользовались литографии с "новыми" домами Виктора Вальцефера. На Cosmoscow многие интересовались двумя полотнами — абстрактной композицией 1977 года Павла Кондратьева и большим крестом Валентины Поваровой, его ближайшей соратницы.

Для |catalog| куратор выставочных проектов Ксения Бендина и арт-журналист Александра Генералова сделали концептуальный стенд, посвященный цветам. Особой популярностью пользовались крупномасштабные полотна Вани Смирнова из серии "Сад за оградой" (были проданы все за исключением одной) и "Лотосы" Марфы Малютиной. Как всегда, много покупали абстрактные пастели Александра Носова».