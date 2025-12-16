В Эрмитаже открывают «Искусство модерна» — постоянную экспозицию с шедеврами Уильяма Морриса, Эмиля Галле и и других

19 декабря в Главном штабе Эрмитажа открываются первые два зала постоянной экспозиции «Искусство эпохи модерна». На ней представлены артефакты, датируемые второй половиной 1880-х – концом 1890-х годов. Музей первым в России системно представит этот стиль через прикладное искусство: от стекла и ювелирных изделий до мебели и шпалер.

Нарратив экспозиции настроен как рассказ о развитии стиля через главные памятники коллекции Эрмитажа. Первые два зала посвящены периоду становления модерна — второй половине 1880-х – конца 1890-х годов. Здесь можно будет увидеть, как зарождался новый художественный язык. Среди ключевых экспонатов — три масштабные работы: шпалера Уильяма Морриса «Поклонение волхвов», вытканная на его мануфактуре по картону Эдварда Берн-Джонса, дипломатический подарок Александhу III cтол «Флора Лотарингии» Эмиля Галле. Их дополнит оригинальный письменный стол Анри ван де Вельде — бельгийского архитектора, развивавшего идеи Морриса.

Основа коллекции модерна в Эрмитаже — это дипломатические дары. Среди самых ярких на экспозиции представлены вазы Галле в оправе ювелиров «Бапст и Фализ», «Нимская ваза» Севрской мануфактуры и другие предметы, поднесенные Николаю II и Александре Федоровне во время визита во Францию в 1896 году.

Кураторы проекта — Елена Анатольевна Анисимова и Татьяна Валерьевна Бабошина, научные сотрудники Отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа.