Художник Юрий Александров научит читать искусство на выставке «Шкаф» в NameGallery

Артефакты Александрова собраны из неожиданных материалов: туалетной бумаги, обрывков объявлений, спагетти, гофрокартона. В основе многих из них лежат графические клише из советских учебников, дополненные ироничными философскими афоризмами или обрывками фраз. Художник сознательно нарушает привычные связи между текстом и изображением, создает смысловые сбои, на границах которых исследует природу знака и критикует культуру мгновенного потребления.

В «Шкафу» можно будет увидеть ранние эксперименты 80-х, «Песни», обтянутые домашними тряпками, «Полное собрание архетипов» на туалетной бумаге, социальные хроники девяностых в книге «Робинзон Крузо с картинками». Эти артефакты дополнят свитки разных лет, в том числе знаменитый 32-метровый свиток «Сто видов Фудзи».

Юрий Александров (1949)— художник-концептуалист, книжный иллюстратор. В 1973 году окончил художественно-граф. факультет ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1974–1985 гг. работал в издательстве Просвещение. Параллельно он сотрудничал с другими издательствами — как с отечественными (ЭКСМО, НЛО, Издательство Ивана Лимбаха), так и с зарубежными (Kannibal и Vandkunsten в Копенгагене, Шварц-Регенера в Гамбурге), а также с журналами. Например, на протяжении 10 лет в 1980-е годы создавал фантасмагорические комиксы о советских школьниках для журнала «Костёр». С 1996 г. — художник издательства «Академический проект». С 2015 г. сотрудничает с издательством «Детгиз» (Санкт-Петербург). Лауреат Всероссийского конкурса «Искусство книги» (2002). Участник ярмарок современного искусства ARCO в Мадриде, ART London, Vienna Fair, Cosmoscow. Участник ряда выставок, ярмарок и фестивалей в Гамбурге. Участник международной биеннале современного искусства MANIFESTA (2014). Участник ряда групповых выставок в Государственном русском музее. Работы находятся в коллекции Государственного русского музея, частных зарубежных и российских коллекциях.

Выставка Юрия Александрова «Шкаф» открыта с 19 декабря 2025 по 7 февраля 2026 года в NameGallery на Большой Конюшенной, 2.

12+