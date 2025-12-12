Художник Юрий Александров научит читать искусство на выставке «Шкаф» в NameGallery

Творческий путь концептуалиста, мистификатора, одного из ключевых участников петербургской арт-сцены 1990–2000-х годов, лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» уже более полувека неразрывно связан с книгой. Он оформлял учебники, создавал сюрреалистические комиксы о советских школьниках для журнала «Костер», а с 1996 года занимает пост главного художника «Академического проекта». В своей практике, через иронию и абсурд, он зачастую кардинально переосмысливает саму концепцию книги, рассказывая о человеческой уязвимости. Экспозиция соберет архив этих идей.
19 декабря в NameGallery открывается персональная выставка Юрия Александрова «Шкаф». Куратором проекта выступил искусствовед и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Илья Крончев-Иванов.
«С 1974 по 1985 год Александров работал в издательстве “Просвещение”, оформляя и иллюстрируя буквари и учебники для народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, — рассказывает куратор и искусствовед Илья Крончев-Иванов. — Именно оттуда он взял матрицы с изображениями для своих авторских книг и дополнил их собственными текстами. В результате получились удивительные, яркие и концептуальные работы, в которых присутствуют и юмор, и интеллект, и иронию, и абсурд».
По замыслу автора, 50 авторских «книг художника», созданных в 1980–1990-е годы, покажут в естественной среде обитания — за створками обычного советского шкафа. Чтобы их увидеть, зрителю придется открыть дверцы и вступить в личный контакт с объектами. Этим решением автор напоминает о фундаментальной роли книги — «не быть "видимой", а быть хранимой и охраняемой». «Этим жестом Александров выводит зрителя из логики мгновенного визуального потребления, помещая его в пространство, где доступ к произведению требует усилия — того же усилия, которое требует чтение», — комментирует Крончев-Иванов.
Артефакты Александрова собраны из неожиданных материалов: туалетной бумаги, обрывков объявлений, спагетти, гофрокартона. В основе многих из них лежат графические клише из советских учебников, дополненные ироничными философскими афоризмами или обрывками фраз. Художник сознательно нарушает привычные связи между текстом и изображением, создает смысловые сбои, на границах которых исследует природу знака и критикует культуру мгновенного потребления.
В «Шкафу» можно будет увидеть ранние эксперименты 80-х, «Песни», обтянутые домашними тряпками, «Полное собрание архетипов» на туалетной бумаге, социальные хроники девяностых в книге «Робинзон Крузо с картинками». Эти артефакты дополнят свитки разных лет, в том числе знаменитый 32-метровый свиток «Сто видов Фудзи».
Юрий Александров (1949)— художник-концептуалист, книжный иллюстратор. В 1973 году окончил художественно-граф. факультет ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1974–1985 гг. работал в издательстве Просвещение. Параллельно он сотрудничал с другими издательствами — как с отечественными (ЭКСМО, НЛО, Издательство Ивана Лимбаха), так и с зарубежными (Kannibal и Vandkunsten в Копенгагене, Шварц-Регенера в Гамбурге), а также с журналами. Например, на протяжении 10 лет в 1980-е годы создавал фантасмагорические комиксы о советских школьниках для журнала «Костёр». С 1996 г. — художник издательства «Академический проект». С 2015 г. сотрудничает с издательством «Детгиз» (Санкт-Петербург). Лауреат Всероссийского конкурса «Искусство книги» (2002). Участник ярмарок современного искусства ARCO в Мадриде, ART London, Vienna Fair, Cosmoscow. Участник ряда выставок, ярмарок и фестивалей в Гамбурге. Участник международной биеннале современного искусства MANIFESTA (2014). Участник ряда групповых выставок в Государственном русском музее. Работы находятся в коллекции Государственного русского музея, частных зарубежных и российских коллекциях.
Выставка Юрия Александрова «Шкаф» открыта с 19 декабря 2025 по 7 февраля 2026 года в NameGallery на Большой Конюшенной, 2.
12+
Комментарии (0)