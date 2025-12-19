Где найти арт-подарок? Выбираем керамику, живопись и объекты совриска на Новый год и в коллекцию

«Рождественская ярмарка» в Siniavskii

До 7 января

Эта камерная ярмарка за букинистом на Марата объединила живопись, графику, керамику, скульптуру и предметы в смешанной технике. Каждый найдет здесь подарок для своего арт-душнилы. Маркет организован совместно с онлайн- и поп-ап-галереей Simply Owners и дебютантом — галереей графики «ПАПЬÉ».

Собрали всех трендовых неофитов: Лизу Букину, Никиту Газаряна, Максима Демина, Анастасию Иваненкову, Анастасию Криулину, Сашу Обособлена, Сергея Обухова, Татьяну Поле, Rodeuss, Алевтину Саленко, Алису Телеганову, Александра Шабаева и Лиану Эль-Сафади.