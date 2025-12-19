Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Где найти арт-подарок? Выбираем керамику, живопись и объекты совриска на Новый год и в коллекцию

Готовы к охоте за уникальными артефактами? Специально для вас Собака.ru составила карту самых атмосферных спотов с актуальным искусством.

Собака.ru

Studio sale в мастерской Турбена

20 и 21 декабря

Художник-энигма и участник объединения 10.203 (галерея — лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») проведет масштабную распродажу своих работ. В нее войдут произведения разных форматов: работы на бумаге, холстах, а также недавно выпущенная книга «Повседневник».

10.203, Кожевенная линия, 34Ж.
«Рождественская ярмарка» в Siniavskii

До 7 января

Эта камерная ярмарка за букинистом на Марата объединила живопись, графику, керамику, скульптуру и предметы в смешанной технике. Каждый найдет здесь подарок для своего арт-душнилы. Маркет организован совместно с онлайн- и поп-ап-галереей Simply Owners и дебютантом — галереей графики «ПАПЬÉ».

Собрали всех трендовых неофитов: Лизу Букину, Никиту Газаряна, Максима Демина, Анастасию Иваненкову, Анастасию Криулину, Сашу Обособлена, Сергея Обухова, Татьяну Поле, Rodeuss, Алевтину Саленко, Алису Телеганову, Александра Шабаева и Лиану Эль-Сафади.

Siniavskii, улица Марата, 52. Вход через «Книжную Ветку».
caretakerr, «Мерцание», 2024
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой dispar:d

Анастасия Криулина, фрагмент «Танец снежинок», 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой dispar:d

Полина Уварова, "Давай в воскресенье", 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой dispar:d

Стас Багс, Sister, 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой dispar:d

Онлайн-маркет «Дар Речи» от аукционного дома dispar:d

до 11 января

Идея маркета — показать современное искусство как сокровенное, интимное знание. Работы напоминают фрагменты воспоминаний или трогательные сцены из частной жизни — будто у вас появилась возможность украдкой заглянуть в освещённые окна домов в зимних сумерках.

В онлайн-формате представлены объекты 31 автора, в том числе 10 петербургских художников. Среди них: размытые живописные образы на деревянных достах от выпускницы Академии художеств и Института Бакштейна Лилии Ковалевской; ностальгическая керамика Веры Латышевой, латунный путти Полины Уваровой; живопись стрит-артиста Стаса Багса, шелкографии и лайтбоксы caretakerr, «фафоровая» серия Анастасии Криулиной; цианотипия на дереве Кристины Пуршиной; пастели Юлии Мортиис; живопись Виктории Бодровой; «Приэльбрусье» Влада Пожара.

Онлайн
 
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Метамодернистов»
Новогодний маркет в «Метамодернистах»

с 19 декабря по 13 января

Традиционный маркет соберет произведения живописи, графики, фотографии, керамики, текстиля и арт-объекты локальных авторов. Список внушительный — целых 100 художников и 2000 работ! Среди самого интересного: макабрическая живопись Виктории Ивы, графика арт-вундекинда непо-бейби совриска Гарта Штапакова, звезда сибирской новой волны и стрит-артист Саня Закиров, Миша Маркер, «паразиты» Тимур Мусаев-Каган, Нариман Калашников, Иван Смирнов, плакатист Андрей Логвин, звезды уличной волны a l e s h a, Лёша Мелки, Ульяна Полоз и Базелевс, а также многие другие. Обещают представить работы по ценам из мастерской!

«Метамодернисты» на Ефимова, 5.

 

