Где найти арт-подарок? Выбираем керамику, живопись и объекты совриска на Новый год и в коллекцию

Готовы к охоте за уникальными артефактами? Специально для вас Собака.ru составила карту самых атмосферных спотов с актуальным искусством.
Studio sale в мастерской Турбена
20 и 21 декабря
Художник-энигма и участник объединения 10.203 (галерея — лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») проведет масштабную распродажу своих работ. В нее войдут произведения разных форматов: работы на бумаге, холстах, а также недавно выпущенная книга «Повседневник».
«Рождественская ярмарка» в Siniavskii
До 7 января
Эта камерная ярмарка за букинистом на Марата объединила живопись, графику, керамику, скульптуру и предметы в смешанной технике. Каждый найдет здесь подарок для своего арт-душнилы. Маркет организован совместно с онлайн- и поп-ап-галереей Simply Owners и дебютантом — галереей графики «ПАПЬÉ».
Собрали всех трендовых неофитов: Лизу Букину, Никиту Газаряна, Максима Демина, Анастасию Иваненкову, Анастасию Криулину, Сашу Обособлена, Сергея Обухова, Татьяну Поле, Rodeuss, Алевтину Саленко, Алису Телеганову, Александра Шабаева и Лиану Эль-Сафади.
Онлайн-маркет «Дар Речи» от аукционного дома dispar:d
до 11 января
Идея маркета — показать современное искусство как сокровенное, интимное знание. Работы напоминают фрагменты воспоминаний или трогательные сцены из частной жизни — будто у вас появилась возможность украдкой заглянуть в освещённые окна домов в зимних сумерках.
В онлайн-формате представлены объекты 31 автора, в том числе 10 петербургских художников. Среди них: размытые живописные образы на деревянных достах от выпускницы Академии художеств и Института Бакштейна Лилии Ковалевской; ностальгическая керамика Веры Латышевой, латунный путти Полины Уваровой; живопись стрит-артиста Стаса Багса, шелкографии и лайтбоксы caretakerr, «фафоровая» серия Анастасии Криулиной; цианотипия на дереве Кристины Пуршиной; пастели Юлии Мортиис; живопись Виктории Бодровой; «Приэльбрусье» Влада Пожара.
Новогодний маркет в «Метамодернистах»
с 19 декабря по 13 января
Традиционный маркет соберет произведения живописи, графики, фотографии, керамики, текстиля и арт-объекты локальных авторов. Список внушительный — целых 100 художников и 2000 работ! Среди самого интересного: макабрическая живопись Виктории Ивы, графика арт-вундекинда непо-бейби совриска Гарта Штапакова, звезда сибирской новой волны и стрит-артист Саня Закиров, Миша Маркер, «паразиты» Тимур Мусаев-Каган, Нариман Калашников, Иван Смирнов, плакатист Андрей Логвин, звезды уличной волны a l e s h a, Лёша Мелки, Ульяна Полоз и Базелевс, а также многие другие. Обещают представить работы по ценам из мастерской!
