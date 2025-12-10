Выставки Айвазовского и Шишкина (более 150 работ!), «Женщина спасет мир»: Русский музей поделился планами на 2026 год

Ждем марафон ретроспектив к юбилеям мастеров и большой girl power-хит. 500 шедевров покажут в Михайловском дворце, где выставки проходят нечасто: «Такие решения Русский музей принимает только в исключительных случаях». Собака.ru делится подробностями.
Накануне о планах на 2026 год рассказала директор Русского музея Алла Манилова.
В предстоящем сезоне на разных площадках города пройдет 21 выставка, а центральным событием станет юбилейная ретроспектива Ивана Айвазовского к его 210-летию. В корпусе Бенуа покажут более 200 работ мариниста, в том числе культовый «Девятый вал». Морская тема будет поддержана тематическими артефактами.
В Михайловском дворце, который редко используется для временных проектов, планируют показать, как менялся идеал женственности в русском искусстве. Проект под рабочим названием «Женщина спасет мир» соберет 500 произведений — от петровской эпохи до соцреализма. Ожидается звездный состав: Карл Брюллов, Илья Репин, Василий Суриков, Зинаида Серебрякова, Алексей Венецианов, Александр Самохвалов, Кузьма Петров-Водкин и другие.
К 150-летию авангардиста-новатора Петра Кончаловского представят крупнейшую выставку его работ. Большая ретроспектива откроется и с произведениями Ивана Шишкина. Покажут более 150 произведений, которые позволят проследить весь творческий путь пейзажиста — от ранних работ до шедевров 1890-х годов, включая картины «Корабельная роща», «Дубы» и «Зима».
Масштабную национальную панораму соберет проект Ассоциации художественных музеев России. Выставка «От Волги до Енисея» объединит около 400 произведений из музеев по всей стране.
А к 150-летию скульптора Степана Эрьзи соберут работы из собственного собрания, Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. Эрьзи в Саранске. Выставка станет центральным событием юбилея художника, а после показа в Петербурге отправится в другие регионы.
Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» откроются выставка «Душа народа», посвященная творчеству Михаила Нестерова, и проект «Марш энтузиастов» об искусстве эпохи соцреализма.
