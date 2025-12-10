Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Выставки Айвазовского и Шишкина (более 150 работ!), «Женщина спасет мир»: Русский музей поделился планами на 2026 год

Ждем марафон ретроспектив к юбилеям мастеров и большой girl power-хит. 500 шедевров покажут в Михайловском дворце, где выставки проходят нечасто: «Такие решения Русский музей принимает только в исключительных случаях». Собака.ru делится подробностями. 

Иван Айвазовский, "Девятый вал", 1850
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Айвазовский, "Девятый вал", 1850

Иван Айвазовский, "Сотворение мира", 1864
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Айвазовский, "Сотворение мира", 1864

Иван Айвазовский, "Волна", 1889
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Айвазовский, "Волна", 1889

Накануне о планах на 2026 год рассказала директор Русского музея Алла Манилова.

В предстоящем сезоне на разных площадках города пройдет 21 выставка, а центральным событием станет юбилейная ретроспектива Ивана Айвазовского к его 210-летию. В корпусе Бенуа покажут более 200 работ мариниста, в том числе культовый «Девятый вал». Морская тема будет поддержана тематическими артефактами.

Алексей Венецианов, "Жница", середина 1820-х
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Алексей Венецианов, "Жница", середина 1820-х 

Александр Самохвалов, "Девушка в футболке", 1931
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Александр Самохвалов, "Девушка в футболке", 1931 

Кузьма Петров-Водкин, вариант картины "Мать", 1915
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Кузьма Петров-Водкин, вариант картины "Мать", 1915

В Михайловском дворце, который редко используется для временных проектов, планируют показать, как менялся идеал женственности в русском искусстве. Проект под рабочим названием «Женщина спасет мир» соберет 500 произведений — от петровской эпохи до соцреализма. Ожидается звездный состав: Карл Брюллов, Илья Репин, Василий Суриков, Зинаида Серебрякова, Алексей Венецианов, Александр Самохвалов, Кузьма Петров-Водкин и другие.

Петр Кончаловский, "Испанский танец", 1910
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Петр Кончаловский, "Испанский танец", 1910 

Петр Кончаловский, "Что мне с вами делать", 1936 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Петр Кончаловский, "Что мне с вами делать", 1936 год

К 150-летию авангардиста-новатора Петра Кончаловского представят крупнейшую выставку его работ. Большая ретроспектива откроется и с произведениями Ивана Шишкина. Покажут более 150 произведений, которые позволят проследить весь творческий путь пейзажиста — от ранних работ до шедевров 1890-х годов, включая картины «Корабельная роща», «Дубы» и «Зима».

Иван Шишкин, "Ручей в березовом лесу", 1883
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Шишкин, "Ручей в березовом лесу", 1883 

Иван Шишкин, "Ивы, освещенные солнце", Конец 1860-х – начало 1870-х.
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Шишкин, "Ивы, освещенные солнце", Конец 1860-х – начало 1870-х.

Иван Шишкин, "Травки", 1892
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иван Шишкин, "Травки", 1892 

Масштабную национальную панораму соберет проект Ассоциации художественных музеев России. Выставка «От Волги до Енисея» объединит около 400 произведений из музеев по всей стране.

Василий Ефанов, "Знатные люди Страны советов"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Василий Ефанов, "Знатные люди Страны советов"

Исаак Бродский, "Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим".
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Исаак Бродский, "Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим". 

А к 150-летию скульптора Степана Эрьзи соберут работы из собственного собрания, Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. Эрьзи в Саранске. Выставка станет центральным событием юбилея художника, а после показа в Петербурге отправится в другие регионы.

Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» откроются выставка «Душа народа», посвященная творчеству Михаила Нестерова, и проект «Марш энтузиастов» об искусстве эпохи соцреализма.

