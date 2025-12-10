Выставки Айвазовского и Шишкина (более 150 работ!), «Женщина спасет мир»: Русский музей поделился планами на 2026 год

А к 150-летию скульптора Степана Эрьзи соберут работы из собственного собрания, Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. Эрьзи в Саранске. Выставка станет центральным событием юбилея художника, а после показа в Петербурге отправится в другие регионы.

Кроме того, в рамках национального проекта «Семья» откроются выставка «Душа народа», посвященная творчеству Михаила Нестерова, и проект «Марш энтузиастов» об искусстве эпохи соцреализма.