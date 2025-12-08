«Росфото» запускает инклюзивный фестиваль по фотографии

Программа объединит серию специальных показов документальных лент, мастер-классы и экскурсии по действующим выставкам.
С 9 по 20 декабря в «Росфото» совместно с благотворительным фондом «Свет» пройдет инклюзивный фотофестиваль «Все в кадре». Цель проекта — создать открытую и доступную среду вокруг искусства фотографии для посетителей с разными возможностями здоровья.
Серия событий откроется бесплатным (регистрация на сайте) смотром документальной ленты «Концерт для других рук» мексиканца Эрнесто Гонсалеса Диаса. Главный герой картины, Дэвид, мечтает стать пианистом, но ему мешает инвалидность. Благодаря упорству он доказывает, что может играть по-своему. Показ проходит при поддержке международного фестиваля «Кино без барьеров». Фильм представит координатор проекта Анна Ерина.
Расписание программы:
12 декабря
- 12:30 — Обзорная экскурсия по «Росфото» для детей с ментальными нарушениями.
- 18:00 — Мастер-класс по лепке рельефов по фотографии. Скульптор Виктор Морин научит как из глины создать тактильную интерпретацию сюжета на фотографии Дарьи Пискаревой из проекта «Природа вещей и надежд». Участие свободное, по регистрации.
13 декабря
- 13:00 — Квест-экскурсия на русском жестовом языке по выставке «Краски Колумбии в лицах и пейзажах». Проводит слабослышащий экскурсовод Марина Васильева на русском жестовом языке. Для участия в мероприятии требуется знание РЖЯ. Участие свободное, но по регистрации.
- 14:00 — Мастер-класс по созданию фотогирлянды с фотографом Анны Ериной и художницей Дарьей Иванс. Для участия необходимо принести 5–7 распечатанных фотографий, которые станут основой для гирлянды. Воркшоп доступен в том числе для участников с нетипичным уровнем зрения. Регистрация на странице проекта.
- 14:00 — Практика коллажей и экскурсия для гостей из НКО «Дети Петербурга».
- 16:00 — Мастер-класс по тифлокомментированию изображений из коллекции «Росфото» с художницей Надеждой Ишкиняевой и слабовидящим путешественником Андреем Гостевым. Встреча предполагает коллективную работу, практические упражнения и обсуждение. Участие по регистрации.
- 18:00 — Показ фильма «Свободные воды» режиссера Анни Леклер. После несчастного случае на дайвинге Солен осталась почти полностью парализованной. Документальная картина покажет как она родила. Фильм представит Анна Ерина. Смотр по регистрации бесплатный.
14 декабря
- 12:00 — Экскурсия по музею для детей с ментальными нарушениями.
- 14:00 — Мастер-класс по созданию адвент-календаря на 10 оставшихся дней до Нового года. Мероприятие проведут арт-терапевт Ася Погребняк и междисциплинарная художница Елизавета Гаврикова. Воршкоп доступен в том числе для участников с нетипичным уровнем зрения. Посещение свободное, но по регистрации.
18 декабря
- 14:30 — Экскурсия по музею для незрячих детей и ребят с остаточным зрением.
19 декабря
- 19:00 — показ фильма «Маркос — сила воли» режиссера Зорана Джорджевича о бразильском художнике Маркосе Сантосе де Сан-Жозе-дус-Кампусе. Маркос родился с церебральным параличом и поэтому не может пользоваться руками. Он все делает ногами… Фильм представит Анна Ерина. Вход свободный по регистрации.
20 декабря
- 13:00 — Мастер-класс по русскому жестовому языку с слабослышащем преподавателем РЖЯ Александрой Исаевой. Для участия в событии его знание не требуется.
- 15:00 — Квиз «Негативный позитив» на русском жестовом языке.
