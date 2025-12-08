«Росфото» запускает инклюзивный фестиваль по фотографии

С 9 по 20 декабря в «Росфото» совместно с благотворительным фондом «Свет» пройдет инклюзивный фотофестиваль «Все в кадре». Цель проекта — создать открытую и доступную среду вокруг искусства фотографии для посетителей с разными возможностями здоровья.

Серия событий откроется бесплатным (регистрация на сайте) смотром документальной ленты «Концерт для других рук» мексиканца Эрнесто Гонсалеса Диаса. Главный герой картины, Дэвид, мечтает стать пианистом, но ему мешает инвалидность. Благодаря упорству он доказывает, что может играть по-своему. Показ проходит при поддержке международного фестиваля «Кино без барьеров». Фильм представит координатор проекта Анна Ерина.