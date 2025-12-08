В Музее Академии художеств открылся постоянный Детский культурно-просветительский центр

7 декабря, в Музее Академии художеств на Университетской набережной открылось пространство Детского культурно-просветительского центра. Оно разместилось в зале экспозиции «Академический музеум». Дата открытия приурочена ко дню святой Екатерины. Это отсылка к императрице Екатерине II, которая утвердила устав Академии и впервые задумалась про Воспитательное училище внутри нее.

Помимо традиционных мастер-классов, центр предлагает инновационные форматы: VR-рисование, цифровая иллюстрация, «теневая графика» и зона 3D-моделирования с возможностью совместной работы в виртуальной реальности. Для разных возрастов доступны курсы: «Я — архитектор» (создание бумажных моделей), «Личность художника» (погружение в биографию выпускников Академии), абонемент «Древний мир» и «Школа МАХ», которая знакомит с профессиями музея — от хранителя до реставратора.