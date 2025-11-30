Редкий отпечаток «Большой волны в Канагава» Хокусая ушел с аукциона за рекордные 2,8 млн долларов

На аукционе в Гонконге один из ранних отпечатков «Большой волны в Канагава» был продан за 2,8 млн долларов. Первоначально стоимость оценивалась в 600 тысяч — 1 млн, однако интерес участников торгов оказался выше прогнозов. Цена стала самым высоким результатом для работ Хокусая.

Лот принадлежал Музею искусств Окады. Его основатель Кадзуо Окада решил выставить часть собрания на продажу, поскольку обязан выплатить 50 млн долларов американской юридической фирме. Она представляла его в судебном конфликте с владельцем казино Стивом Уинном, завершившимся внесудебным соглашением.

Всего Sotheby’s реализовал более ста предметов из коллекции Окады, общая сумма торгов достигла 88 млн долларов. Гравюра Хокусая, созданная в первой трети XIX века и входящая в серию «Тридцать шесть видов Фудзи», стала самым заметным лотом аукциона.

