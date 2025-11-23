Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Картина Ван Гога продана на Sotheby's за 62,7 млн долларов

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's работу Винсента Ван Гога «Стопки парижских романoв и розы в стакане» продали за 62,7 млн долларов — сумма оказалась значительно выше предварительной оценки.

Фото: Sotheby’s

Картину, на которой художник изобразил стопку книг на столе, разыгрывали почти семь минут. В торгах участвовали Саймон Шоу из Sotheby's, дилер Дэвид Нахмад и искусствовед Патти Вонг. Победную ставку сделала Вонг.

На этом же аукционе продали два рисунка Ван Гога, созданных пером и тушью в 1888 году. Один лот ушел за 2,97 млн долларов, второй — за 11,15 млн долларов, сообщает NL Times.

Среди ключевых позиций торгов был и автопортрет Фриды Кало. Работа была продана за 55 млн долларов, став самым дорогим произведением художницы, когда-либо проданным на аукционе.

Ранее мы рассказывали, что в Eggz Gallery откроется выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней». На экспозиции будут представлены тиражные графические работы Матисса, Пикассо и Кандинского из частного собрания. Серия работ демонстрирует эволюцию метода печатной графики: от утонченного модернизма и послевоенного авангарда до современных произведений.

