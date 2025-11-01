Какой получилась выставка-блокбастер «Мир Героев» по культовой компьютерной игре 2000-х, в которую до сих пор играют даже зумеры!

В культурном квартале БРУСНИЦИН открывается ностальгическая выставка-аттракцион «Мир Героев». Она посвящена, возможно, самой народной компьютерной игре 2000-х годов «Герои Меча и Магии III». Независимая петербургская команда Музей N7 построила настоящий лабиринт, где зритель встретит любимых персонажей. Рассказываем как устроена экспозиция, где ностальгия и эстетика 2000-х сталкивается с современными музейными технологиями.
По миру шагает мода на нулевые со всеми присущими приметами времени: камуфляжные шорты, топы Victoria's Secret, очки с хромированными линзами. В сегодняшние неспокойные времена логично обращение к яркому и в целом позитивному десятилетию. И его портрет был бы не полон без упоминания видео-игр, которые тогда приходили почти что в каждый дом.
Само развитие персональных компьютеров воплощало тогда движение прогресса. Оно открывало доступ ко все более захватывающим и ярким приключениям в виртуальных мирах. И одним из самых населенных и обжитых подростками был мир компьютерной игры «Герои Меча и Магии III» (1999 года выпуска). Пошаговая стратегия, чем-то напоминающая смесь строительного симулятора и анимированных шахмат, снискала миллионы фанатов.
До сих пор генеральные директора, профессоры, журналисты, актеры, строители (во всяком случае те, что помнят о своем внутреннем ребенке) могут вспомнить оптимальную тактику своего любимого замка, а также сильные и слабые стороны приглянувшихся еще в детстве юнитов. Именно в эту аудиторию, видимо, и целилась независимая петербургская команда Музей N7, построившая в культурном квартале БРУСНИЦИН выставку «Мир Героев».
Впрочем, не только. Уже на открытии можно было встретить людей, которые родились после того, как диски с «Героями» поступили в продажу. «Я начала играть лет в 7, — говорит девушка в тельняшке 2001 года рождения, — до сих пор люблю играть с друзьями на каникулах или под новый год».
Выставка старательно обыгрывает тему ностальгии. Первое, что встречает посетителя — комната «типичного подростка» 2000-х. Облупленный компьютерный стол, фото-обои, стойка с CD-дисками, журналы о музыке и, конечно же, главное окно в мир — персональный компьютер с электронно-лучевым монитором. На нем, естественно, главное меню «Героев Меча и Магии III».
«Это выставка про эскапизм, это выставка про парня, который нигде не был кроме своей квартиры, двора, школы, может быть на море один раз съездил, — говорит в беседе с Собака.ru Николай Севастьянов, основатель Музея N7, и соавтор экспозиции. — Зато, [благодаря видеоиграм] он был в других вселенных. Эта выставка помогает нам вернуться в шкуру того парня и вспомнить, какого это попадать в иной мир».
Собственно порталом этот другой мир служит светлая занавеска, за которой и разворачивается самое интересное, то есть тот самый мир героев, магов, рыцарей, троглодитов, орков и прочих персонажей легендарной игры.
Основная экспозиция представляет из себя лабиринт, где расставлены ростовые куклы минотавров, троглодитов, гноллов. Словом, зрителю предлагается столкнуться нос к носу с теми самыми юнитами, которых они тысячами бросали в бой во имя спасения человечества.
Здесь авторы выставки несколько рисковали. «Героев Меча и Магии III» — игра все же старая, поэтому солдаты, замки, дороги и моря на экране представляли собой мешанину довольно крупных пикселей. Как признается, Николай Севастьянов из Музея N7, этот вопрос вызывал опасения и у создателей экспозиции. «Мы боялись, что если модель [юнита] будет хотя бы чуть-чуть не похожа, то это сильно повредит впечатлению от выставки, — говорит он. — Мы сделали первого экспериментального троглодита, поняли, что все ок!»
Видимо, задумка и правда удалась. Во всяком случае вполне солидные мужчины и женщины, только завидев Минотавра с горящими красными глазами или хобгоблина с шипастой булавой, мигом бегут фотографироваться. Точь-в-точь дети в Дисней-Ленде.
Но главный вау-эффект от выставки вызывают трехмерные модельки замков. Тех самых, что любовно отстраивали мальчики и девочки, соревнуясь за то, кто быстрее построит Капитолий или Гильдию Магов очередного уровня. Замки из третьих «Героев Меча и Магии» давно стали героями мемов и, более широко, интернет культуры.
Впрочем, кое-кого на выставке может ждать разочарование. Замков на выставке всего четыре (три темных и один нейтральный): Темница, Цитадель, Инферно, Некрополис. «Мне нравится ночная тема, во всех моих презентациях со школы я ставлю ночную тему, — говорит Николай Севастьянов из Музея N7, — я всегда играю за темные замки и мне нравится».
Впрочем, возможно, дело, опять же, в посредственной по нынешним временам графике оригинальной игры. Возможно, на светлом фоне при ярком свете макеты бы не так впечатляли. Темнота же может скрывать какие-то огрехи, оставляя лишь детский восторг тех, кто знает функцию (а еще название и цену) каждого здания в замке.
Завершается выставка игровой зоной, где все те же взрослые и серьезные люди (а также куда менее взрослые и много менее серьезные) могут пострелять из баллисты по картонному замку, сфотографировать рядом с палаткой, и, конечно же сыграть в оригинальную игру.
В целом, если главная задача выставки — вернуть детский восторг и веру в то, что мир можно сделать чуточку справедливее парой кликов мышки, то она прекрасно с эти справляется. Во всяком случае на полчаса — час мир становится симпатичнее и понятнее. Монстры здесь смешные и в чем-то милые, а зло, кажется, побеждается. Во всяком случае пока зритель не покидает лабиринт.
