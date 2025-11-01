Какой получилась выставка-блокбастер «Мир Героев» по культовой компьютерной игре 2000-х, в которую до сих пор играют даже зумеры!

По миру шагает мода на нулевые со всеми присущими приметами времени: камуфляжные шорты, топы Victoria's Secret, очки с хромированными линзами. В сегодняшние неспокойные времена логично обращение к яркому и в целом позитивному десятилетию. И его портрет был бы не полон без упоминания видео-игр, которые тогда приходили почти что в каждый дом.

Само развитие персональных компьютеров воплощало тогда движение прогресса. Оно открывало доступ ко все более захватывающим и ярким приключениям в виртуальных мирах. И одним из самых населенных и обжитых подростками был мир компьютерной игры «Герои Меча и Магии III» (1999 года выпуска). Пошаговая стратегия, чем-то напоминающая смесь строительного симулятора и анимированных шахмат, снискала миллионы фанатов.

До сих пор генеральные директора, профессоры, журналисты, актеры, строители (во всяком случае те, что помнят о своем внутреннем ребенке) могут вспомнить оптимальную тактику своего любимого замка, а также сильные и слабые стороны приглянувшихся еще в детстве юнитов. Именно в эту аудиторию, видимо, и целилась независимая петербургская команда Музей N7, построившая в культурном квартале БРУСНИЦИН выставку «Мир Героев».

Впрочем, не только. Уже на открытии можно было встретить людей, которые родились после того, как диски с «Героями» поступили в продажу. «Я начала играть лет в 7, — говорит девушка в тельняшке 2001 года рождения, — до сих пор люблю играть с друзьями на каникулах или под новый год».