Эрмитаж будет бесплатным для посетителей в День народного единства

В 2025 году в Эрмитаже появились новые дни бесплатного посещения. Одной из таких дат стал День народного единства, 4 ноября. В этот день бесплатно можно посетить все комплексы музея: Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Бесплатные билеты будут доступны на сайте музея в несколько этапов. Для удобства поиска следует использовать фильтр «бесплатно».

«Дополнительно ограниченное количество билетов будет доступно 4 ноября в кассах музея в порядке живой очереди. Количество бесплатных билетов зависит от пропускной способности экспозиционных комплексов, вход в музей будет организован по сеансам», — уточнили в пресс-службе Эрмитажа.

Также в пресс-службе музея уточнили, что 4 ноября в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» и Музее императорского фарфорового завода тематические экскурсии проводиться не будут — посетить их можно только в составе экскурсионной группы. Длительность экскурсии по маршруту открытого хранения составляет 1 час, количество групп и бесплатных билетов ограничено.

Бесплатные билеты ко Дню народного единства не действуют для Золотой и Бриллиантовой кладовых Галереи драгоценностей — эти экспозиции можно посетить только с экскурсионным сопровождением, включая 4 ноября.

Напомним, 30 октября Государственный Эрмитаж предупредил посетителей о возможном увеличении времени ожидания на входе в Главный музейный комплекс. В пресс-службе музея объяснили, что задержки вызваны техническими неполадками в одном из аппаратов системы досмотра.