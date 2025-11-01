В «Полутора комнатах» покажут мультимедийный проект художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева

Это попытка исследовать гений места — узнать, как комната в доме Мурузи повлияла на становление поэта.
С 3 ноября 2025 по 1 марта 2026 в «Полутора комнатах» — музее Иосифа Бродского представлена мультимедийная инсталляция «Их там нет» художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева. Это предложение взглянуть на знаменитое место не как на классическую мемориальную квартиру, а как на «музей малометражной экосистемы».
Идею проекта подсказало само пространство, «в котором хоть и не происходило ничего особенного, но из которого вышел очень особенный человек». Отправной точкой концепции стало отсутствие — семья Бродских давно не живет в доме Мурузи. Инсталляция исследует не материальные объекты, а подсвечивает то, что «затаившись присутствует» — память.
Про инсталляцию:
Мы хотели бы взглянуть на эти комнаты не как на музей поэта, а как на музей особенной малометражной экосистемы, в которой хоть и не происходило ничего особенного, но из которой вышел очень особенный человек. И несмотря на то, что Бродских там давно нет, особенная неособенность этих комнат крепко впечаталась в стены и именно она является предметом нашего интереса — то, что уже не увидеть и не услышать, но что здесь затаившись присутствует.
В бывшей коммуналке сознательно отошли от концепции классического музея-квартиры с воссозданной обстановкой и личными вещами поэта. Здесь «практически отсутствуют приметы исключительности места». Проект строится на этом противоречии: как из заурядности рождается гений и как сама эта заурядность становится уникальным историческим и культурным феноменом. Именно это пространство сам Бродский называл своим Lebensraum — жизненным пространством, которое его сформировало.
12+
