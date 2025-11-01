В «Полутора комнатах» покажут мультимедийный проект художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева

С 3 ноября 2025 по 1 марта 2026 в «Полутора комнатах» — музее Иосифа Бродского представлена мультимедийная инсталляция «Их там нет» художницы Марины Алексеевой и композитора Владимира Раннева. Это предложение взглянуть на знаменитое место не как на классическую мемориальную квартиру, а как на «музей малометражной экосистемы».

Идею проекта подсказало само пространство, «в котором хоть и не происходило ничего особенного, но из которого вышел очень особенный человек». Отправной точкой концепции стало отсутствие — семья Бродских давно не живет в доме Мурузи. Инсталляция исследует не материальные объекты, а подсвечивает то, что «затаившись присутствует» — память.