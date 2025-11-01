В Петропавловской крепости открылась выставка «Спасти и сохранить» об архитектурных деталях Петербурга

Выставка «Спасти и сохранить» рассказывает об истории формирования музейного фонда архитектурных деталей, который начал активно пополняться в 1970–1980-е годы в Музее истории Ленинграда. В то время в городе проходили масштабные ремонты и перестройки зданий исторического центра, и многие элементы декоративной отделки — лепнина, камины, печи, витражи, керамические панно — часто уничтожались. Сотрудники сектора архитектуры под руководством директора Людмилы Беловой собирали, описывали и сохраняли эти предметы, создав одну из крупнейших коллекций архитектурного декора.

На выставке представлена часть этого собрания: фасадная лепнина и скульптуры, витражи, мраморные камины и другие элементы убранства. Особое внимание уделено деталям зданий, спроектированных выдающимися архитекторами — Винченцо Бренной, Франческо Бартоломео Растрелли, Василием Стасовым, Андреем Воронихиным, Андреем Штакеншнейдером и Феодосием Щедриным.

Гости смогут увидеть витражи конца XIX – начала XX века, чугунные печные дверцы с орнаментами и символическими композициями, беломраморный фонтан с женскими фигурами начала XX века и фигуры львов, стилизованных под сфинксов XIX века. Отдельный раздел посвящён глазурированным изразцам с фасада церкви Святой Троицы в селе Конаково, созданной архитектором Николаем Никоновым в 1894 году.

Выставка «Спасти и сохранить» проходит в выставочном зале Музея архитектурной художественной керамики Государева бастиона Петропавловской крепости с 31 октября 2025 года (открытие в 16:00) по 30 апреля 2026 года.