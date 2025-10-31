Как и зачем магические ритуалы переосмысляют в искусстве? От «волшебных» ботинок Марины Абрамович до шаманизма Йозефа Бойса

Художники постоянно используют «магические» практики в своих работах. Особенно заметным это стало в конце ХIX века — тогда в моду вошли спиритические сеансы со столоверчением, на которых начали применять автоматическое рисование. Авторы следующего столетия еще активнее взяли на вооружение «волшебные» ритуальные формы и внедряли их в перформансы. Как именно (и почему!), рассказываем на примере Марины Абрамович, Йозефа Бойса и феминистской арт-группы W.I.T.C.H.
Восковая фигура Йозефа Бойса
Йозеф Бойс
До Второй мировой войны Бойс был художником-любителем, после нее — превратился в «шамана Нижнего мира». Он рассказывал о перерождении так: его самолет в 1944 году якобы потерпел крушение в Крыму, напарник погиб, а сам Йозеф почти бездыханный лежал в снегу. Его подобрали местные татары, обмазали жиром, обмотали войлоком и выходили с помощью обрядов. С тех пор войлок и жир стали основными инструментами в искусстве немецкого автора, а он превратился в «медиума-колдуна», проводящего ритуалы и общающегося с животными.
Так, в одном из первых своих перформансов 1963 года Бойс девять часов лежал на полу, завернутый в войлочный кокон вместе с двумя чучелами зайцев. Это происходило в комнате, стены которой были залеплены жиром, а через микрофон он говорил на «языке животных» со зрителями. С зайцем связан и перформанс 1965 года. Для «Как объяснять картины мертвому зайцу» Бойс покрыл голову медом и золотом и буквально следовал названию практики. То есть ходил с мертвым животным по галерее и беседовал с ним об искусстве.
Общением лишь с неживой фауной художник не ограничивался — в 1974 году в Нью-Йорке он провел перформанс «Койот: я люблю Америку и Америка любит меня». Несколько дней Бойс и настоящий койот жили вместе, запертые в галерее. Под конец зверь даже позволял художнику себя погладить.
Бойс был «магом» в том смысле, что пытался вернуть гармонию травмированному событиями ХХ века человечеству, в том числе восстанавливая его связь с природой.
W.I.T.C.H.
Когда-то эта аббревиатура ассоциировалась не с мультиком о пяти школьницах-подружках, применяющих силы стихий (и сердце Кондракара!) для спасения миров и общения с мальчиками (в российской локализации — «Чародейки»!), а с группой феминисток. Те использовали форму перформанса для социально-политической борьбы. Объединившись в Нью-Йорке во время Хеллоуина 1968 года, они выбрали название, которое изначально расшифровывалось как Women's International Terrorist Conspiracy from Hell (Международный женский террористический заговор из ада) (в дальнейшем значения менялись). Участницы движения наряжались в длинные черные хламиды и островерхие шляпы, брали с собой метлы, собирались в публичных местах и приступали к «колдовству».
Для разминки W.I.T.C.H. прокляли Уолл-стрит: состоявшие в группе феминистки второй волны видели в капитализме такое же зло, как в патриархальном обществе. Выглядел перформанс так: 13 женщин в костюмах ведьм в 9 утра пришли к зданию фондовой биржи с «волшебными» палочками и бумажной головой свиньи на золотом подносе. Создав магический круг со статуей Джорджа Вашингтона в центре, они начали читать проклятие: «Уолл-стрит, Уолл-стрит, самая мощная стена на всей улице. Кошелек или жизнь, корпоративная элита, поднимайся против Уолл-Стрит!» На следующий день биржевые индексы упали на 5 %.
Эффектность, карнавальное веселье и простота вступления в группу (нужно просто трижды произнести вслух «Я ведьма!») привели к возникновению отделений в других штатах и даже странах. Проклятия обрушивались на бары, процесс инаугурации президента Никсона, транспортные комитеты, поднимающее цены на проезд и так далее. В акциях W.I.T.C.H. использовали театральный реквизит, практики танцев и рисования в городском пространстве, а еще живых мышей: их выпустили в толпу на «Свадебной ярмарке» в 1969 году. Последовательницы группы активны до сих пор. Например, в 2016 году они выступали против Дональда Трампа.
Выбор образов колдуний для представлений «партизанского театра» был в 1960-х попыткой переосмыслить слово «ведьма», которое использовали для определения «неправильных» женщин — активных, независимых, протестующих, с неконвенциональной внешностью или, напротив, объективируемых. Получилось ли? Судя по хеллоуинским костюмам, предлагаемым сейчас маркетплейсами, вряд ли. Хотя одной из расшифровок W.I.T.C.H. было Women Interested in Toppling Consumer Holidays (Женщины, заинтересованные в отмене потребительских праздников), капитализм грядущий праздник успешно апроприировал.
Марина Абрамович
Марина Абрамович
«Самая известная современная художница», «бабушка перформанса» и «ведьма» — все эти определения используют по отношению к Абрамович. И это не удивительно. В своих работах она регулярно использует формы и принципы ритуалов традиционных культур. Чаще всего в ход идет опыт австралийских аборигенов, тибетских буддистов и бразильских шаманов. Но и другие практики (например, кроулианские) не остались без внимания. В результате это получается оккультурный феномен — в широком смысле .
Из самых известных перформансов Марины Абрамович очевидно эзотерический и ритуальный характер у «Губ Томаса». В ходе него художница съедала банку меда, запивала бутылкой вина, вырезала на животе пятиконечную коммунистическую звезду, хлестала себя плетью и ложилась на ледяной крест под мощным обогревателем. Этот опыт она повторяла несколько раз, меняя структуру работы.
Среди недавних ритуальных опытов художницы — серия видео «Присутствие и отсутствие», выставлявшаяся в Музее Питт-Риверса в 2022-2023 годах. Абрамович акцентировала внимание на нескольких предметах из коллекции музея — хотя она утверждает, что те сами сделали выбор (да, как палочка Гарри Поттера!). Большинство вещей оказались связаны с ритуалами разных стран. На видео Марина ощупывает воздух вокруг артефактов, ощущая «ауру», затем сам предмет удаляется, а Абрамович продолжает удерживать его энергию.
В прошлом году в Шанхае проходила выставка «Преобразование энергии», для которой художница сделала объекты из кристаллов. По ее утверждению, они специфически воздействуют на человеческое тело. С камнями, к слову, Абрамович работает регулярно — созданная ей пара обуви из кварца ушла на аукционе Christie's за 49 500 евро. Использовать эти ботинки нужно так: «Надеть на босые ноги, закрыть глаза, не шевелиться и путешествовать».
Можно долго перечислять колдовские практики в работах Абрамович. В каком-то смысле она предвосхитила арт нашей постпостмодернистской действительности: сейчас художники массово обращаются к темным онтологиям, гаданиям, реставрации ритуалов в перформансах и перемещению (а то и побегу) из галерей и музеев в леса, поля или хотя бы заросли.
