Как и зачем магические ритуалы переосмысляют в искусстве? От «волшебных» ботинок Марины Абрамович до шаманизма Йозефа Бойса

Йозеф Бойс

До Второй мировой войны Бойс был художником-любителем, после нее — превратился в «шамана Нижнего мира». Он рассказывал о перерождении так: его самолет в 1944 году якобы потерпел крушение в Крыму, напарник погиб, а сам Йозеф почти бездыханный лежал в снегу. Его подобрали местные татары, обмазали жиром, обмотали войлоком и выходили с помощью обрядов. С тех пор войлок и жир стали основными инструментами в искусстве немецкого автора, а он превратился в «медиума-колдуна», проводящего ритуалы и общающегося с животными.

Так, в одном из первых своих перформансов 1963 года Бойс девять часов лежал на полу, завернутый в войлочный кокон вместе с двумя чучелами зайцев. Это происходило в комнате, стены которой были залеплены жиром, а через микрофон он говорил на «языке животных» со зрителями. С зайцем связан и перформанс 1965 года. Для «Как объяснять картины мертвому зайцу» Бойс покрыл голову медом и золотом и буквально следовал названию практики. То есть ходил с мертвым животным по галерее и беседовал с ним об искусстве.

Общением лишь с неживой фауной художник не ограничивался — в 1974 году в Нью-Йорке он провел перформанс «Койот: я люблю Америку и Америка любит меня». Несколько дней Бойс и настоящий койот жили вместе, запертые в галерее. Под конец зверь даже позволял художнику себя погладить.

Бойс был «магом» в том смысле, что пытался вернуть гармонию травмированному событиями ХХ века человечеству, в том числе восстанавливая его связь с природой.