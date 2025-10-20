«Маршрут построен, детка»: художник Вова Цыган возвращает детскую легкость на выставке в Eggz Gallery

Вова Цыган (1989) — художник-самоучка из Омска, живет и работает в Петербурге. Сейчас преимущественно работает со станковым форматом, но вышел в галереи из уличного искусства. Цыган миксует образы из американских комиксов 80-х и современную риторику, получая ироничный поп-совриск с намеками на примитив. По словам самого автора, его искусство понравится тем, «кто хочет жить, а не проживать, кто ценит каждый момент своей жизни, кто хочет брать от этой жизни все, для тех, кто хочет быть счастлив, кто хочет наполнять свою жизнь позитивными моментами». Участник таких стрит-арт фестивалей как VK fest, «День Д», петербургской ярмарки современного искусства PORT ART FAIR (PAF) в 2023-м, выставки «Домик с золотыми окнами» в Суздале.

Персональная выставка Вовы Цыгана «Куда приходит детство» открыта с 25 по 26 октября в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.

