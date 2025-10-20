«Маршрут построен, детка»: художник Вова Цыган возвращает детскую легкость на выставке в Eggz Gallery

Метод художника — переосмыслить глубокое прошлое, вернувшись к образам-якорям: любимым игрушкам и мультфильмам.
25 октября в камерной галерее Eggz на Галерной улице открывается выставка выходного дня «Куда приходит детство» с работами ироничного арт-денди Вовы Цыгана.
Этим летом он остро ощутил потребность в безопасности и тепле. И нашел их не в эскапизме, а в переосмыслении — интуитивно обратившись к образам-якорям из глубокого прошлого. Так и появилась концепция проекта. Пластиковые горки, любимые персонажи, детские надписи и резиновые мячи — в новых работах Цыгана эти образы «теряют наивность», но обретают эмоциональную силу. Инфантильные объекты становятся точками заземления и способом заново познакомиться со своим внутренним ребенком. Цыган не ностальгирует, а проводит арт-исследование и задает вопрос: а можно ли снова почувствовать ту легкость, что безвозвратно теряется с годами? Через, казалось бы, наивные сюжеты Цыган пишет не коллективную, а глубоко личную историю — то ли игру, то ли путешествие по лабиринтам собственной памяти.
Большинство работ созданы специально для выставки. Цыган обращается к смешанной технике: акрилу, типографской краске, пастеле и текстурной пасте.
Вова Цыган (1989) — художник-самоучка из Омска, живет и работает в Петербурге. Сейчас преимущественно работает со станковым форматом, но вышел в галереи из уличного искусства. Цыган миксует образы из американских комиксов 80-х и современную риторику, получая ироничный поп-совриск с намеками на примитив. По словам самого автора, его искусство понравится тем, «кто хочет жить, а не проживать, кто ценит каждый момент своей жизни, кто хочет брать от этой жизни все, для тех, кто хочет быть счастлив, кто хочет наполнять свою жизнь позитивными моментами». Участник таких стрит-арт фестивалей как VK fest, «День Д», петербургской ярмарки современного искусства PORT ART FAIR (PAF) в 2023-м, выставки «Домик с золотыми окнами» в Суздале.
Персональная выставка Вовы Цыгана «Куда приходит детство» открыта с 25 по 26 октября в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.
