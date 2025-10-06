Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Цистерна» закрывается! Успейте увидеть последний медиапроект — выставку «Тонкие материи» с работами media.tribe и Cаши Коджо

Проект от студии dreamlaser (создатели фестиваля INTERVALS и пространства «ЦЕХ *» в Нижнем Новгороде) на месте варочного цеха бывшего пивоваренного «Завода Разин» закрывается. Успеть увидеть цифровое искусство в индустриальном сеттинге можно до 12 октября.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Цистерны"
С 29 августа в «Цистерне» работает выставка «Тонкие материи» с работами художников media.tribe и Cаши Коджо. Она завершает серию из пяти мультимедиапроектов от лучших зарубежных и российский авторов, представленных за прошедший год в пространстве исторического здания в промышленной районе на Нарвской. 

Архитектура выставки реализована как система параллельных миров: каждая инсталляция физически разделена на две секции, каждая из которых открывает новые перспективы и углы восприятия. Медиахудожник Саша Коджо и студия media.tribe представили три масштабные инсталляции: кинетическую Subspaces и две аудиовизуальные — REFRACTIONS.4 и MIMIC_inversed. Концепция выставки строится вокруг идеи общего культурного и информационного поля, доступного каждому.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Цистерны"
«Точные науки стремятся познать и описать законы мироздания, но иногда ты просто чувствуешь процессы, которые не объяснить логикой. Эта выставка — наш способ навигации в чувственном поле», — рассказывают медиахудожники.

