Один день: Глюкля переосмысляет последствия пожара на выставке «Огонь – куратор и художник»

Глюкля

Художник:

Как настоящий заботливый куратор он очистил от суеты, заставив думать и предпринимать усилия, исходя из самого главного и важного в тебе, без чего невозможно обойтись. Все, что сдерживалось силами инерции и предубеждений, обнажилось и стало видимым.

Огонь соединяет материалы, которые никогда бы жизни не приблизились бы друг к другу: пластик врастает в текстиль; текстиль внедряется в дерево; формы доселе невиданные и неслыханные являются твоему взору во всей непревзойденной красоте чрезвычайного происшествия.

Нам остается только вобрать в себя и разделить с вами эту абсурдную красоту. От нее нет смысла скрываться и отгораживаться — это и есть мир и война, явленные нам в подобной красноречивой метафоре.