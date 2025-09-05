Один день: Глюкля переосмысляет последствия пожара на выставке «Огонь – куратор и художник»

Экспозиция стала результатом бытовой катастрофы — месяц назад пожар уничтожил мастерскую петербургской художницы. Картины, эскизы, костюмы и архивные фото оказались повреждены огнем, водой и дымом. Обугленные артефакты теперь станут экспонатами, а разрушительная стихия предстанет в роли «заботливого куратора».
6 сентября в галерее «Самиздат» на «Пушкинской-10» пройдет однодневная выставка Глюкли (Натальи Першиной-Якиманской) «Огонь – куратор и художник». Концепция проекта — попытка найти странную, трагичную красоту в тотальном разрушении и принять хаос, вышедший из-под контроля. Что, если увидеть в катастрофе не трагедию, а источник вдохновения?
В экспозиции — уцелевшие, но навсегда деформированные вещи: полусгоревшие платья из прошлых проектов, эскизы и рисунки, почерневшие от дыма и пропитанные запахом гари, старые фотографии, обугленные по краям. Их дополнят «арт-мутанты» — предметы, которые под воздействием экстремально высоких температур сплавились и склеились произвольным образом, обретая причудливые формы и новые смыслы.
Куратор выставки — Анна Бережкова.
Как настоящий заботливый куратор он очистил от суеты, заставив думать и предпринимать усилия, исходя из самого главного и важного в тебе, без чего невозможно обойтись. Все, что сдерживалось силами инерции и предубеждений, обнажилось и стало видимым.
Огонь соединяет материалы, которые никогда бы жизни не приблизились бы друг к другу: пластик врастает в текстиль; текстиль внедряется в дерево; формы доселе невиданные и неслыханные являются твоему взору во всей непревзойденной красоте чрезвычайного происшествия.
Нам остается только вобрать в себя и разделить с вами эту абсурдную красоту. От нее нет смысла скрываться и отгораживаться — это и есть мир и война, явленные нам в подобной красноречивой метафоре.
Глюкля (1969) — художник-исследователь. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище Веры Мухиной. Основатель и участник группы «Фабрика найденных одежд» (совместно с Ольгой Егоровой (Цаплей), 1995–2014) и коллектива «Что Делать» (с 2003). В творчестве обращается к социальным вопросами: гендерному неравенству, эксплуатации труда, колониализму и исторической памяти. Ее работы часто междисциплинарны — классическое искусство Глюкля сочетает с перформансом, инсталляцией, видео и текстовыми исследованиями. Участвовала в Венецианской биеннале (2015), параллельной программе «Манифеста-10» в Петербурге.
Выставка Глюкли «Огонь – куратор и художник» открыта 6 сентября в галерее «Самиздат» «Пушкинской 10» на Лиговском проспекте, 53.
