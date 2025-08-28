Гид: что смотреть на фестивале «Ночь света» в Гатчине?

Драматург

Я бы характеризовала этот проект с точки зрения медиаархеологии. То есть, например, у семьи Александра III было такое развлечение — волшебный фонарь. Они смотрели путешествия по дальним странам. И сегодня своеобразное продолжение этой технологии — это гобо-проекторы. Мы специально используем в нашем проекте именно их как аллюзию того самого волшебного фонаря. При этом контекст, сюжеты, которые мы предлагаем обсудить зрителям, касаются их современности и актуальной реальности.

Еще одним таким объектом является телефон. Между Гатчиной и Петербургом была проведена специальная телефонная линия, которая позволяла звонить, например, в Мариинский театр и слушать спектакли. Мы обыгрываем эту историю. Прошли годы, телефон доступен каждому из нас, и мы его используем совершенно другим способом. Но почему бы и сегодня не позвонить в театр и не послушать музыку?