Гид: что смотреть на фестивале «Ночь света» в Гатчине?

С 28 по 31 августа в Гатчине в седьмой раз проходит фестиваль светового и медиаискусства. Пятикилометровый маршрут по парку включает инсталляции (в том числе перформативные!), архитектурный мэппинг и паблик-арт художников из России, Испании, Франции, Италии, Туниса и Китая. Тема фестиваля этого года — «Игра» — вписывается и в карнавальную эстетику ночного дворцово-паркового ансамбля, и в общий канон петербургского мифа. Вместе с командой фестиваля редакция Собака.ru выбрала десять проектов с участием локальных авторов, на которые стоит обратить внимание.
«Гатчинскiя словеса \ Гиперсеть»
Московская группа EVPRAXIS и петербуржец Степан Терещенко объединились, чтобы сделать 12 текстовых световых инсталляций, через которые как будто говорит сама Гатчина — они разбросаны по всему парку. Слова искали в старых газетах, дневниках и среди фраз посетителей «Ночи света». Разные эпохи, воплощенные в неоновых вывесках, проекциях и электронных табло, сливаются в бесконечной бегущей строке — цифровом пространстве общей «Гиперсети».
«Эхо эпохи»
Масштабная инсталляция занимает все пространство Собственного сада при дворце. Художница по свету Наталья Тузова, работающая с musicAeterna Dance Дома Радио, вдохновилась дневниками Серафимы Николаевны Балаевой, хранителя Гатчинского музея, которая во время блокады организовала эвакуацию собрания в тыл, а сама осталась в Ленинграде, чтобы сберечь предметы из пригородных дворцов. В команду проекта вошли также Елизавета Степанова и Иван Нестерец, а курировала его Лиза Савина.
«SAMPLE8»
Художники «Медиакузни» создали интерактивную аудиовизуальную инсталляцию. Зрителю предлагают перемещаться по датчикам, как из танцевальных игр (вы точно видели такие в кино!). В инсталляции победить (как и проиграть) нельзя, зато можно создать через свои движения уникальное произведение, превращая ритм в видимые и слышимые образы.
«Место встречи»
Возникающие внутри силуэта «Турецкой палатки», в которой любил отдыхать Павел I в Гатчинском парке, призрачные образы личных вещей, связанных с императором, становятся поводом поразмышлять о природе власти, влиянии детских мечтаний на взрослую жизнь, а личных увлечений — на государственную политику. Модели предметов — от деревянной лошадки-качалки, сделанной по заказу Екатерины II, до царских указов и официальной печати монарха — созданы на основе реальных архивных фотографий. Автором идеи стала куратор и художник Катя Михатова, за видео, визуализацию и монтаж отвечал Дмитрий Роткин, а за свет и звук — Саша Малышкин.
Катя Михатова
Куратор, художник
Честно говоря, для нас этот проект стал настоящим испытанием: пальцы стерты так, что в телефон не зайти по отпечатку. Нет сил и мыслей —просто невероятная усталость и радость от того, что все работает.
«Поток»
Инсталляцию создала команда авторов, собравшаяся на совместном проекте Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО «О глуби и глади: в пространстве экранов»: Артем Мамонтов, Анастасия Балуева, Ирина Короткая, Дарья Стаценко и Кирилл Архипов при участии Дениса Усатова. Художники вдохновились историей шекспировской Офелии, переосмыслив реку не как воду, а как поток новостей, эмоций, цифровой среды. Словом, тот поток, которым легко может стать каждый, если забудет, что он тело.
«Волшебный фонарь»
Театральная игра, вовлекающая зрителя в действие. В течение пятнадцатиминутного сеанса предлагается рассказать о себе, вступив в диалог с прошлыми обитателями Гатчинского дворца (в частности Александром III, считавшим его своим домом и развлекавшимся здесь с семьей просмотром стереоскопических изображения при помощи «волшебного фонаря»). Каждая итерация — эксперимент для авторов, к которым в этом году присоединились участники Лаборатории новых медиа Александринского театра. Итоговый состав команды: режиссер Михаил Патласов, медиахудожники Mike Iv и Егор Щербак, медиахудожница и саунд-дизайнер Ангелина Лакеева и автор текста Алина Шклярская.
Алина Шклярская
Драматург
Я бы характеризовала этот проект с точки зрения медиаархеологии. То есть, например, у семьи Александра III было такое развлечение — волшебный фонарь. Они смотрели путешествия по дальним странам. И сегодня своеобразное продолжение этой технологии — это гобо-проекторы. Мы специально используем в нашем проекте именно их как аллюзию того самого волшебного фонаря. При этом контекст, сюжеты, которые мы предлагаем обсудить зрителям, касаются их современности и актуальной реальности.
Еще одним таким объектом является телефон. Между Гатчиной и Петербургом была проведена специальная телефонная линия, которая позволяла звонить, например, в Мариинский театр и слушать спектакли. Мы обыгрываем эту историю. Прошли годы, телефон доступен каждому из нас, и мы его используем совершенно другим способом. Но почему бы и сегодня не позвонить в театр и не послушать музыку?
«Свет из скорлупы»
Что было раньше — яйцо или курица? Дуэт медиахудожников DIMITRIEV & YANAK своим архитектурным мэппингом отвечает однозначно — яйцо! И предлагает зрителю игру, включающую образы самых разных из них — пасхальных, Фаберже, тех, что в русских сказках про курочку и так далее. Переосмысленные в современных технологиях традиции становятся основой новой истории света и памяти.
«Грани»
Художники из Петербурга, Москвы и Пекина (onedayaslight x tvsilence, Александр Козлов, digital moss, студия STAIN и Shihua Ma) объединились под кураторством Марии Манторовой, чтобы показать аудиовизуальные этюды о нестабильных цифровых мирах. Работы изначально создавались для программы Cistern Live в пространстве «Цистерна», где демонстрировались в качестве живых перформансов. Для «Ночи света» их немного сократили, превратив в видеоарт, проецирующийся на грани бесшовного куба.
«Прятки»
Юрий Элик, Алиса Волохова и Игорь Поцукайло создали проекционную инсталляцию, в которой в лабиринте колонн Адмиралтейства играют в прятки чудные персонажи, сделанные из обрезков бумаги, лепестков цветов и зеркал. Территория игры расширяется до масштабов вселенной, стирая границы между мирами, а герои инсталляции не то пытаются укрыться от взгляда зрителя, не то приглашают его присоединиться.
«Сеть»
Сами авторы (отвечающий за конструктив Леонид Тяптин, Aizek, настраивавший свет, композитор Noteless и продюсер Андрей Запруднов) называют свое произведение «техноартефактом, найденным в заповеднике». Инсталляция собрана из переработанных пластиковых паллетов. Сеть здесь не ловушка, а связь — художники подключают зрителя к невидимой системе из воспоминаний, утопий и тревог, ставя под вопрос границы между органическим и индустриальным, прошлым и грядущим, образуя новые точки соприкосновения между человеком и средой.
