Дом Радио и Центр Art & Science ИТМО запускают просветительский проект «О глуби и глади: в пространстве экранов»

Цель программы — исследование экрана как самостоятельного художественного объекта.
Как рассказали Собака.ru в команде Дома Радио, просветительская программа институции на предстоящий год посвящена электричеству, феномен которого будет рассматриваться как с естественно-научной стороны, так и с перспективы философии и искусства. Программа «О глуби и глади: в пространстве экранов» предлагает зрителям «поставить экран в центр своего опыта, посмотреть на него не как на функциональную поверхность, на которой может разворачиваться искусство, но как на самоценный художественный объект, живо отзывающийся на изменения в мире». Проект рассматривает экран через призму его исторического и технологического развития, подчеркивая его роль в искусстве и повседневной жизни. В программы также запланированы кинопоказы, лекции, дискуссии и перформансы, доступные для широкой аудитории. А ключевым событием станет одноименная выставка в Центре Art & Science ИТМО.
«Равнины»
Российская премьера полнометражного режиссерского дебюта Дэвида Истила «Равнины» откроет 12 сентября цикл событий «О глуби и глади: в пространстве экранов» стартует в пространстве «Левашовского Хлебозавода». Главный герой картины — окно, вокруг которого разворачивается рутинная событийность жизни человека.
21 сентября состоится лекция философа, психоаналитика и лауреата нашей премии Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Виктора Мазина «От экрана сновидений к машине сновидений». Экраны на встрече будут рассмотрены как объекты, которые одновременно транслируют субъективные состояния человека и служат защитой от реальности.
26 сентября идем на лекцию «Кино на экране, экран в кино: о поверхности и изображении», которую представит руководитель программы Даша Чернова. В рамках встречи речь пойдет о взаимодействии искусства кино и его проекций в границах современных гаджетов.
Дарья Чернова
Куратор проекта, куратор кинопрограммы Дома Радио:
История и теория кино традиционно фокусируются на фильме как главном объекте изучения, а также преклоняются перед камерой — технологически сложным устройством, продолжающим руку оператора и мимикрирующим под совершенное и всемогущее глазное яблоко. Проектор как машина, преобразующая свет в изображение, тоже наделяется завороженными зрителями магической силой. Экран же часто не вызывает даже любопытства. Его кричащая незатейливость не привлекает, а порой раздражает — скорее бы началось кино! Но история развития экрана проявляет динамику отношений невидимого и скрытого, заслоняющего от опасности и представляющего угрозу, архаичного и технологичного, лишенного агентности и обладающего ей. Экран не просто показывает изображения, он влияет на них, принуждает их, мешает им и вмешивается в них. От белого полотна экран развился до жидкокристаллических сенсорных дисплеев, используемых и за пределами искусства — в науке, медицине, архитектуре, военной индустрии, повседневности.
Хайлайтом просветительской программы станет выставка «О глуби и глади: в пространстве экранов», которая представит результаты лаборатории для видео- и медиахудожников, прошедшей ранее в этом году. В рамках нее современные авторы создали 9 проектов, «осмысляющих природу экранаего пластичность и податливость для экспериментов с проекциями». Выставка покажет работы в различных техниках — от традиционных жанров до звуковых скульптур, VR, генеративной графики и многого другого. Среди художников: Алла Мезенцева, Таня Ахметгалиева, Анастасия Вержбицкая, Дарья Захарова, Данил Репин, Полина Остапчук, Виктор Кертанов, Ирина Короткая, Анастасия Балуева, Кирилл Архипов и Вика Рыскина. Кураторами экспозиции стали Даша Чернова, Христина Отс и Ася Каплан. Увидеть можно с 10 по 30 октября.
Параллельно выставке 15 октября пройдет и дискуссия «Пористая граница экранных медиа» с участием Христины Отс, Даши Черновой, Аси Каплан, Надежды Бей и Алины Латыповой. В ходе нее кураторы, художницы и медиа-исследователи изучат эволюцию концепции экрана, проследят истончение рамки традиционного кинематографического экрана и растущую текучесть цифровых медиа.
А 29 октября в Центре Art & Science ИТМО представят лекцию и перформанс с участием дуэта аудиовизуальных художников Веры Баркаловой и Максима Анпилогова (которые сами создают видеосинтезаторы и генерируют сверхмодные абстрактные глитчевые искрящиеся видео!). На встрече они расскажут о видеосинтезе и росте интереса к феномену в современной музыкальной среде.
Регистрация на события программы откроются за неделю даты проведения на сайте Дома Радио.
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