Дом Радио и Центр Art & Science ИТМО запускают просветительский проект «О глуби и глади: в пространстве экранов»

Хайлайтом просветительской программы станет выставка «О глуби и глади: в пространстве экранов», которая представит результаты лаборатории для видео- и медиахудожников, прошедшей ранее в этом году. В рамках нее современные авторы создали 9 проектов, «осмысляющих природу экранаего пластичность и податливость для экспериментов с проекциями». Выставка покажет работы в различных техниках — от традиционных жанров до звуковых скульптур, VR, генеративной графики и многого другого. Среди художников: Алла Мезенцева, Таня Ахметгалиева, Анастасия Вержбицкая, Дарья Захарова, Данил Репин, Полина Остапчук, Виктор Кертанов, Ирина Короткая, Анастасия Балуева, Кирилл Архипов и Вика Рыскина. Кураторами экспозиции стали Даша Чернова, Христина Отс и Ася Каплан. Увидеть можно с 10 по 30 октября.

Параллельно выставке 15 октября пройдет и дискуссия «Пористая граница экранных медиа» с участием Христины Отс, Даши Черновой, Аси Каплан, Надежды Бей и Алины Латыповой. В ходе нее кураторы, художницы и медиа-исследователи изучат эволюцию концепции экрана, проследят истончение рамки традиционного кинематографического экрана и растущую текучесть цифровых медиа.

А 29 октября в Центре Art & Science ИТМО представят лекцию и перформанс с участием дуэта аудиовизуальных художников Веры Баркаловой и Максима Анпилогова (которые сами создают видеосинтезаторы и генерируют сверхмодные абстрактные глитчевые искрящиеся видео!). На встрече они расскажут о видеосинтезе и росте интереса к феномену в современной музыкальной среде.

Регистрация на события программы откроются за неделю даты проведения на сайте Дома Радио.

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