В фокусе выставки — шедевры, собранные коллекционерами за рекордные четыре года (1918-1922). Долгое время основателем собрания считался только Яков Кунин. Однако современные исследования показали, что помимо него, коллекцию формировали Александра Кунина и, в особенности, арт-дилер Надежда Добычина. Около 70% коллекции было приобретено через бюро Добычиной — первой профессиональной галеристки в России.

Хотя отдельные работы из собрания Куниных выставлялись в СССР, коллекция никогда не показывалась публике полностью, а история ее формирования и личности коллекционеров оставались в тени.

Ядром коллекции стали произведения участников объединения «Мир искусства»: Александра Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха и других. Среди самых известных работ — автопортрет Зинаиды Серебряковой (1921 года), автопортрет Александра Головина (1920), «Дафнис и Хлоя» Виктора Борисова-Мусатова (1905) и многое другое.

Выставка — не только редкая возможность увидеть произведения символистов, но и первая масштабная презентация коллекции Куниных, раскрывающая ее историю.