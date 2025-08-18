Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

KGallery покажет одну из самых закрытых частных коллекций Петербурга — «Собрание семьи Куниных» с малоизвестными шедеврами мирискусников

Экспозиция представит работы Виктора Борисова-Мусатова, Александра Головина, Зинаиды Серебряковой и других.

Борис Кустодиев, Плакат к детскому утреннику, 1913 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Борис Кустодиев, Плакат к детскому утреннику, 1913 год

2 октября в KGallery на набережной Фонтанки стартует выставка под рабочим названием «Собрание семьи Куниных». Она займет все пространство галереи и впервые представит широкой публике работы одной из самых закрытых и объемных (230 произведений!) частных коллекций Петербурга. Среди них — пейзаж, портрет, натюрморт, эскизы, в том числе сценография Александра Бенуа к «Петрушке» и «Венецианскому купцу». Выставка собрана генеральным директором KGallery Владимиром Березовским и куратором выставочных проектов KGallery Ксенией Бендиной.

Экспозиция вошла в программу всероссийской Биеннале частных коллекций — совместного высказывания более 40 культурных институций.

Мартирос Сарьян, "В Персии", 1915 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Мартирос Сарьян, "В Персии", 1915 год

Виктор Борисов-Мусатов. "Дафнис и Хлоя". 1901 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Виктор Борисов-Мусатов. "Дафнис и Хлоя". 1901 год

В фокусе выставки — шедевры, собранные коллекционерами за рекордные четыре года (1918-1922). Долгое время основателем собрания считался только Яков Кунин. Однако современные исследования показали, что помимо него, коллекцию формировали Александра Кунина и, в особенности, арт-дилер Надежда Добычина. Около 70% коллекции было приобретено через бюро Добычиной — первой профессиональной галеристки в России.

Хотя отдельные работы из собрания Куниных выставлялись в СССР, коллекция никогда не показывалась публике полностью, а история ее формирования и личности коллекционеров оставались в тени.

Ядром коллекции стали произведения участников объединения «Мир искусства»: Александра Бенуа, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Николая Рериха и других. Среди самых известных работ — автопортрет Зинаиды Серебряковой (1921 года), автопортрет Александра Головина (1920), «Дафнис и Хлоя» Виктора Борисова-Мусатова (1905) и многое другое.

Выставка — не только редкая возможность увидеть произведения символистов, но и первая масштабная презентация коллекции Куниных, раскрывающая ее историю.

Зинаида Серебрякова. "Автопортрет (автопортрет в красном)". 1921 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Зинаида Серебрякова. "Автопортрет (автопортрет в красном)". 1921 год

В параллельной программе — лекции по вопросам собирательства и встречи с коллекционерами и наследниками собрания (внуком Якова Кунина, Юрием Вадимовичем). К открытию планируется выпуск каталога со статьями ведущих специалистов по искусству начала ХХ века, а также интервью с наследниками коллекции.

Выставка «Собрание семьи Куниных» открыта с 2 октября по 1 декабря 2025 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

