В Третьяковской галерее готовят выставку «Фото[графическое] путешествие»

Экспозиция объединит более 70 исторических снимков и графических листов, рассказывающих о популярных туристических направлениях столетней давности. Новые маршруты представит жанр мобильной фотографии.

Неизвестный фотограф. Европейские туристы на экскурсии в Египте. 1890-е. ГТГ
Государственная Третьяковская галерея

Неизвестный фотограф. Европейские туристы на экскурсии в Египте. 1890-е. ГТГ

Традиция фиксировать путевые события возникла в XIX столетии, когда люди стали активно передвигаться по свету. Европейский Гранд-тур, поездки по Ближнему Востоку, странствия в Азию или Южную Америку –художники изображали объекты с натуры или по воспоминаниям о своих путешествиях. 

Впечатления от путешествий передает графика русских художников: Бориса Григорьева, Алексея Кравченко, Александра Куприна, Михаила Ларионова, Лазаря Лисицкого, Роберта Фалька, Николая Ульянова и других.

Благодаря новому увлечению в те времена возникает целая индустрия – туристическая фотография, сеть ателье по продаже репродукций. Более 300 снимков из Европы, Азии, Африки и Америки, созданные на рубеже веков, поступили в собрание ГТГ в дар от итальянского журналиста Роберто Скарфоне. 

В диджитал-части экспозиции будут представлены снимки, созданные в рамках конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE, который отмечает выдающиеся фотографии и видео, сделанные пользователями по всему миру на смартфоны HUAWEI.  Он проводится с 2017 года и за это время собрал в общей сложности около пяти миллионов заявок от пользователей из 170 стран и регионов.

В нынешнем году конкурс XMAGE в России стартовал 24 июля. Судить работы будут искусствовед, специалист по истории фотографии, старший научный сотрудник фотоархива Государственной Третьяковской галереи Никита Ерофеев, главный редактор Prophotos.ru, фотограф, эксперт в области фототехники и фотографии Георгий Полицарнов и IT-предприниматель и фотограф-анималист Дмитрий Кох

Регистрация на участие в конкурсе XMAGE Awards 2025 открыта на официальном сайте HUAWEI в разделе Community до 30.09.2025. 

