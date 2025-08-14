В Русском музее показали как Брюллов, Бруни и Баснин расписывали Исаакиевский собор

Специально для выставки реставраторы восстановили пять картонов: укрепили осыпающуюся темперу, выполнили ювелирные тонировки акварелью.
С 13 августа в Академических залах Михайловского дворца проходит выставка картонов к росписям Исаакиевского собора. Впервые за десятилетия в зале №15 показали 18 масштабных картонов и эскизов Карла Брюллова, Федора Бруни и Петра Басина из фондов Русского музея — уникальный комплекс подготовительных материалов для росписей Исаакиевского собора середины XIX века.
На гигантских листах (например, «Поклонение царей» Бруни — 243×222 см) фиксировался процесс создания здания — от брюлловских фигур апостолов для купола, апокалиптических видений Бруни до драматической «Се человек» Басина.
Параллельно в зал №14 Михайловского дворца вернули работы из постоянной экспозиции: самая большая картина в коллекции «Медный змий» Федора Бруни, заалтарный образ «Распятие» кисти Карла Брюллова, знаменитое полотно «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения» Александра Иванова. Экспозиция дополнена произведениями одного из основоположников русского городского пейзажа Федора Алексеева, этюдами и большим эскизом Александра Иванова к знаменитой картине «Явление Христа народу» и другими работами. Представленные ранее в зале №14 картины «Девятый вал» и «Волна» Ивана Айвазовского в данный момент экспонируются в составе выставки «О море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII – XX веков» в корпусе Бенуа Русского музея.
Выставка «Картоны к росписям Исаакиевского собора» открыта с 13 августа 2025 по 19 января 2026 года в Академических залах Михайловского дворца на Инженерной улице, 4.
