В Русском музее показали как Брюллов, Бруни и Баснин расписывали Исаакиевский собор

С 13 августа в Академических залах Михайловского дворца проходит выставка картонов к росписям Исаакиевского собора. Впервые за десятилетия в зале №15 показали 18 масштабных картонов и эскизов Карла Брюллова, Федора Бруни и Петра Басина из фондов Русского музея — уникальный комплекс подготовительных материалов для росписей Исаакиевского собора середины XIX века.

На гигантских листах (например, «Поклонение царей» Бруни — 243×222 см) фиксировался процесс создания здания — от брюлловских фигур апостолов для купола, апокалиптических видений Бруни до драматической «Се человек» Басина.