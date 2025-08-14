Резидент «Новых городских художников» Виталий Чистяков покажет «Чистые объекты»

С 17 августа в петербургском баре Do Immigration открывается выставка художника Виталия Чистякова «Чистые объекты». Это четвертая глава из цикла проектов, представляющих псевдо-абстракцию автора из серии. Ранее «петербургского Ротко» можно было увидеть в галерее Navicula Artis, в московском Фонде Ruarts, на площадке AIKIterassa.

В основе серии — масштабные живописные полотна и графика разных лет, фиксирующая конкретные объекты из мира художника (сам Чистяков называет свое искусство «предметным»). Ядром выставки стал гигантский триптих, показанный в Главном штабе Эрмитажа этой весной.

«К такой чистоте и силе обобщения стремились художники русского авангарда, черпая вдохновение в иконе, лубке, примитиве и наивном искусстве. Здесь само искусство громогласно, языком форм, рожденных легко и свободно, являет себя», — комментирует живопись Чистякова арт-критик Глеб Ершов.