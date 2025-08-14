Резидент «Новых городских художников» Виталий Чистяков покажет «Чистые объекты»

«Странный персонаж, художник-самоучка» покажет псевдо-абстрактную живопись цветовых полей в духе столпа авангарда Владимира Стерлигова.
С 17 августа в петербургском баре Do Immigration открывается выставка художника Виталия Чистякова «Чистые объекты». Это четвертая глава из цикла проектов, представляющих псевдо-абстракцию автора из серии. Ранее «петербургского Ротко» можно было увидеть в галерее Navicula Artis, в московском Фонде Ruarts, на площадке AIKIterassa.
В основе серии — масштабные живописные полотна и графика разных лет, фиксирующая конкретные объекты из мира художника (сам Чистяков называет свое искусство «предметным»). Ядром выставки стал гигантский триптих, показанный в Главном штабе Эрмитажа этой весной.
«К такой чистоте и силе обобщения стремились художники русского авангарда, черпая вдохновение в иконе, лубке, примитиве и наивном искусстве. Здесь само искусство громогласно, языком форм, рожденных легко и свободно, являет себя», — комментирует живопись Чистякова арт-критик Глеб Ершов.
«Новые городские художники» — кураторский проект, основанный в 2018 году журналисткой Евгенией Штиль и художником Стасом Багсом. Его цель — интеграция в современное искусство авторов с ментальными особенностями, часто проживающих в психоневрологических интернатах или социально изолированных условиях. Работы резидентов сознательно не относят к «аутсайдер-арту» («наивное» искусство, которое создают люди без художественного образования), а вписывают в глобальный контекст современного искусства. Участники проходят отбор через творческие задания, а лучших выбирают не по технике, а за самобытность. Выставки резидентов объединения проходят на значимых площадках Москвы и Санкт-Петербурга, таких как Русский музей, Центр современного искусства им. С. Курехина, «Винзавод» и др. «Новые городские художники» также являются финалистами премии в области современного искусства им. С. Курехина. А работы хранятся в частных собраниях Ника Кейва, Эмира Кустурицы и других.
Персональная выставка Виталия Чистякова «Чистые объекты» открыта с 17 августа в баре Do immigration на улице Восстания, 24/27, второй двор, пространство «Флигель».
