В «Авроре» пройдет «Летний архитектурный фестиваль» с доками о Ле Корбюзье, Ренцо Пиано и Эйлин Грей

С 14 по 18 августа в кинотеатре «Аврора» состоится Летний архитектурный фестиваль. В программе — семь лент: модернистская драма о доме на Лазурном берегу, доки о ключевой фигуре итальянского функционального дизайна, о новом Музее Мунка в Осло, о планах Ле Корбюзье на Буэнос-Айрес, про дом-перформанс архитектора-экспериментатора Йорна Утзона, про бюро иконы постмодернистской архитектуры Ренцо Пиано и про «лучший в мире» город. Все фильмы – участники международных кинофестивалей – Венеции, Роттердама и Лиссабона, Палм-Спрингс, Бергена и Стамбула, Копенгагена, Люцерна и Хеугесунна.