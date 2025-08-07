Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В «Авроре» пройдет «Летний архитектурный фестиваль» с доками о Ле Корбюзье, Ренцо Пиано и Эйлин Грей

Семь фильмов — истории о мегаполисах и провинциях, архитектурных объектах и людях» — отправят в путешествие по странам и эпохам без багажа и визы. Доки покажут на языке оригинала с русскими субтитрами, а после — обсудят ведущие архитекторы и эксперты в сфере дизайна.

«E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря»
Arte G.E.I.E./Das Kollektiv für audiovisuelle Werke /Soap Factory Productions /SRG SSR idée suisse

«E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря»

С 14 по 18 августа в кинотеатре «Аврора» состоится Летний архитектурный фестиваль. В программе — семь лент: модернистская драма о доме на Лазурном берегу, доки о ключевой фигуре итальянского функционального дизайна, о новом Музее Мунка в Осло, о планах Ле Корбюзье на Буэнос-Айрес, про дом-перформанс архитектора-экспериментатора Йорна Утзона, про бюро иконы постмодернистской архитектуры Ренцо Пиано и про «лучший в мире» город. Все фильмы – участники международных кинофестивалей – Венеции, Роттердама и Лиссабона, Палм-Спрингс, Бергена и Стамбула, Копенгагена, Люцерна и Хеугесунна.

"Алфавит Манджаротти"
Airpixel

"Алфавит Манджаротти"

В программе: 

  • 14 августа, 19:20 — «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря» (2024) Беатрис Мингер, Кристоф Шауб. Петербургская премьера документально-игрового фильма о вилле E.1027 на Лазурном Берегу, созданной дизайнером Эйлин Грей. Лента раскрывает драматичную историю: после расставания с возлюбленным Жаном Бадовичи дом стал объектом вандализма Ле Корбюзье, который нанес на стены фрески без разрешения Грей, а позднее присвоил себе авторство проекта.
  • 15 августа, 20:00 — «Алфавит Манджаротти» (2022) Давиде Маффеи. Первая кинобиография культового итальянского архитектора и дизайнера Анджело Манджаротти. Через интервью с коллегами и съемки построек исследуется философия работы с материалами и раскрывается «поэзия инженерной мысли».
  • 16 августа, 18:00 — «Больше чем музей» (2023) Морроско Вилла-Сан-ХуанФильм-хроника о 12-летнем строительстве музея Эдварда Мунка в Осло по проекту испанской студии estudioHerreros. История о том, как здание повлияло на городскую среду и стало символом диалога прошлого с будущим.
кадр из фильма
  • 16 августа, 19:20 — «План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес» (2022) Херардо Панеро. Документальная драма о нереализованной урбанистической утопии Ле Корбюзье в Аргентине. В 1929 году архитектор, очарованный хаотичной энергией Буэнос-Айреса, разработал радикальный план его перестройки: снос трущоб, создание небоскрёбов-«садовых городов» и упорядоченной инфраструктуры. Фильм использует архивные кадры 1920-х годов и современные съемки, противопоставляя мечты Корбюзье с реальностью Буэнос-Айреса.
  • 17 августа, 18:00 — «Свет без солнца» (2022) Мари Рамсинг, Клары Крафт, Кристофера Фишляйна. Экспериментальный фильм о доме Can Lis, который Йорн Утцон (архитектор Сиднейской оперы) построил на Майорке в 1972 году. Утцон создавал дом без чертежей, используя макеты в натуральную величину и импровизируя с местными строителями. Фильм повторяет этот подход, буквально «проживая» архитектуру, а не фиксируя ее.
  • 17 августа, 19:20 — «В мастерской Ренцо Пиано» (2021) Клаудии Адранья, Давиде Фойс, Франческм Мольтени. Петербургская премьера дока о бюро Ренцо Пиано в Генуе и Париже. Камера фиксирует процесс создания проектов на трех континентах и раскрывает философию «тихой гармонии».
  • 18 августа, 20:30 — «Лучший в мире» (2022) Ханса Кристиана Поста. Документальная лента-критика джентрификации в Копенгагене, трижды признанным лучшим для жизни. За 30 лет он превратился из промышленного центра в урбанистическую лабораторию, а джентрификация привела росту цен на недвижимость, вытеснению коренных жителей и расслоению общества.

