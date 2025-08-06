Художница Лера Попова манифестирует: «Свет мой, загляни» в EggzGallery

Под храмовыми сводами галереи соберут «светопись» современной петербургской художницы. Это побег от триггерного экранного сияния, алгоритмов и метавселенных к архаике сакрального искусства витража.
Лера Попова
16 августа в камерной EggzGallery на Галерной улице открывается выставка «Свет мой, загляни» — персональный проект популярной петербургской художницы (ее портрет в арсенале у всех уважающих себя модников!), дочери «Гогена и Матисса одновременно» Леры Поповой. В эпоху клипового TikTok-сознания она предлагает замедлиться и «заглянуть» в глубины эмоций. На 13 холстах разворачивается классический для художницы монолог «о романтике, красоте природы и естественной динамике».
Идея проекта родилась неожиданно: попытка освоить витражную технику привела Леру к созданию авторского метода переноса «картин из стекла» на холст. Акриловые слои моделируют оптические эффекты, превращая плоскость в пространство вибрирующего света.
В основе работ — обращение к философии романтизма, где свет отождествляется с сознанием, поиском свободы и истины. Художница актуализирует эту парадигму, соединяя утопические пасторали с концепцией «зеркального Я»: окна, тени парных птиц, закаты в голландском угле исследуют проекцию как инструмент самопознания. Куратор выставки Анастасия Семевская видит в серии «антитезу токсичной любви» — не поглощение другого, а поиск утраченной части себя.
Лера Попова (1995) — художница из Астрахани, живет и работает в Петербурге. Выпускница кафедры дизайна костюма Академии Штиглица. В центре ее творчества — женские образы, автобиографичные сюжеты и исследование эмоциональных состояний. Работы художницы, наполненные символами, часто объединены в нарративные серии. Помимо живописи акрилом на холсте, Попова известна коллаборациями с брендами (Uber, Studio29). Лера — участница персональных и групповых выставок: «Lu’bovnik» на Лендоке, «Грузинские каникулы» в Masters и многих других.
Персональная выставка Леры Поповой «Свет мой, загляни» открыта с 16 августа по 7 сентября 2025 года в Eggz Gallery на Галерная, 19/2.
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