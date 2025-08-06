Художница Лера Попова манифестирует: «Свет мой, загляни» в EggzGallery

Лера Попова (1995) — художница из Астрахани, живет и работает в Петербурге. Выпускница кафедры дизайна костюма Академии Штиглица. В центре ее творчества — женские образы, автобиографичные сюжеты и исследование эмоциональных состояний. Работы художницы, наполненные символами, часто объединены в нарративные серии. Помимо живописи акрилом на холсте, Попова известна коллаборациями с брендами (Uber, Studio29). Лера — участница персональных и групповых выставок: «Lu’bovnik» на Лендоке, «Грузинские каникулы» в Masters и многих других.

Персональная выставка Леры Поповой «Свет мой, загляни» открыта с 16 августа по 7 сентября 2025 года в Eggz Gallery на Галерная, 19/2.

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