До 26 августа в галерее «Борей» открыта выставка «Символы веры» — четвертая часть цикла «Градообразующие» под кураторством Кирилла Авелева. В ее основе — изучение облика Петербурга, его узнаваемых атрибутов и образов. На этот раз речь идет о визуальных кодах, которые в разное время меняли восприятие города.

В начале XX века (к 200-летию) Петербург изображается романтичным старым городом — с Медным всадником и белыми ночами — в работах Александра Бенуа и круга мирискусников. В сталинское время стилеобразующем символом стало строгое и «суровое, как холодок штыка», Адмиралтейство, а главной панорамой — вид на памятник Ленину у Финляндского вокзала. Ключевым образом «Оттепели» стали разведенные мосты. В начале нулевых перейдя через миллениум Петербург предстал как «город в фарфоровой табакерке», а сегодня новыми символами стали «Лахта Центр» и тиражный Спас-на-Крови на туристической продукции.