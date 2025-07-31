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Искусство

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Что делало Петербург узнаваемым в разные эпохи? Показывает коллекционер Кирилл Авелев на выставке «Символы веры» в галерее «Борей»

Куратор продолжает анализировать визуальный язык города. На этот раз — через меняющиеся со временем главные панорамы Петербурга. «Каждые 50 лет балтийский genius loci накрывает город призрачной волной, вздымая на гребне символ очередного юбилея. Адмиралтейство, Мосты, Спас...», — говорит Авелев.

Александр Бенуа, "Медный всадник"
Изображение предоставлено «Собака.ru» Кириллом Авелевым

Александр Бенуа, "Медный всадник"

До 26 августа в галерее «Борей» открыта выставка «Символы веры» — четвертая часть цикла «Градообразующие» под кураторством Кирилла Авелева. В ее основе — изучение облика Петербурга, его узнаваемых атрибутов и образов. На этот раз речь идет о визуальных кодах, которые в разное время меняли восприятие города.

В начале XX века (к 200-летию) Петербург изображается романтичным старым городом — с Медным всадником и белыми ночами — в работах Александра Бенуа и круга мирискусников. В сталинское время стилеобразующем символом стало строгое и «суровое, как холодок штыка», Адмиралтейство, а главной панорамой — вид на памятник Ленину у Финляндского вокзала. Ключевым образом «Оттепели» стали разведенные мосты. В начале нулевых перейдя через миллениум Петербург предстал как «город в фарфоровой табакерке», а сегодня новыми символами стали «Лахта Центр» и тиражный Спас-на-Крови на туристической продукции.

Николай Соколов, медаль к 250-летию Ленинграда
Изображение предоставлено «Собака.ru» Кириллом Авелевым

Николай Соколов, медаль к 250-летию Ленинграда

В экспозицию вошли фотографии, иллюстрации и гравюры Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Владимира Преснякова, Веры Матюх, Николая Соколова и других авторов из коллекции Кирилла Авелева.

Выставка «Символы веры» открыта с 24 июля по 26 августа 2025 года в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

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