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Искусство

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«Осторожно раскрашено»! В «Росфото» покажут более 50 уникальных живописных снимков

Экспозиция предваряет масштабный осенний проект музея, посвященный истории цветной фотографии.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото
Виктор Ильин, "Земля и небо". Желатиносеребряный отпечаток, вирирование, 1994 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Виктор Ильин, "Земля и небо". Желатиносеребряный отпечаток, вирирование, 1994 год

1 августа в музейно-выставочном центре «Росфото» стартует выставка «Осторожно раскрашено» — визуальное исследование некогда распространенной, а сегодня почти забытой техники ручной раскраски фотографий. Более 50 работ из музейного собрания и частных коллекций — от первых дагеротипов до концептуальных экспериментов конца XX века — показывают попытки преодоления рамок монохромности.

Неизвестный автор, "Парк Уэно, Токио". Альбуминовый отпечаток, 1890-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Неизвестный автор, "Парк Уэно, Токио". Альбуминовый отпечаток, 1890-е годы

Неизвестный автор, "Бамбуковая роща". Альбуминовый отпечаток, 1890-е годы
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Неизвестный автор, "Бамбуковая роща". Альбуминовый отпечаток, 1890-е годы

Первые дагеротипы и калотипы, представленные миру в 1839 году, стали сенсацией: реалистичность изображения казалась чудом. Однако публика, воспитанная на живописи старых мастеров, разочаровалась отсутствием цвета. Технологии его фиксации еще не существовало, и выход нашли в ручной раскраске. Это позволило фотографии вписаться в привычный визуальный язык живописи и миниатюры.

Сашичи Огава, "Три портрета". Мизунотипия, 1896–1899 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Сашичи Огава, "Три портрета". Мизунотипия, 1896–1899 года

Карл Бергамаско, "Цесаревич Александр Александрович". Альбуминовый отпечаток, начало 1870-х годов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Карл Бергамаско, "Цесаревич Александр Александрович". Альбуминовый отпечаток, начало 1870-х годов

Выставка проведет от стереофотографий 1880–1900-х годов (раскрашенные с изнанки карточки «оживали» в стереоскопе) и японской золотой мизунотипии — уникальной техники Ханбэя Мизуно, объединившей европейскую технологию с традициями японской миниатюры и лаковой живописи, — к экспериментам советских фотоателье 1950–1970-х годов и концептуальному подходу в работах Игоря Савченко, Сергея Свешникова, Виктора Ильина и других авторов.

Игорь Савченко, из серии «Оставшийся незачеркнутым». Желатиносеребряный отпечаток, 1990–1992 года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Игорь Савченко, из серии «Оставшийся незачеркнутым». Желатиносеребряный отпечаток, 1990–1992 года

Неизвестный автор, "Японская деревня". Альбуминовый отпечаток, 1890-е года
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Росфото

Неизвестный автор, "Японская деревня". Альбуминовый отпечаток, 1890-е года

Выставка «Осторожно раскрашено» открыта с 1 августа по 15 сентября в музейно-выставочном центре «Росфото» на Большой Морской, 35.

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