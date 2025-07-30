«Осторожно раскрашено»! В «Росфото» покажут более 50 уникальных живописных снимков

Первые дагеротипы и калотипы, представленные миру в 1839 году, стали сенсацией: реалистичность изображения казалась чудом. Однако публика, воспитанная на живописи старых мастеров, разочаровалась отсутствием цвета. Технологии его фиксации еще не существовало, и выход нашли в ручной раскраске. Это позволило фотографии вписаться в привычный визуальный язык живописи и миниатюры.