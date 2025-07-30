«Осторожно раскрашено»! В «Росфото» покажут более 50 уникальных живописных снимков

Экспозиция предваряет масштабный осенний проект музея, посвященный истории цветной фотографии.
1 августа в музейно-выставочном центре «Росфото» стартует выставка «Осторожно раскрашено» — визуальное исследование некогда распространенной, а сегодня почти забытой техники ручной раскраски фотографий. Более 50 работ из музейного собрания и частных коллекций — от первых дагеротипов до концептуальных экспериментов конца XX века — показывают попытки преодоления рамок монохромности.
Первые дагеротипы и калотипы, представленные миру в 1839 году, стали сенсацией: реалистичность изображения казалась чудом. Однако публика, воспитанная на живописи старых мастеров, разочаровалась отсутствием цвета. Технологии его фиксации еще не существовало, и выход нашли в ручной раскраске. Это позволило фотографии вписаться в привычный визуальный язык живописи и миниатюры.
Выставка проведет от стереофотографий 1880–1900-х годов (раскрашенные с изнанки карточки «оживали» в стереоскопе) и японской золотой мизунотипии — уникальной техники Ханбэя Мизуно, объединившей европейскую технологию с традициями японской миниатюры и лаковой живописи, — к экспериментам советских фотоателье 1950–1970-х годов и концептуальному подходу в работах Игоря Савченко, Сергея Свешникова, Виктора Ильина и других авторов.
Выставка «Осторожно раскрашено» открыта с 1 августа по 15 сентября в музейно-выставочном центре «Росфото» на Большой Морской, 35.
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