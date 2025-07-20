В Павловском дворце открылась выставка, посвященная Музыкальному вокзалу

«Посетители смогут узнать об истории этого легендарного комплекса: от проекта и строительства до трагического пожара, уничтожившего первое здание, и его последующих реконструкций», — сказано в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Также на выставке можно будет увидеть люстру конца XIX века, которая раньше украшал интерьеры Музыкального вокзала.

Построенный по проекту Андрея Штакеншнейдера и открывшийся для публики 30 мая 1838 года вокзал стал первым в России сооружением подобного типа, определившим как архитектурное решение, так и само наименование зданий пассажирских железнодорожных станций. Выполняя также функцию концертного зала, вокзал вскоре стал играть роль «первой русской летней филармонии», куда на летнее время перемещалась музыкальная жизнь Петербурга. Здесь выступали Антон Рубинштейн, Сергей Прокофьев, Рейнгольд Глиэр, Федор Шаляпин, балерина Анна Павлова. Во время Великой Отечественной войны он был полностью разрушен.

Напомним, что идею восстановления Музыкального вокзала в Павловске еще в апреле прошлого года одобрили члены совета по сохранению объектов культурного наследия.