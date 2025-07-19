Гость Центра Помпиду откусил часть знаменитой банановой инсталляции

Автор инсталляции прокомментировал произошедшее с иронией: «Вместо того чтобы съесть банан вместе с кожурой и скотчем, посетитель просто съел фрукт». Представители музея подчеркнули, что замена банана предусмотрена в рамках инструкций автора, так как фрукт скоропортящийся.



Это не первый случай, когда посетитель съедает бананы, используемые для инсталляции Каттелана. В 2019 году художник-перформансист Дэвид Датуна отклеил банан со стены после того, как произведение искусства было продано за 120 тыс. долларов на Art Basel в Майами. В 2023 фрукт съел студент из Южной Кореи.



Напомним, что осенью Приклеенный к стене банан Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby’s за $6,2 млн. Помимо самого арт-объекта покупателю достался сертификат подлинности и инструкция по замене сгнившего банана.