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Гость Центра Помпиду откусил часть знаменитой банановой инсталляции

Работа итальянского художника Маурицио Каттелана под названием «Comedian» пострадала от зубов одного из посетителей. Организаторы рассказали, что охрана оперативно вмешалась, и экспозиция была восстановлена всего за несколько минут.

Photo by Kevin Frayer/Getty Images

Автор инсталляции прокомментировал произошедшее с иронией: «Вместо того чтобы съесть банан вместе с кожурой и скотчем, посетитель просто съел фрукт». Представители музея подчеркнули, что замена банана предусмотрена в рамках инструкций автора, так как фрукт скоропортящийся.

Это не первый случай, когда посетитель съедает бананы, используемые для инсталляции Каттелана. В 2019 году художник-перформансист Дэвид Датуна отклеил банан со стены после того, как произведение искусства было продано за 120 тыс. долларов на Art Basel в Майами. В 2023 фрукт съел студент из Южной Кореи.

Напомним, что осенью Приклеенный к стене банан Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby’s за $6,2 млн. Помимо самого арт-объекта покупателю достался сертификат подлинности и инструкция по замене сгнившего банана.

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