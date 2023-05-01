Студент из Южной Кореи съел банан, который был частью инсталляции

Студент оправдывает свой поступок тем, что был очень голоден. Съев банан, он прикрепил оставшуюся кожуру обратно к стене при помощи скотча. На кадрах, выложенных в интернете, слышны крики «извините!», когда молодой человек снимает банан со стены. Однако это не останавливает студента, который начинает есть фрукт в установившейся в зале тишине.

Но расстраиваться из-за порчи предмета искусства не стоит. Представители музея заявили, что не будут требовать возмещения убытков от студента. Выставляемый банан заменялся каждые три дня. Незадолго после инцидента работники музея приклеили к стене новый банан. «Повреждение произведения искусства тоже можно рассматривать как произведение искусства, я подумал, что это было бы интересно… Разве банан не приклеен на скотч, чтобы его съели?», — прокомментировал студент Но Хён Су. «Никаких проблем», — сказал автор инсталляции Маурицио Каттелан.

Это не первый случай, когда посетитель съедает бананы, используемые для инсталляции Каттелана. В 2019 году художник-перформансист Дэвид Датуна отклеил банан со стены после того, как произведение искусства было продано за 120 тыс. долларов на Art Basel в Майами.