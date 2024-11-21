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Искусство

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Приклеенный к стене банан Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby’s за $6,2 млн

Помимо самого арт-объекта покупателю достался сертификат подлинности и инструкция по замене сгнившего банана.

Photo by Kevin Frayer/Getty Images

В 2019 году банан уже с молотка за $120,000, что вызвало громкие обсуждения вокруг совриска в сети. Спустя пять лет Comedian остается на гребне волны актуального искусства: одна из трех копий была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке 20 ноября за $6,24 миллиона. Покупателем стал китайский криптопредприниматель (создатель блокчейн-платформы Tron) и коллекционер произведений искусства Джастин Сан, который обошел шестерых конкурентов.

Перед аукционом Comedian демонстрировался в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Сеуле и других крупных городах. Банан не единожды ели прямо на выставке, как голодный сеульский студент в прошлом году. 

Итальянский гиперреалист Маурицио Каттелан создал самый виральный банан в мире в 2019 году, прикрепив плод, купленный в магазине Майами, к стене с помощью скотча. Инсталляцию впервые показали на современного искусства Art Basel в Майами.

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