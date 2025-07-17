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Искусство

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Jessica Gallery — год! Первый день рождения празднуют выставкой в Новой Голландии

В «Павильоне» на острове открылась групповая выставка резидентов галереи, получившей в прошлом году на Cosmoscow награду за лучший стенд. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Новой Голландии

В кураторском тексте сообщается, что «монструозный младенец — галерея — несмотря на то, что родился в кризис, хорошо справляется с детскими болезнями: пожарными инспекциями, стройками, переносом выставок, токсичными отношениями». За это его решили отвести на Новую Голландию — в «луна-парк». Правда, там царят «паранойя и психодел»: лось в защитном костюме и лаптях и топорописные лики Нестора Энгельке, мифологический уголок Грехта, экспрессивная калька Маши Ша, кинетическая колонна из бананов и портрет самой основательницы галереи Джессики — полураздетой и в окружении звериных морд (авторства Ивана Чемакина). 

Организаторы призывают не пугаться, а «любить детей, заботиться об их ментальном здоровье и покупать их искусство».

Знакомьтесь, Джессика — основательница Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!) открывает галерею в офлайн-формате в «Брусницыне»

Нестор Энгельке, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»
Виктор Кужиков

Нестор Энгельке, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»

Нестор Энгельке, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»
Виктор Кужиков

Нестор Энгельке, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»

Маша Ша, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»
Виктор Кужиков

Маша Ша, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»

Jessica Gallery — галерея современного искусства, фокусируется на прогрессивном арте молодых (не только по возрасту) авторов, работающих в различных техниках: от графики и живописи до тотальных и технологичных инсталляций.

Иван Чемакин, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»
Виктор Кужиков

Иван Чемакин, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»

Иван Чемакин, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»
Виктор Кужиков

Иван Чемакин, из экспозиции «Паранойя в луна-парке»

Выставка продлится до 24 августа. Куратор — Дмитрий Белкин. Архитектура — Maze studio.

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