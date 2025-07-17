Jessica Gallery — год! Первый день рождения празднуют выставкой в Новой Голландии

В кураторском тексте сообщается, что «монструозный младенец — галерея — несмотря на то, что родился в кризис, хорошо справляется с детскими болезнями: пожарными инспекциями, стройками, переносом выставок, токсичными отношениями». За это его решили отвести на Новую Голландию — в «луна-парк». Правда, там царят «паранойя и психодел»: лось в защитном костюме и лаптях и топорописные лики Нестора Энгельке, мифологический уголок Грехта, экспрессивная калька Маши Ша, кинетическая колонна из бананов и портрет самой основательницы галереи Джессики — полураздетой и в окружении звериных морд (авторства Ивана Чемакина).

Организаторы призывают не пугаться, а «любить детей, заботиться об их ментальном здоровье и покупать их искусство».