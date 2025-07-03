«Дальний лес», МИСП (6+)

Будьте осторожны — под крышей музея на канале Грибоедова появилась вероятность заблудиться! Московский художник Егор Плотников представляет тотальную инсталляцию, в которой стволы настоящих деревьев смешаны с живописными лесными пейзажами, а среди всего этого бродят гипсовые люди (они уже потерялись!).

Кроме того, в других залах МИСПа показывают абстракцию Семена Гуляко и Александра Кожина, а также театральные портреты Алексея Штерна.

С 4 июля по 26 октября

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