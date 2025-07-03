А также — возвращение в субкультурную молодость от галерей Sobo и Marina Gisich, коллекция светильников мусульманского востока в Эрмитаже и метафизические искания через коллаж в Музее нонконформисткого искусства. Рассказываем, на какие выставки сходить в середине лета.
Марк Шагал «Теленок», 1927— 1928.
«Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности», KGallery (16+)
При кураторском содействии известного иудаиста Валерия Дымшица команда галереи представит работы 24 еврейских художников, живших в Петербурге на протяжении последних 150 лет. Среди них — Исаак Бродский, Марк Шагал, Натан Альтман, Лев Сморгон и многие другие. В семи тематических отделах обещают показать, как авторы изображали настоящие и вымышленные локации, видели Ленинград и осмысляли библейские мотивы и традиции своих предков.
С 18 июля по 14 сентября
Подробнее будет здесь
Егор Плотников, фрагмент экспозиции «Дальний лес», 2025.
«Дальний лес», МИСП (6+)
Будьте осторожны — под крышей музея на канале Грибоедова появилась вероятность заблудиться! Московский художник Егор Плотников представляет тотальную инсталляцию, в которой стволы настоящих деревьев смешаны с живописными лесными пейзажами, а среди всего этого бродят гипсовые люди (они уже потерялись!).
Кроме того, в других залах МИСПа показывают абстракцию Семена Гуляко и Александра Кожина, а также театральные портреты Алексея Штерна.
С 4 июля по 26 октября
Подробнее здесь
Артур Молев «Мир который будет», 1989 — 1990.
«Мир который будет», «Борей» (6+)
Персональная выставка Артура Молеева в Мраморном зале галереи состоит из оттисков, выполненных в самой древней печатной технике — гравюре, но выполненной на картоне. Автор обращается к мифологическим и религиозным образам, предлагая зрителю вместо размышлений о том, что будет, вспомнить, как было.
До 19 июля
Подробнее здесь
Елена Слобцева, фрагмент экспозиции «Не игра», 2025.
«Не игра», «Сарай» (16+)
На время выставки Елены Слобцевой пространство галереи во дворе Фонтанного дома превратилось в компьютерный салон. Несмотря на содержащееся в названии утверждение, зрителям предлагают как раз попробовать себя в игре, главным героем которой становится стул. Куратор Петром Белый описывает его так: «Стул как место, дом, невозможность расстаться, отлепиться, забыть, начать сначала; стул, который должен быть надежным и прочным, посыпался, ножки подвернулись, разлетелись взрывом, облаком стрел, без надежды на реставрацию». Проект продолжает серию выставок «Было\Не было», проходивших здесь же.
До 27 июля
Подробнее здесь
Никита Пирумов, фрагмент экспозиции «Земная», 2025.
«Земная», «Петербург-концерт» (16+)
Новый проект Marina Gisich Gallery — персональная выставка нижегородского художника Никиты Пирумова, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». Экспозиция продолжает тему из серии «Ширма безопасности» 2024 года, «театральной увертюры о девочке-подростке, затерявшейся в мире хтонических сказочных декораций». Автор представляет «иллюстративную сценографию» к воображаемому спектаклю, составляя ее из крупноформатной живописи, графики и объектов.
До 31 августа
Подробнее здесь
Двор арт-центра «Пушкинская-10» во время Праздника Дома
«Эстафета», Музей нонконформистского искусства (большой зал) (12+)
Выставка приурочена к «Празднику Дома», ежегодному событию, отмечаемому в арт-центре «Пушкинская-10». Чтобы приоткрыть перед зрителем двери «Дома» и познакомить с населяющими его людьми без личного контакта, придумали формат эстафеты. Художники по цепочке загадывают друг другу слова и приносят на выставку работы-ассоциации.
До 31 августа
Подробнее здесь
«Из наследия Бахрейна. Искусство изготовления мечей и кинжалов», Главный штаб Эрмитажа (0+)
Пока в Николавевском зале Эрмитажа показывают историю европейских поединков, в Главном штабе повернулись к Востоку и выставляют 30 образцов драгоценного оружия. Золото, серебро, слоновая кость, камни и тончайшая работа складываются в иллюстрацию к древней традиции создания смертоносных, несмотря на свою красоту, предметов.
До 14 сентября
Подробнее здесь
Римский Миссал, Регенсбург, Нью-Йорк, Цинциннати. 1896.
«Анатомия книги», Музей истории религии (6+)
Зачем изданиям капюшон, какие тексты оформляли в виде сердца и что такое «роговая книга»? Все ответы ищем на выставке: среди экспонатов — факсимильное издание архангельского Евангелия 1902 года, свиток Торы, римская инструкция к мессе и даже миниатюрный Коран-амулет. Кроме самих книг, в экспозиции — живопись, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства.
До 21 сентября
Подробнее здесь
Сергей Ковальски, «"Икона" арт-центра "Пушкинская-10"», 2011.
«Коллаж, контрколлаж», Музей нонконформистского искусства (малый зал) (12+)
Персональная выставка одного из основателей «Пушкинской-10» Сергея Ковальского. В нейминге не обманули — экспозиция действительно состоит из коллажей. Но, как утверждает искусствовед, автор «Шизореволюции» Андрей Хлобыстин, коллаж здесь «обретает физическую и идейную многомерность». Ковальский не просто пользуется введенной авангардистами техникой, совмещая в одном изобразительном поле разрозненные визуальные элементы. Он конструирует образ, совмещая «впечатления, идеи, воспоминания, сны и их отголоски, приходящие к человеку, как из всего окружающего его мира, так и бессознательных архетипов и «параллельных миров».
До 28 сентября
Подробнее здесь
Семен Бороздин «Икона. Богоматерь Боголюбская с предстоящими», конец XVI — начало XVII века.
«Иконы из коллекции Сергея Григорьевича Строганова», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Кроме икон, выставка включает работы в технике лицевого шитья и утварь, выполненную мастерами-серебряниками. Все это изначально создавалось для Благовещенского собора в Сольвычегодске — родовой вотчине солепромышленников Строгановых. Сергей Григорьевич, переезжая в Петербург, захватил собранную предками коллекцию с собой, дополнил и разместил в фамильном доме на Мойке (куда она и вернулась на время выставки).
Со 2 июля по 1 февраля 2026-го
Подробнее здесь
С.Г.Шульман, поднос «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», не позднее февраля 1925
«Русский декоративный поднос», Строгановский дворец Русского музея (0+)
Пятивековую историю эволюции одного из самых распространенных предметов декоративно-прикладного искусства расскажут на примере 150 экспонатов. Кроме разнообразия техник, материалов и сюжетов, менялись и стили: рококо, классицизм, романтизм. Есть также супрематизм и революционные агитации от авангардистов.
И не подносом единым! В экспозиции — и живопись (от Неврева до Кончаловского), и традиционный женский костюм.
Со 2 июля по февраля 2026-го
Подробнее здесь
Максим Корольков, «Стронг пипл. Violet», 2023.
«Максим Корольков. Сила времени», Эрарта (6+)
Экспозиция построена вокруг серии живописных работ «Стронг пипл», в которой художник переворачивает античный принцип калокагатии. Самый здоровый дух оказывается вовсе не в здоровом теле. На фоне ярких, монохромных задников изображены советские скульптуры атлетов, но не в первозданном виде, а со следами разрушительного действия времени. Тем не менее это фигуры «сильных людей» — произведения посвящены спортсменам с инвалидностью.
С 4 июля по 7 сентября
Подробнее здесь
Ян Кравцов, фрагмент видеоинсталляции «Мерцающий Путь», 2020.
«Мерцающий Путь», Navicula Artis (12+)
На двухдневной выставке покажут видеоинсталляцию Яна Кравцова. Она состоит из светящихся точек, снятых в 2020 году в старых заброшенных производственных трубах на окраине города. Художник увидел в них источники света, исследовал маршрут по трубе и сравнил это движение с ходом жизни.
С 5 июля по 6 июля
Подробнее здесь
Подсвечник, Сирия (или Египет), XIV век.
«Светильники на мусульманском Востоке», Эрмитаж (0+)
Общеизвестно, что в исламском искусстве почти нет изображений живых существ. Также широко распространено мнение, что они прямо запрещены. Это не совсем так. Считается, что если художник изображает человека или животное, ему приходится наделить их частью своей души. Момент не самый приятный. Как же тогда изобразить божественное? И антропоморфные существа, и голуби отпадают. Возможно поэтому мусульманские художники, поэты и философы для описания божественной природы прибегали к образу света, который необычайно распространен в культуре ислама.
На выставке в Эрмитаже собрано буквальное прочтение этого символа — многочисленные светильники. Среди важнейших экспонатов — мамлюкские стеклянные лампы с эмалями, работы с резервуаром из мавзолея ходжи Ахмада Ясави, миниатюры из рукописи «Хамсе» Низами и «Макам» аль-Харири.
С 9 июля по 9 ноября
Подробнее здесь
Юлия Мортиис The Frozen Tears of Angels, 2025.
«UKRYTIYE», Sobo Gallery (18+)
«Никто никогда не вернет 2007-й». Но это в так называемой «объективной» реальности с линейным течением времени. Петербургская художница Юлия Мортис работает как раз с темой нелинейности восприятия, памяти как отпечатка, смешения документальности и сказочности, асинхронии и эклектики. Она предлагает спрятаться от современности и заново пережить воспоминания, превращенные фантазией в миф. Буквально укутаться в пледы, на ткани которых горячим воском написаны персонажи из ее собственного, относительно недавнего прошлого — представители различных субкультур, ставших со временем вымышленными.
С 10 июля по 24 августа
Подробнее здесь
Владимир Загоров, фрагмент экспозиции «Paloma».
«Paloma (О голубка моя)», Eggz Gallery (16+)
Персональная выставка Владимира Загорова — в феврале он показывал здесь же проект «Представление: цирк 5 клоунов». Куратор Анастасия Семевская обещает «легендарное возвращение». Экспозиция посвящается одноименной музыкальной композиции и дочери Пабло Пикассо, названной в честь голубя мира.
С 11 июля по 10 августа
Подробнее будет здесь
Владимир Куприянов «Родионовы», 1991.
«Семейный альбом», Левашовский хлебозавод (12+)
Школа masters совместно с галереей pop/off/art представляет выставку Владимира Куприянова — пионера независимой художественной сцены в области фотографии восьмидесятых-девяностых. Проект под кураторством Анастасии Котельниковой продолжает исследование творчества фотографа, начатое ретроспективами в ММОМА и Арт-галерее «Ельцин Центра». В экспозицию, помимо авторских снимков, войдут найденные кадры, переосмысленные и преобразованные художником. Основной темой всех работ стало одновременно обращение к коллективной памяти и ее перепроживание в актуальных реалиях.
С 12 июля по 7 сентября
Подробнее здесь
Павел Шинский, из серии «Виноделы. Старый Свет / Новый свет», 2022-2025.
«Виноделы. Старый Свет / Новый свет», «Росфото» (18+)
Павел Шинский тоже работает с фотографией, но обращается совсем не к общечеловеческим архетипам, а к довольно узкой теме. Представленные на выставке кадры сделаны по всему миру за три года, в ходе которых автор параллельно обучался виноделию. Фотограф видит в этой деятельности потенциал для объединения даже тогда, когда в других сферах чертят очередные границы.
До 20 июля
Подробнее здесь
Кабинет с часами, Германия, Аугсбург, конец XVII века.
«Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа», Эрмитаж (6+)
Настольный кабинет — предмет мебели, появившийся в своем классическом виде в XVI веке. Он использовался для хранения коллекций (художественных произведений или диковинок), а также для демонстрации статуса его обладателя. У Эрмитажа самое крупное собрание таких кабинетов, но большинство из них раньше не были доступны ни широкой публике, ни специалистам. Теперь ознакомиться со свежеотреставрированными предметами в стенах Синей спальни сможет любой желающий.
С 16 июля по 12 апреля
Подробнее здесь
Комментарии (0)