Как восстанавливали Петергоф после Великой Отечественной? Расскажут (и покажут!) на масштабной иммерсивной экспозиции в Большом дворце

В годы Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль Петергофа — визитная карточка Петербурга и крупнейшее в мире собрание фонтанов (более 170!) — был практически разрушен. Руины памятника удалось восстановить усилиями реставраторов, музейных работников и ленинградцев. Историческую память о тех событиях сохраняют их личные истории.
24 июня в музее-заповеднике «Петергоф» стартует историко-просветительский проект «Подвиг возрождения». В залах Большого петергофского дворца соберут в масштабные декорации, воссоздающие атмосферу военного времени: появятся мультимедийные инсталляции и архитектурные конструкции площадью более 2000 м². Для размещения экспозиции большую часть исторических предметов из дворца временно вывезли.
В экспозиции — более 400 подлинных предметов из фонда музея-заповедника. Выставка-спектакль реконструирует трагическую судьбу Петергофа во время войны (дворец к 1944 году был разрушен на 60%, а в парке остался целым лишь пустой постамент «Самсона») и историю его послевоенного возрождения.
«Впервые декорации размещены в залах Большого петергофского дворца — здесь воссоздана история подвига музейных работников в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Эвакуация, оккупация, реставрация - зрителям будут представлены три раздела выставки, три эпизода из жизни музея», — рассказывают в пресс-службе музея-заповедника.
«Подвиг возрождения» — междисциплинарный иммерсивный проект, объединяющий театральные и кинематографические приемы с мультимедийной выставкой. В его основе — история восстановления дворца реставраторами, музейными сотрудниками и жителями Ленинграда. Их воспоминания прозвучат в исполнении известных петербуржцев: актера и общественного деятеля, экс-директора Музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова; теле- и радиоведущего, продюсера, журналиста, директора Александринского театра Александра Малича; актера театра и кино Михаила Морозова; а также звезды БДТ, актрисы (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино»!) Карины Разумовской.
«Это прежде всего история людей, и она будет звучать словами очевидцев тех событий, которые из руин воссоздали памятник», — добавил куратор Сергей Бондарев.
К выставке планируют запустить параллельную просветительскую программу. Проект создан совместно с историко-художественной творческой мастерской «Невский баталист». Куратором выступил заведующий отделом «Большой дворец» Сергей Бондарев.
Важно: посещение проекта «Подвиг возрождения» не входит в основной маршрут осмотра Большого петергофского дворца.
Иммерсивный историко-просветительский проект «Подвиг возрождения» открыт с 24 июня по сентябрь 2025 года в Большом петергофском дворце города Петергофа на Разводной улице, 2. Вход — со стороны Верхнего сада.
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