Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Как восстанавливали Петергоф после Великой Отечественной? Расскажут (и покажут!) на масштабной иммерсивной экспозиции в Большом дворце

В годы Великой Отечественной войны дворцово-парковый ансамбль Петергофа — визитная карточка Петербурга и крупнейшее в мире собрание фонтанов (более 170!) — был практически разрушен. Руины памятника удалось восстановить усилиями реставраторов, музейных работников и ленинградцев. Историческую память о тех событиях сохраняют их личные истории.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

24 июня в музее-заповеднике «Петергоф» стартует историко-просветительский проект «Подвиг возрождения». В залах Большого петергофского дворца соберут в масштабные декорации, воссоздающие атмосферу военного времени: появятся мультимедийные инсталляции и архитектурные конструкции площадью более 2000 м². Для размещения экспозиции большую часть исторических предметов из дворца временно вывезли.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

В экспозиции — более 400 подлинных предметов из фонда музея-заповедника. Выставка-спектакль реконструирует трагическую судьбу Петергофа во время войны (дворец к 1944 году был разрушен на 60%, а в парке остался целым лишь пустой постамент «Самсона») и историю его послевоенного возрождения.

«Впервые декорации размещены в залах Большого петергофского дворца — здесь воссоздана история подвига музейных работников в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Эвакуация, оккупация, реставрация - зрителям будут представлены три раздела выставки, три эпизода из жизни музея», — рассказывают в пресс-службе музея-заповедника.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

«Подвиг возрождения» — междисциплинарный иммерсивный проект, объединяющий театральные и кинематографические приемы с мультимедийной выставкой. В его основе — история восстановления дворца реставраторами, музейными сотрудниками и жителями Ленинграда. Их воспоминания прозвучат в исполнении известных петербуржцев: актера и общественного деятеля, экс-директора Музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова; теле- и радиоведущего, продюсера, журналиста, директора Александринского театра Александра Малича; актера театра и кино Михаила Морозова; а также звезды БДТ, актрисы (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино»!) Карины Разумовской.

«Это прежде всего история людей, и она будет звучать словами очевидцев тех событий, которые из руин воссоздали памятник», — добавил куратор Сергей Бондарев.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

К выставке планируют запустить параллельную просветительскую программу. Проект создан совместно с историко-художественной творческой мастерской «Невский баталист». Куратором выступил заведующий отделом «Большой дворец» Сергей Бондарев.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ГМЗ «Петергоф»

Важно: посещение проекта «Подвиг возрождения» не входит в основной маршрут осмотра Большого петергофского дворца.

Иммерсивный историко-просветительский проект «Подвиг возрождения» открыт с 24 июня по сентябрь 2025 года в Большом петергофском дворце города Петергофа на Разводной улице, 2. Вход — со стороны Верхнего сада.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: