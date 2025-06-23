Как восстанавливали Петергоф после Великой Отечественной? Расскажут (и покажут!) на масштабной иммерсивной экспозиции в Большом дворце

В экспозиции — более 400 подлинных предметов из фонда музея-заповедника. Выставка-спектакль реконструирует трагическую судьбу Петергофа во время войны (дворец к 1944 году был разрушен на 60%, а в парке остался целым лишь пустой постамент «Самсона») и историю его послевоенного возрождения.

«Впервые декорации размещены в залах Большого петергофского дворца — здесь воссоздана история подвига музейных работников в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Эвакуация, оккупация, реставрация - зрителям будут представлены три раздела выставки, три эпизода из жизни музея», — рассказывают в пресс-службе музея-заповедника.