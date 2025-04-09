Живопись Сергея Бугаева-Африки, Леонида Борисова и Феликса Волосенкова из частного собрания покажут на выставке «На границе эпох» в Eggz Gallery

«На границе эпох» представляет редкую живопись, графику и работы в микс-медиа Сергея Бугаева-Африки, Леонида Борисова, Феликса Волосенкова, Валентина Громова, Игоря Иванова, Игоря Кислицына, Георгия Ковенчука, Валерия Лукки, Игоря Плотникова, Александра Ситникова, Геннадия Устюгова и Владимира Яковлева из частной коллекции. Каждая из них отражает взгляд на жизнь «за стеной» — передает чувства ностальгии, боли утраты и радости новых открытий. Живопись художников «раскрывает неочевидный и противоречивый взгляд на эпоху СССР».

Выставка «На границе эпох» открыта с 12 по 20 апреля в Eggz Gallery на Галерной улице, 19.

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