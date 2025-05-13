Пупс-панк-активистка povedaii построила керамический «Мост между усталостью и надеждой» в пространстве «Кабинет коллекционера»

Персональная выставка керамистки (и выпускницы Академии Штиглица!) Валерии Бондаренко «Мост между усталостью и надеждой» — редкая возможность увидеть все работы художницы в естественной среде обитания (а не в арт-румах IRNBY и Peak!) — в домашнем музее «Кабинет коллекционера».

В основе проекта — разговор о связи прошлого и настоящего. В нем культурный контекст встречается с зумерской эстетикой: керамические объекты вдохновлены советскими вещами — фарфоровыми статуэтками, «гостевыми» сервизами, старыми куклами и другими предметами, хранившимися десятилетиями.