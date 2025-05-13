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Искусство

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Пупс-панк-активистка povedaii построила керамический «Мост между усталостью и надеждой» в пространстве «Кабинет коллекционера»

Макабрические фарфоровые младенцы (суперхит кидкор-дизайна!) Леры povedaii на грани панка и ностальгии по советскому детству — маст-хэв нового поколения it-girls. Среди фан-базы художницы — главные российские трендсеттеры, а новые дропы раскупают за считанные минуты стилист Вика Салават, «волосист» Мария Туева, фэшн-фото-дива Камилла Ханапова (автор наших съемок Хофманниты и Аглаи Ивановны), бизнесвумен Рада Русских, актриса Ирина Горбачева, Ева Гурари (aka Mirèle) и многие другие.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой fwbagy
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой fwbagy

Персональная выставка керамистки (и выпускницы Академии Штиглица!) Валерии Бондаренко «Мост между усталостью и надеждой» — редкая возможность увидеть все работы художницы в естественной среде обитания (а не в арт-румах IRNBY и Peak!) — в домашнем музее «Кабинет коллекционера».

В основе проекта — разговор о связи прошлого и настоящего. В нем культурный контекст встречается с зумерской эстетикой: керамические объекты вдохновлены советскими вещами — фарфоровыми статуэтками, «гостевыми» сервизами, старыми куклами и другими предметами, хранившимися десятилетиями.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой fwbagy
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой fwbagy

«Пространство между усталостью от прошлого и надеждой на иное будущее выступает местом диалога. Художница не реставрирует историю, а осторожно прикасается к ней, позволяя зрителю самому решать: это реликвии ушедшего мира или образы нового?» — дополняет куратор Илья Шуринов.

Персональная выставка Валерии Бондаренко «Мост между усталостью и надеждой» открыта с 8 по 29 мая в «Кабинете коллекционера fwb agency» на 4-я Советской улице. 

Точный адрес и правила посещения можно узнать здесь.

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