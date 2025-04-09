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35 суперхитов кидкор-дизайна: кукольные домики, трансформеры-пирамидки, а еще крокодилы и бегемоты!

Даешь кидкор! Панк-неваляшки, пледы-виммельбухи, кофейные столики-пирамидки и единороги-динозавры — вместе с топовыми арт-галеристами собрали суперхиты русского предметного дизайна по мотивам детских игрушек, конструкторов и (пост)советского Чебурашки.

Марк Алексеенко

Основатель интерьерного шоурума Laboratory Dome
Дарья Талалаева

Фаундер дизайн-галереи Space Four
Любовь Леонтьева

Худрук галереи Teta и архитектурного бюро ludi_architects
Александра Лекомцева

Кофаундер онлайн-галереи Sample и ярмарки совриска blazar

Eburet

Eburet, 27 000 руб.
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Eburet, 27 000 руб.

Экоустойчивая версия лошадки­-качалки найдена у петербургских профи 3D­-печати Eburet во главе с Ольгой Найденовой: они делают свои дизайн­хиты из переработанного пластика (фирменные ебуреты прописались у главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской и в доме культуры «ГЭС­2»!).

Smelly Tale

Smelly Tale, IRNBY, цена по запросу
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Smelly Tale, IRNBY, цена по запросу

Вместо садовых гномов присматриваемся к сказочным троллям Smelly Tale (оммаж кукле Даммит, с которой летчица Бетти Миллер в одиночку пересекла Тихий океан!). Пестрых дизайн­-духов взрастил петербургский арт-­колдун Павел Бабин — сейчас его фарфоровые подопечные оберегают гостиные готической дивы Salavat Kypere и фитнес-­иконы Анастасии Мироновой!

 

Марк Алексеенко

Основатель интерьерного шоурума Laboratory Dome (резиденции — в Новой Голландии и в здании бывшей Никольской ткацкой мануфактуры!)

Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 40 000 руб. Скульптура «Аленка» художницы Александры Елисеевой — классная совриск-версия советских фарфоровых
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Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 40 000 руб.

Скульптура «Аленка» художницы Александры Елисеевой — классная совриск-версия советских фарфоровых фигурок.

Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 75 000 руб. У «Маминой радости» aka крокодила Гены обратите внимание на проработку фактуры (от узора на свитере
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Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 75 000 руб.

У «Маминой радости» aka крокодила Гены обратите внимание на проработку фактуры (от узора на свитере до чешуи на хвосте).

Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 75 000 руб. А красная «Маска» — оммаж крокодилу Гене!
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Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 75 000 руб.

А красная «Маска» — оммаж крокодилу Гене!

Part de Creative, Laboratory Dome, 20 000 руб. Лучший русский спорткар — автомобильная арт-инсталляция петербуржцев Part de Creative: все машины
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Part de Creative, Laboratory Dome, 20 000 руб.

Лучший русский спорткар — автомобильная арт-инсталляция петербуржцев Part de Creative: все машины собраны из минерального камня, покрытого ярким флоком.

 

Витя Повезло

Витя Повезло, Sample, 60 000 руб.
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Витя Повезло, Sample, 60 000 руб.

Поддерживаем подиумный фэшн­-тренд на змеиные принты с ворсистым ковром из шерсти от уральского наив­-панка Вити Повезло.

Надежда Лихогруд

Надя Лихогруд, OBDN, 150 000 руб.
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Надя Лихогруд, OBDN, 150 000 руб.

Выпускница Суриковки Надежда Лихогруд (в портфолио — персональная выставка в MMOMA!) из шамота и фарфора переизобретает советские скульп­ туры, создавая дико популярные фигурки пионеров, люберов и карнавальных мальчиков-­зайчиков (за ее работами охотятся арт­-коллекционеры Андрей Малахов и Татьяна Столяр!).

Даша Безруких

Даша Безруких, Sample, 186 000 руб.
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Даша Безруких, Sample, 186 000 руб.

Высокохудожественные кукольные дома (с драматичными мизансценами и детализированным интерьером — вплоть до микроковриков и напольных кашпо!) найдены у петербургской звезды наив­-керамики Даши Безруких (ее dollcore-­работы покорили ярмарку blazar в 2024 году!).

 

Дарья Талалаева

Фаундер дизайн-галереи Space Four

При разработке столиков из эпоксидной смолы сюр-дизайнер Владимир Наумов взял в референсы форму облаков (отсюда — мягкие линии и визуальная
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При разработке столиков из эпоксидной смолы сюр-дизайнер Владимир Наумов взял в референсы форму облаков (отсюда — мягкие линии и визуальная прозрачность предметов).

Ироничная кидкор-мебель Романа Андрусенко на деле сложна в исполнении: механическая обработка поверхности дерева сочетается с кропотливой ручной
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Ироничная кидкор-мебель Романа Андрусенко на деле сложна в исполнении: механическая обработка поверхности дерева сочетается с кропотливой ручной отделкой.

 

Cheba

Cheba Toys, Яндекс Маркет, 27 000 руб.
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Cheba Toys, Яндекс Маркет, 27 000 руб.

Петербургский керамист Кирилл Олешкевич скрестил советского Чебурашку с фигурками Такаси Мураками — получились пестрые art-­toys­ статуэтки Cheba, достойные создателя «Смешариков» Ильи Попова (собрал самую большую в России коллекцию дизайнерских игрушек!).

Константин Решетников

Константин Решетников, DIDI Gallery, 50 000 руб.
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Константин Решетников, DIDI Gallery, 50 000 руб.

Без динозавров в кидкор­-дизайне никуда! Совриск-­сварщик Константин Решетников сочинил из стали красного хардкор­-единорога, бросив вызов доисторическим амаргазаврам и коню Петрова-­Водкина.

«Коток»

«Коток», «Подписные издания», 8 296 руб.
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«Коток», «Подписные издания», 8 296 руб.

Для создания арт­-матрешки мастера деревянных игрушек «Коток» взяли в референсы гороховецкую барыню — получилась расписная шкатулка с детским тайником­-копилкой (продается в «Подписных изданиях»!).

Asiknova Ceramics

Asiknova Ceramics, 40 000 руб.
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Asiknova Ceramics, 40 000 руб.

Asiknova Ceramics, 40 000 руб.
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Asiknova Ceramics, 40 000 руб.

Asiknova Ceramics, 40 000 руб.
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Asiknova Ceramics, 40 000 руб.

Asiknova Ceramics, 40 000 руб.
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Asiknova Ceramics, 40 000 руб.

Петербургский виртуоз кидкор­-керамики Ирина Веселова выкрутила на максимум постсоветский шик и превратила Фриду Кало, Дэвида Боуи и Бэтмена в раритетных неваляшек (дизайн­-твист оценили верховные модницы — сестры Голомаздины из 12 Storeez и худрук Badlon Ксения Чилингарова!). А на замену засохшим суккулентам Веселова припасла глазированную Кактунью!

 

Любовь Леонтьева

Худрук галереи Teta (ищите на Левашовском хлебозаводе!) и архитектурного бюро ludi_architects (отреставрировали новоголландскую «Бутылку»!)

«Укрытие» Веры Латышевой, Teta, 38 000 руб. Скульптор Вера Латышева при помощи наивкора затрагивает глубокие взрослые темы — например, в работе
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«Укрытие» Веры Латышевой, Teta, 38 000 руб.

Скульптор Вера Латышева при помощи наивкора затрагивает глубокие взрослые темы — например, в работе «Укрытие» исследует утраченное чувство защищенности.

Столик-табурет Максима Ярового, Teta, цена по запросу Столик-табурет LOVE Максима Ярового сделан из стального холоднокатанного листа: отражает
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Столик-табурет Максима Ярового, Teta, цена по запросу

Столик-табурет LOVE Максима Ярового сделан из стального холоднокатанного листа: отражает эстетику баухауза, сочетая минимализм и функциональность.

Блоб Яны Сахно, Teta, 35 000 руб. Создавая блобов (с градиентными шипами и восторженными улыбками), Яна Сахно экспериментирует с глиной, гипсом
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Блоб Яны Сахно, Teta, 35 000 руб.

Создавая блобов (с градиентными шипами и восторженными улыбками), Яна Сахно экспериментирует с глиной, гипсом, бетоном и стеклом.

 

Владислав Муханов

Владислав Муханов, DIDI Gallery, 800 000 руб.
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Владислав Муханов, DIDI Gallery, 800 000 руб.

В портфолио петербургского sci­-fi-­монументалиста Владислава Муханова найдены самые высокоранговые солнечные зайчики (в человеческий рост!), собранные из стали и стеклопластика (лютый кидкор-­флекс!).

Pärla

Pärla

Pärla

Говорим Pärla («бусинка» по­ шведски!) — подразумеваем гигантские пирамидки-­трансформеры от дизайн­дуэта архитекторов Дарьи Следь и Элины Шаймардановой (упаковали свой опыт в ИКЕА в вавилонские кидкор­-башенки!).

Raduga Grëz

Raduga Grëz, 6 950 руб.
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Raduga Grëz, 6 950 руб.

Греческий дворик Пушкинского музея и «ГЭС­2» есть у нас дома — в виде колорблок­-конструктора из липы Raduga Grëz c миниатюрными арочными лестницами, колоннами и антаблементами. А еще фаундер Инна Прохорова припасла деревянную кидкор­копию стеклоблоков Фальконье и «Менин» Диего Веласкеса!

 

Александра Лекомцева

Кофаундер онлайн-галереи Sample и ярмарки совриска blazar

Facultative Works, Sample, 60 000 руб. Арт-группировка Facultative Works Леши Галкина и Оли Марченко лихо играет с формами, материалами и отражениями
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Facultative Works, Sample, 60 000 руб.

Арт-группировка Facultative Works Леши Галкина и Оли Марченко лихо играет с формами, материалами и отражениями — как на полу- невидимом столике из металла с муму-принтом.

Светильник ALOT, Sample, 16 000 руб. Название мебельного бренда архитектора Елизаветы Семеновой — производное от слов ALOT (много) и LOT (один объект
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Светильник ALOT, Sample, 16 000 руб.

Название мебельного бренда архитектора Елизаветы Семеновой — производное от слов ALOT (много) и LOT (один объект), в которых зашифрована идея проекта: дизайн-конструктор на базе простых предметов.

Блюдо Solid Water, Sample, 26 000 руб. В коллекции Flora петербуржцы Solid Water создали посуду в виде цветов по мотивам детских рисунков. Авторская
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Блюдо Solid Water, Sample, 26 000 руб.

В коллекции Flora петербуржцы Solid Water создали посуду в виде цветов по мотивам детских рисунков. Авторская техника спекания двух слоев стекла придает блюдам трехмерность, а насыщенные оттенки в комбо с непрозрачной основой обеспечивают эффект внутренней подсветки.

Столик-трансформер Тарейкина/Гагаркин, Sample, 240 000 руб. Мебель Ульяны Тарейкиной и Данилы Гагаркина — классная головоломка. Трансформер
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Столик-трансформер Тарейкина/Гагаркин, Sample, 240 000 руб.

Мебель Ульяны Тарейкиной и Данилы Гагаркина — классная головоломка. Трансформер «Пирамидка» из деревянных блоков отсылает к детским игрушкам, при этом играет роль кофейного столика.

 

Galka

Galka, 13 440 руб.
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Galka, 13 440 руб.

Мастера детских пэчворк­-курток Galka Арина Шабанова и Тимур Махачев сделали классное лоскутное покрывало-­виммельбух (приучаем к полисюжетным пасторалям Босха с младенчества!).

Najibida

Najidiba, IRNBY, цена по запросу
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Najidiba, IRNBY, цена по запросу

Наш заветный киндер­-сюрприз — кидкорные пингвины Najibida (а еще крокодилы и бегемоты!), отлитые петербургской керамисткой Дарьей Нагнибидой по мотивам детских игрушек из шоколадных яиц (упаковает все объекты в каноничный желток­-контейнер, напечатанный на 3D­-принтере!).

Андрей Будько

«Локалы»: Москва, Петровский б-р, 1с1
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«Локалы»: Москва, Петровский б-р, 1с1

Крадемся красиво — по легендарному войлочному медведю­-тянитолкаю в brat­-оттенке от мастеровитого ковродела Андрея Будько (создает анималистичные полотна при помощи станков, на которых делают вышивки для футболок и бейсболок!).

Povedaii

Povedaii, 6 500 руб.
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Povedaii, 6 500 руб.

Панк­керамист Лера Бондаренко (с дипломом Академии Штиглица!) раскрыла юнгианскую Тень у советских пупсов — превратила в макабрических фарфоровых младенцев Povedaii в виде статуэток и подставок для благовоний (с шипами и готическим мейкапом!).

Loomknits

Loomknits, 3 990 руб.
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Loomknits, 3 990 руб.

В живописных хлопковых пледах семейного бренда Дмитрия и Надежды Новиковых Loomknits живут максимально уютную жизнь дети Марии Червоткиной, Марины Голомаздиной и Надежды Стрелец!

Laski v Glazki

Laski v Glazki, IRNBY, цена по запросу
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Laski v Glazki, IRNBY, цена по запросу

За самыми грациозными котоподсвечниками Laski v Galzki (в цветах, горошках и вангоговских звездах!) идем к петербургским зоокерамистам Саше Пасеке и Дарье Гусевой (продаются в арт­-руме бутика Irnby и у московских «Локалов»!).

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Материал из номера:
Апрель
Люди:
Александра Лекомцева, Любовь Леонтьева

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