35 суперхитов кидкор-дизайна: кукольные домики, трансформеры-пирамидки, а еще крокодилы и бегемоты!

Греческий дворик Пушкинского музея и «ГЭС­2» есть у нас дома — в виде колорблок­-конструктора из липы Raduga Grëz c миниатюрными арочными лестницами, колоннами и антаблементами. А еще фаундер Инна Прохорова припасла деревянную кидкор­копию стеклоблоков Фальконье и «Менин» Диего Веласкеса!