35 суперхитов кидкор-дизайна: кукольные домики, трансформеры-пирамидки, а еще крокодилы и бегемоты!

Даешь кидкор! Панк-неваляшки, пледы-виммельбухи, кофейные столики-пирамидки и единороги-динозавры — вместе с топовыми арт-галеристами собрали суперхиты русского предметного дизайна по мотивам детских игрушек, конструкторов и (пост)советского Чебурашки.
Eburet
Экоустойчивая версия лошадки-качалки найдена у петербургских профи 3D-печати Eburet во главе с Ольгой Найденовой: они делают свои дизайнхиты из переработанного пластика (фирменные ебуреты прописались у главного редактора Собака.ru Яны Милорадовской и в доме культуры «ГЭС2»!).
Smelly Tale
Вместо садовых гномов присматриваемся к сказочным троллям Smelly Tale (оммаж кукле Даммит, с которой летчица Бетти Миллер в одиночку пересекла Тихий океан!). Пестрых дизайн-духов взрастил петербургский арт-колдун Павел Бабин — сейчас его фарфоровые подопечные оберегают гостиные готической дивы Salavat Kypere и фитнес-иконы Анастасии Мироновой!
Марк Алексеенко
Основатель интерьерного шоурума Laboratory Dome (резиденции — в Новой Голландии и в здании бывшей Никольской ткацкой мануфактуры!)
Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 40 000 руб.
Скульптура «Аленка» художницы Александры Елисеевой — классная совриск-версия советских фарфоровых фигурок.
Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 75 000 руб.
У «Маминой радости» aka крокодила Гены обратите внимание на проработку фактуры (от узора на свитере до чешуи на хвосте).
Alexandra Eliseeva, Laboratory Dome, 75 000 руб.
А красная «Маска» — оммаж крокодилу Гене!
Part de Creative, Laboratory Dome, 20 000 руб.
Лучший русский спорткар — автомобильная арт-инсталляция петербуржцев Part de Creative: все машины собраны из минерального камня, покрытого ярким флоком.
Витя Повезло
Поддерживаем подиумный фэшн-тренд на змеиные принты с ворсистым ковром из шерсти от уральского наив-панка Вити Повезло.
Надежда Лихогруд
Выпускница Суриковки Надежда Лихогруд (в портфолио — персональная выставка в MMOMA!) из шамота и фарфора переизобретает советские скульп туры, создавая дико популярные фигурки пионеров, люберов и карнавальных мальчиков-зайчиков (за ее работами охотятся арт-коллекционеры Андрей Малахов и Татьяна Столяр!).
Даша Безруких
Высокохудожественные кукольные дома (с драматичными мизансценами и детализированным интерьером — вплоть до микроковриков и напольных кашпо!) найдены у петербургской звезды наив-керамики Даши Безруких (ее dollcore-работы покорили ярмарку blazar в 2024 году!).
При разработке столиков из эпоксидной смолы сюр-дизайнер Владимир Наумов взял в референсы форму облаков (отсюда — мягкие линии и визуальная прозрачность предметов).
Ироничная кидкор-мебель Романа Андрусенко на деле сложна в исполнении: механическая обработка поверхности дерева сочетается с кропотливой ручной отделкой.
Cheba
Петербургский керамист Кирилл Олешкевич скрестил советского Чебурашку с фигурками Такаси Мураками — получились пестрые art-toys статуэтки Cheba, достойные создателя «Смешариков» Ильи Попова (собрал самую большую в России коллекцию дизайнерских игрушек!).
Константин Решетников
Без динозавров в кидкор-дизайне никуда! Совриск-сварщик Константин Решетников сочинил из стали красного хардкор-единорога, бросив вызов доисторическим амаргазаврам и коню Петрова-Водкина.
«Коток»
Для создания арт-матрешки мастера деревянных игрушек «Коток» взяли в референсы гороховецкую барыню — получилась расписная шкатулка с детским тайником-копилкой (продается в «Подписных изданиях»!).
Asiknova Ceramics
Петербургский виртуоз кидкор-керамики Ирина Веселова выкрутила на максимум постсоветский шик и превратила Фриду Кало, Дэвида Боуи и Бэтмена в раритетных неваляшек (дизайн-твист оценили верховные модницы — сестры Голомаздины из 12 Storeez и худрук Badlon Ксения Чилингарова!). А на замену засохшим суккулентам Веселова припасла глазированную Кактунью!
Любовь Леонтьева
Худрук галереи Teta (ищите на Левашовском хлебозаводе!) и архитектурного бюро ludi_architects (отреставрировали новоголландскую «Бутылку»!)
«Укрытие» Веры Латышевой, Teta, 38 000 руб.
Скульптор Вера Латышева при помощи наивкора затрагивает глубокие взрослые темы — например, в работе «Укрытие» исследует утраченное чувство защищенности.
Столик-табурет Максима Ярового, Teta, цена по запросу
Столик-табурет LOVE Максима Ярового сделан из стального холоднокатанного листа: отражает эстетику баухауза, сочетая минимализм и функциональность.
Блоб Яны Сахно, Teta, 35 000 руб.
Создавая блобов (с градиентными шипами и восторженными улыбками), Яна Сахно экспериментирует с глиной, гипсом, бетоном и стеклом.
Владислав Муханов
В портфолио петербургского sci-fi-монументалиста Владислава Муханова найдены самые высокоранговые солнечные зайчики (в человеческий рост!), собранные из стали и стеклопластика (лютый кидкор-флекс!).
Pärla
Pärla
Говорим Pärla («бусинка» по шведски!) — подразумеваем гигантские пирамидки-трансформеры от дизайндуэта архитекторов Дарьи Следь и Элины Шаймардановой (упаковали свой опыт в ИКЕА в вавилонские кидкор-башенки!).
Raduga Grëz
Греческий дворик Пушкинского музея и «ГЭС2» есть у нас дома — в виде колорблок-конструктора из липы Raduga Grëz c миниатюрными арочными лестницами, колоннами и антаблементами. А еще фаундер Инна Прохорова припасла деревянную кидкоркопию стеклоблоков Фальконье и «Менин» Диего Веласкеса!
Facultative Works, Sample, 60 000 руб.
Арт-группировка Facultative Works Леши Галкина и Оли Марченко лихо играет с формами, материалами и отражениями — как на полу- невидимом столике из металла с муму-принтом.
Светильник ALOT, Sample, 16 000 руб.
Название мебельного бренда архитектора Елизаветы Семеновой — производное от слов ALOT (много) и LOT (один объект), в которых зашифрована идея проекта: дизайн-конструктор на базе простых предметов.
Блюдо Solid Water, Sample, 26 000 руб.
В коллекции Flora петербуржцы Solid Water создали посуду в виде цветов по мотивам детских рисунков. Авторская техника спекания двух слоев стекла придает блюдам трехмерность, а насыщенные оттенки в комбо с непрозрачной основой обеспечивают эффект внутренней подсветки.
Столик-трансформер Тарейкина/Гагаркин, Sample, 240 000 руб.
Мебель Ульяны Тарейкиной и Данилы Гагаркина — классная головоломка. Трансформер «Пирамидка» из деревянных блоков отсылает к детским игрушкам, при этом играет роль кофейного столика.
Galka
Мастера детских пэчворк-курток Galka Арина Шабанова и Тимур Махачев сделали классное лоскутное покрывало-виммельбух (приучаем к полисюжетным пасторалям Босха с младенчества!).
Najibida
Наш заветный киндер-сюрприз — кидкорные пингвины Najibida (а еще крокодилы и бегемоты!), отлитые петербургской керамисткой Дарьей Нагнибидой по мотивам детских игрушек из шоколадных яиц (упаковает все объекты в каноничный желток-контейнер, напечатанный на 3D-принтере!).
Андрей Будько
Крадемся красиво — по легендарному войлочному медведю-тянитолкаю в brat-оттенке от мастеровитого ковродела Андрея Будько (создает анималистичные полотна при помощи станков, на которых делают вышивки для футболок и бейсболок!).
Povedaii
Панккерамист Лера Бондаренко (с дипломом Академии Штиглица!) раскрыла юнгианскую Тень у советских пупсов — превратила в макабрических фарфоровых младенцев Povedaii в виде статуэток и подставок для благовоний (с шипами и готическим мейкапом!).
Loomknits
В живописных хлопковых пледах семейного бренда Дмитрия и Надежды Новиковых Loomknits живут максимально уютную жизнь дети Марии Червоткиной, Марины Голомаздиной и Надежды Стрелец!
Laski v Glazki
За самыми грациозными котоподсвечниками Laski v Galzki (в цветах, горошках и вангоговских звездах!) идем к петербургским зоокерамистам Саше Пасеке и Дарье Гусевой (продаются в арт-руме бутика Irnby и у московских «Локалов»!).
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