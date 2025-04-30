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Искусство

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В Доме Энгельгардта открылась выставка Pop-Up Gallery! Это — Polichinelle Ивана Ненашева

Серия Polichinelle началась с работы над одноименной обложкой для альбома группы fck stereotypes (электро­дуэт Гамлета Мовсисяна и Севастьяника A) и выросла в масштабный проект о социальных ролях и экзистенциальном выборе. Когда вариантов два, а выбор неизбежен, свободен ли он на самом деле?

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко

Вдохновившись философией экзистенциалистов Сартра и Кьеркегора (особенно его «Или — или» о дилемме между гедонизмом и этической моралью), Иван Ненашев продолжил работу над серией в арт-резиденции в Ропше. Художник создал произведения в разных жанрах, объединенные темой «или — или». Все они отражают необходимость выбора между двумя возможностями и задают главный вопрос: насколько этот выбор свободен, а не навязан обстоятельствами?

Персональная выставка Ивана Ненашева Polichinelle открылась 25 апреля в Доме Энгельгардта на Невском, 30 — между Малым залом Филармонии и Музеем пыток. Это новый поп-ап проект куратора и арт-менеджера Кати Поповой и ее «путешествующей» Pop-Up Gallery.

Катя Попова: «Самое важное — ​подмечать и вытаскивать наружу смыслы искусства, показывать, как они влияют на мир»

В экспозиции — крупноформатная живопись (каждая работа раскрывает персонажа и называется вроде «раненый шериф (в)споткнулся, видно пьян, или все же ранен. не, ну точно пьян...»), четыре скульптуры, графика и этюды маслом и пастелью. А в планах — еще и мерч: рубашки, футболки и игральные карты с персонажами картин и зарисовок.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Иван Ненашев

Художник:

Polichinelle — это рефлексия на мысль о действительности выбора. когда мы начинаем заниматься делом, которое нам нравится — выбираем его мы сами или оно навязано нам окружающими событиями? А если так и есть — выбор ли это...? Или — или. Если это наш выбор из предложенных вариантов, то как отказаться от него и выйти в меню, где можно выбрать заново? А когда выберешь — как не увязнуть? А если увяз — значит ли это, что это необходимо для какой-то череды событий, которую многие называют судьбой.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Pop-Up Gallery. Фото: Сергей Мисенко

Иван Ненашев — мультидисциплинарный художник из Петербурга, работает с живописью, графикой, скульптурой и керамикой. В основном — исследует темы дуальности, личностного выбора и самоидентификации. В 2023 году в Кабаре «Шум» прошла его персональная выставка «Угол зрения», вдохновленная библейским сюжетом о Каине и Авеле. В апреле 2024 года у Ивана открылась выставка «303 room» в отеле Wynwood — самая короткая выставка в Петербурге собрала этюды и эскизы, выполненные гуашью, карандашом и пастелью, а также скульптура. 

Персональная выставка Ивана Ненашева Polichinelle открыта с 27 апреля по 25 мая 2025 года на Невском проспекте, 30, лит. А, 4 этаж, к. 13. 

Проект работает во Вторник с 19:00 по 21:00, в четверг с 14:00 по 20:00 и в воскресенье с 12:00 по 20:00 или индивидуально по предварительной записи.

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