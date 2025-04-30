В Доме Энгельгардта открылась выставка Pop-Up Gallery! Это — Polichinelle Ивана Ненашева

Вдохновившись философией экзистенциалистов Сартра и Кьеркегора (особенно его «Или — или» о дилемме между гедонизмом и этической моралью), Иван Ненашев продолжил работу над серией в арт-резиденции в Ропше. Художник создал произведения в разных жанрах, объединенные темой «или — или». Все они отражают необходимость выбора между двумя возможностями и задают главный вопрос: насколько этот выбор свободен, а не навязан обстоятельствами?

Персональная выставка Ивана Ненашева Polichinelle открылась 25 апреля в Доме Энгельгардта на Невском, 30 — между Малым залом Филармонии и Музеем пыток. Это новый поп-ап проект куратора и арт-менеджера Кати Поповой и ее «путешествующей» Pop-Up Gallery.

В экспозиции — крупноформатная живопись (каждая работа раскрывает персонажа и называется вроде «раненый шериф (в)споткнулся, видно пьян, или все же ранен. не, ну точно пьян...»), четыре скульптуры, графика и этюды маслом и пастелью. А в планах — еще и мерч: рубашки, футболки и игральные карты с персонажами картин и зарисовок.