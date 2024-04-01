Как прошло открытие и закрытие самой короткой выставки в Петербурге

Представители арт-индустрии собрались в отеле Wynwood, чтобы поддержать Ивана Ненашева, открывшего выставку «303 room». Кажется, такой короткой экспозиции Петербург еще не видел: выставка функционировала всего три часа, а потом была закрыта. Первыми (и последними) взглянуть на результаты 4-х дневного заточения художника в стенах отеля пришли соосновательница «Кабаре Шум» Анастасия Дианова, куратор и арт-менеджер Pop-Up Gallery Катя Попова, скульптор Александрина Branshi, шоумен Эдуард Гонгадзе и другие.