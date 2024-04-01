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Как прошло открытие и закрытие самой короткой выставки в Петербурге

Иван Ненашев собрал представителей арт-индустрии Петербурга, чтобы презентовать выставку «303 room».

Анастасия Дианова. Иван Ненашев
Дима Егоров
Анастасия Дианова,  Иван Ненашев
Катя Попова
Дима Егоров

Катя Попова

Сергей Попов, Катя Попова, Эдуард Гонгадзе
Дима Егоров

Сергей Попов, Катя Попова, Эдуард Гонгадзе

Александрина Branshi
Дима Егоров

Александрина Branshi

Анастасия Дианова
Дима Егоров
Анастасия Дианова

Представители арт-индустрии собрались в отеле Wynwood, чтобы поддержать Ивана Ненашева, открывшего выставку «303 room». Кажется, такой короткой экспозиции Петербург еще не видел: выставка функционировала всего три часа, а потом была закрыта. Первыми (и последними) взглянуть на результаты 4-х дневного заточения художника в стенах отеля пришли соосновательница «Кабаре Шум» Анастасия Дианова, куратор и арт-менеджер Pop-Up Gallery Катя Попова, скульптор Александрина Branshi, шоумен Эдуард Гонгадзе и другие.

Дима Егоров
Дарья Власова
Дима Егоров

Дарья Власова

Винокурова Мария
Дима Егоров

Винокурова Мария

Андрей Шустер
Дима Егоров

Андрей Шустер

Анастасия Козлова
Дима Егоров

Анастасия Козлова

Анна Авилова
Дима Егоров

Анна Авилова

На трехчасовой выставке Иван Ненашев представил свои этюды и эскизы, выполненные гуашью, карандашом и пастелью, а также презентовал новую скульптуру. 

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Анастасия Дианова

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