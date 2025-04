Звезды медиаарта 404.zero построят цифровой музей (на стыке математики, программирования и саунд-дизайна!) на базе «Цистерны»

404 Museum — это междисциплинарный проект на стыке математики, программирования и саунд-дизайна, а также вторая выставка модных во всем мире звезд медиаарта 404.zero.

С 22 мая в пространстве «Цистерны» покажут три инсталляции: двухэтажный экран JP Line, лазеры и стробы в четырех отверстиях на два этажа 4.004, лазерный кабинет на 2,5 этаже No time I am here.