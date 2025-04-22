Звезды медиаарта 404.zero построят цифровой музей (на стыке математики, программирования и саунд-дизайна!) на базе «Цистерны»

Топовый дуэт цифровых художников Кристина Карпышева и Александр Лециус покажут три эксклюзивные инсталляции.
404 Museum — это междисциплинарный проект на стыке математики, программирования и саунд-дизайна, а также вторая выставка модных во всем мире звезд медиаарта 404.zero.
С 22 мая в пространстве «Цистерны» покажут три инсталляции: двухэтажный экран JP Line, лазеры и стробы в четырех отверстиях на два этажа 4.004, лазерный кабинет на 2,5 этаже No time I am here.
Художница о 404 Museum:
В туманной индустриальной тишине свет становится чем-то больше, чем просто освещением — он будто отмечает само присутствие. Вертикальные лучи разрезают темноту, точно и мягко, выстраивая пространство заново, линию за линией. Каждый световой столб словно встроен в дыхание места, в его ритм — между строгой геометрией и пустотой. Лазерные линии рассекают пространство, как нити напряжения — ровные, бесконечные, дышащие в одном ритме. Красный свет наполняет всё вокруг — он тревожный, живой, пульсирующий. Каждый луч — как мысль, застывшая в воздухе, каждый импульс — как удар сердца внутри пустоты. Лазеры формируют невидимую архитектуру, в которой ощущается присутствие времени, плотного и тягучего. Этот проект — не про движение, а про состояние. Ощущение сжатия, сосредоточенности и внутренней тишины.
Выставка 404.zero 404 Museum открыта с 22 мая по 10 августа 2025 года в «Цистерна × Т-Банк» на улице Степана Разина, 8А.
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