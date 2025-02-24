«Почему, почему я лучше всех?»: масштабная выставка-посвящение Даниилу Хармсу открывается в KGallery

В год 120-летия писателя команда галереи представляет настоящий документ эпохи Ленинграда 1920-1930-х годов.
В экспозицию «Почему, почему я лучше всех?» войдут более 150 предметов (в том числе эксклюзивных!), предоставленных музеями и частными коллекционерами Петербурга и Москвы, которые расскажут несколько историй из жизни Хармса и его окружения — трагичных, комичных, абсурдных.
Сторителлинг выставки «Почему, почему я лучше всех?» строится вокруг личных вещей Хармса (чемодан, фисгармония, цилиндр и т.д.), детских журналов «Чиж» и «Еж», оригиналов произведений художников из круга ОБЭРИУ, а также современников Хармса — Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова.
Оформлением экспозиции занимались художники Эмиль Капелюш и Яна Глушанок — лауреаты престижных театральных премий (в том числе петербургской «Золотой Софит»). Научными консультантами выступили литературовед Алексей Дмитренко и историк театра Константин Учитель. Параллельно выставке будет представлена просветительская программа — с лекциями, концертами и перформансами.
Даниил Хармс (1905-1942 года) — знаковая фигура мирового литературного авангарда, работал в Ленинграде в трудное время второй половины 1920-х и 1930-е года. Хармс не только создал поразительный по своему своеобразию художественный мир, но и был организатором ряда творческих объединений. Самым знаменитым из них стал проект ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), просуществовавший около двух с половиной лет, но давший имя целому литературному направлению. Значение творчества Хармса выходит далеко за пределы художественного эксперимента своей эпохи, его произведения оказали огромное влияние на литературу и театр второй половины XX века и остаются актуальными и востребованными сегодня.
Выставка «Почему, почему я лучше всех?» открыта с 7 апреля по 7 июля 2025 года в KGallery на набережной Фонтанки, 24.
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