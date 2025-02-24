«Почему, почему я лучше всех?»: масштабная выставка-посвящение Даниилу Хармсу открывается в KGallery

В экспозицию «Почему, почему я лучше всех?» войдут более 150 предметов (в том числе эксклюзивных!), предоставленных музеями и частными коллекционерами Петербурга и Москвы, которые расскажут несколько историй из жизни Хармса и его окружения — трагичных, комичных, абсурдных.

Сторителлинг выставки «Почему, почему я лучше всех?» строится вокруг личных вещей Хармса (чемодан, фисгармония, цилиндр и т.д.), детских журналов «Чиж» и «Еж», оригиналов произведений художников из круга ОБЭРИУ, а также современников Хармса — Малевича и Филонова, Стерлигова и Глебова, Лапшина и Гершова.

Оформлением экспозиции занимались художники Эмиль Капелюш и Яна Глушанок — лауреаты престижных театральных премий (в том числе петербургской «Золотой Софит»). Научными консультантами выступили литературовед Алексей Дмитренко и историк театра Константин Учитель. Параллельно выставке будет представлена просветительская программа — с лекциями, концертами и перформансами.