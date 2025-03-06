Сапрыкин, Комягин, Черниговская и Данилов обсудят «Наследников» в БДТ

Театр проведет фестиваль «Наше все. Симпозиум» в продолжение мультидисциплинарного проекта-диалога с наследием Пушкина «Наше все. Опыт 1», прошедшего в январе.
«Наше все. Симпозиум» состоит из трех частей, основная из которых — большой разговор о традициях, обращению к прошлому, личном опыте, и о том, «можем ли мы сегодня понять, кто из современных художников станет классиком, какие повседневные ритуалы войдут в культурную привычку».
В списке участников: доктор наук Татьяна Черниговская, писатель и автор «Человека из Подольска» Дмитрий Данилов, искусствовед и лидер группы Shortparis Николай Комягин, журналист и критик Юрий Сапрыкин, театровед Николай Песочинский, исследователь немецкой философии и теологии Алексий Ковальчук, а также завотделом этнографии русского народа РЭМ Дмитрий Баранов.
Публикуем подробности программы:
- 13:30–14:50 — Лекция «Уроки литературы и театр: в поисках смыслов» с Антоном Ткаченко. Кандидат педагогических наук и практикующий преподаватель, расскажет о том, как современный театр помогает развивать навыки интерпретации и анализировать спектакль как самостоятельное произведение.
- 16:45–18:15 — Симпозиум «Наследники». В Большом зрительском фойе участники – пушкиноведы, театроведы, музыканты, учёные и журналисты – обсудят, каким образом традиции прошлого влияют на наше понимание настоящего и могут стать мостом в будущее.
Важный бонус! Завершит фестиваль «певческая встреча» с ансамблем Толока «Не в моде теперь такие песни?» — разговор об опыте исследования и актуальности «настоящих старинных песен».
Принять участие в «Наше все. Симпозиум» 22 марта можно будет по билетам на спектакли «Каменный гость», «Пир после чумы», «Моцарт и Сальери», купленным на 22 и 23 марта.
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