Сапрыкин, Комягин, Черниговская и Данилов обсудят «Наследников» в БДТ

«Наше все. Симпозиум» состоит из трех частей, основная из которых — большой разговор о традициях, обращению к прошлому, личном опыте, и о том, «можем ли мы сегодня понять, кто из современных художников станет классиком, какие повседневные ритуалы войдут в культурную привычку».

В списке участников: доктор наук Татьяна Черниговская, писатель и автор «Человека из Подольска» Дмитрий Данилов, искусствовед и лидер группы Shortparis Николай Комягин, журналист и критик Юрий Сапрыкин, театровед Николай Песочинский, исследователь немецкой философии и теологии Алексий Ковальчук, а также завотделом этнографии русского народа РЭМ Дмитрий Баранов.